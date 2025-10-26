Hải Phòng có thêm 1 Phó chủ tịch HĐND, 2 Phó chủ tịch UBND thành phố

Tại Kỳ họp thứ 30 chiều 26/10, HĐND thành phố Hải Phòng đã kiện toàn công tác nhân sự các chức danh lãnh đạo của HĐND và UBND thành phố.

Chiều 26/10, tại Kỳ họp thứ 30, HĐND thành phố Hải Phòng khóa 16 đã tiến hành bầu bổ sung 1 Phó chủ tịch HĐND và 2 Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, các đại biểu HĐND thành phố cho ý kiến, thống nhất cao và bầu ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chánh Văn phòng Thành uỷ Hải Phòng được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng.

Các lãnh đạo thành phố Hải Phòng chúc mừng các cán bộ được bầu tại kỳ họp.

Ông Đào Trọng Đức, sinh năm 1979, quê ở xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng. Ông Đức từng giữ các chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng, Bí thư Quận ủy Ngô Quyền.

Lãnh đạo HĐND TP Hải Phòng hiện nay gồm Chủ tịch là ông Lê Văn Hiệu, 3 Phó chủ tịch HĐND TP Hải Phòng là ông Bùi Đức Quang, ông Nguyễn Khắc Toản và ông Đào Trọng Đức.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Ông Lê Trung Kiên, sinh năm 1974, quê ở xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên. Ông từng giữ các chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng, Bí thư Quận ủy Lê Chân (Hải Phòng).

Ông Vũ Tiến Phụng, sinh năm 1972, quê ở xã Nam Thanh Miện, thành phố Hải Phòng. Ông Phụng trước đó được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng từ ngày 2/7/2025. Quá trình công tác, ông Phụng từng giữ các chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng hiện nay gồm: Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP; các Phó Chủ tịch UBND TP là các ông Lê Anh Quân, Hoàng Minh Cường, Nguyễn Minh Hùng, Trần Văn Quân, Lê Trung Kiên và Vũ Tiến Phụng.