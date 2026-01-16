Hà Nội

Hà Nội sắp đấu 7 lô đất, khởi điểm gần 11 triệu đồng/m2

Thành phố Hà Nội chuẩn bị đưa 7 lô đất ở tại xã Quang Minh ra tổ chức đấu giá, khởi điểm gần 11 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 16/01, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá 7 lô đất ở tại xã Quang Minh, TP Hà Nội.

Theo đó, các thửa đất có diện tích 75 - 211 m2, với mức giá khởi điểm 10,9 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham giá đấu giá từ 8h ngày 14/1 đến 17h ngày 27/1 trực tiếp tại Ban quản lý Dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Quang Minh hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia.

dgd-1722836898196544023327.jpg
Ảnh minh hoạ.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia từ 8h ngày 14/1 đến 17h ngày 27/1.

Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 8h30 ngày 30/1 tại Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Quang Minh.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp (nhiều vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
