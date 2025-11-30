Gói thầu tại UBND phường Tân Hiệp: "Độc diễn" dự thầu, Công ty Phước Trường rộng cửa?

Tại gói thầu xây lắp hơn 10,8 tỷ đồng do UBND phường Tân Hiệp làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Trường là nhà thầu duy nhất tham dự, mở ra cơ hội trúng thầu lớn dù tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức khiêm tốn.

Biên bản mở thầu gói thi công xây lắp thuộc dự án đường Tân Hiệp 52 ghi nhận tình trạng "một mình một chợ" của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Trường. Đáng chú ý, năng lực đấu thầu của doanh nghiệp này trong năm 2025 đang cho thấy nhiều biến động với tỷ lệ trượt thầu gia tăng đột biến so với quá khứ.

"Kịch bản" một nhà thầu tham dự

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, lúc 10h34 ngày 24/11/2025, UBND phường Tân Hiệp (TP HCM) đã hoàn thành mở thầu gói thầu: "Thi công xây lắp". Đây là gói thầu chính thuộc dự án "Nâng cấp bê tông nhựa nóng (BTNN) và xây dựng hệ thống thoát nước (HTTN) tuyến đường Tân Hiệp 52 đoạn từ nhà ông Hùng đến nhà bà Yến, phường Tân Hiệp".

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Gói thầu có mã thông báo mời thầu IB2500489106, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 10.814.550.337 đồng. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 do bà Trần Thị Cẩm Tú, Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp ký, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng AIC là đơn vị lập hồ sơ mời thầu và Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Dịch vụ Xây dựng Khai Nguyên là đơn vị thẩm định.

Biên bản mở thầu ghi nhận, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Trường.

Về mặt giá cả, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Trường chào giá dự thầu là 10.481.297.861 đồng. So với giá gói thầu (10.814.550.337 đồng), con số này thấp hơn khoảng 333.252.476 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 3,08%.

Với việc là nhà thầu duy nhất tham dự, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật theo E-HSMT, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Trường đang đứng trước cơ hội rất lớn để được công bố trúng thầu gói thầu hơn 10 tỷ đồng này. Tình trạng chỉ có một nhà thầu tham dự tại các gói thầu xây lắp địa phương không phải là hiếm, tuy nhiên, điều này thường đặt ra vấn đề về tính cạnh tranh thực sự trong công tác đấu thầu.

Bức tranh năng lực: "Ông lớn" trượt dốc trong năm 2025?

Theo dữ liệu phân tích năng lực hoạt động, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Trường (Mã số doanh nghiệp: 3700806009) được thành lập ngày 02/07/2007. Người đại diện pháp luật là ông Đặng Huy Đạt, chức vụ Giám đốc. Địa chỉ trụ sở tại Ô A7, Lô 07 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP HCM.

Lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp này ghi nhận những con số rất ấn tượng. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Trường đã tham gia tổng cộng 129 gói thầu, trong đó trúng 115 gói, trượt 13 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu lịch sử lên tới hơn 89%, tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 1.146 tỷ đồng. Nhà thầu này từng là đối tác quen thuộc của nhiều bên mời thầu lớn như: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng AIC (trúng 22/22 gói), Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Việt Trẻ (trúng 20/22 gói), hay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một (trúng 7/9 gói).

Tuy nhiên, phân tích sâu dữ liệu đấu thầu trong năm 2025 cho thấy một "nốt trầm" đáng lo ngại trong hoạt động của nhà thầu này. Trong năm 2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Trường tham gia 10 gói thầu, nhưng chỉ trúng thầu 3 gói, trong khi bị trượt tới 6 gói (1 gói đang xét thầu là gói tại UBND phường Tân Hiệp nêu trên).

Cụ thể, danh sách các gói thầu bị trượt trong năm 2025 bao gồm:

Gói thầu Thi công xây dựng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một mời thầu (trượt ngày 22/05/2025).

Gói thầu số 01 do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa mời thầu tại Kiên Giang (trượt ngày 29/04/2025).

Gói thầu Xây lắp do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng đô thị TP.Hồ Chí Minh mời thầu (trượt ngày 22/04/2025).

Gói thầu Thi công xây dựng do Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Việt Trẻ mời thầu (trượt ngày 18/04/2025).

Gói thầu Thi công xây lắp do Công ty TNHH Tư vấn quản lý xây dựng Sài Gòn mời thầu (trượt ngày 20/01/2025).

Gói thầu Xây dựng do Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành mời thầu (trượt ngày 19/06/2025).

Tỷ lệ trúng thầu trong năm 2025 hiện chỉ đạt 30%, một sự sụt giảm nghiêm trọng so với tỷ lệ gần 90% của cả quá trình hoạt động. Điều này đặt ra câu hỏi về năng lực cạnh tranh, khả năng chuẩn bị hồ sơ dự thầu hoặc sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Trường trong bối cảnh thị trường xây dựng có nhiều biến động và các quy định pháp luật ngày càng chặt chẽ.

Các gói thầu mà đơn vị này trúng trong năm 2025 gồm: Gói thầu Xây dựng (trúng ngày 13/08/2025) tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý Dự án Miền Đông; Gói thầu Xây lắp (trúng ngày 12/06/2025) tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Quản lý Dự án Phương Nam; và Gói thầu Xây dựng (trúng ngày 09/06/2025) tại Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành.

Góc nhìn chuyên gia: Cần giám sát chặt chẽ khi thiếu tính cạnh tranh

Trao đổi về tình trạng một nhà thầu tham dự gói thầu và các vấn đề pháp lý liên quan, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Việc chỉ có một nhà thầu tham dự không vi phạm pháp luật, nhưng nó làm giảm đi mục tiêu cạnh tranh trong đấu thầu. Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, các chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình cao hơn trong việc xây dựng E-HSMT để đảm bảo không có các tiêu chí hạn chế sự tham gia của nhà thầu".

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích thêm dưới góc độ pháp lý của Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC: "Khi chỉ có một nhà thầu tham dự, quy trình đánh giá E-HSDT cần phải được thực hiện một cách nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Tổ chuyên gia phải rà soát kỹ lưỡng năng lực, kinh nghiệm, đặc biệt là năng lực tài chính và kỹ thuật thực tế của nhà thầu để đảm bảo hiệu quả kinh tế và chất lượng công trình. Việc nhà thầu có lịch sử trượt thầu nhiều trong giai đoạn gần đây cũng là một dữ liệu tham khảo quan trọng mà bên mời thầu cần lưu tâm trong quá trình xác minh năng lực thực tế, tránh tình trạng trúng thầu nhưng thi công cầm chừng, chậm tiến độ".

Gói thầu tại UBND phường Tân Hiệp đang trong giai đoạn xét thầu. Liệu Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Trường có tận dụng được cơ hội "độc diễn" này để cải thiện bảng thành tích ảm đạm của năm 2025 hay không, kết quả sẽ phụ thuộc vào quá trình đánh giá công tâm, minh bạch của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu này.