Gọi tên những loài vật cực thông minh khiến khoa học kinh ngạc

Giải mã

Gọi tên những loài vật cực thông minh khiến khoa học kinh ngạc

Từ quạ chế tạo công cụ đến cá heo dạy con sử dụng bọt biển... hé lộ trí tuệ đa dạng và phức tạp của các loài sinh vật.

Theo Giáo dục và Thời đại
Quạ New Caledonia: Loài quạ này nổi tiếng với khả năng chế tạo và sử dụng công cụ phức tạp, thậm chí kết hợp nhiều phần để tạo dụng cụ mới. Chúng có khả năng lên kế hoạch dài hạn và đưa ra quyết định linh hoạt để sinh tồn.
Meerkat: Không chỉ dễ thương, meerkat còn biết dạy con non kỹ năng sinh tồn. Chúng điều chỉnh cách dạy tùy theo trình độ, thậm chí loại bỏ nọc độc của bọ cạp trước khi đưa cho con học cách ăn
Border Collie: Giống chó này có trí nhớ và khả năng suy luận vượt trội, hiểu cảm xúc và hành động của con người. Con chó Chaser nổi tiếng đã học được tên của hơn 1.000 đồ vật, minh chứng cho trí tuệ đặc biệt.
Quạ thường: Loài quạ này có trí nhớ xuất sắc, nhận diện khuôn mặt và biết lập kế hoạch. Chúng có khả năng suy luận, giao dịch và đưa ra quyết định dựa trên kinh nghiệm quá khứ, thể hiện trí tuệ xã hội phức tạp
Khỉ Capuchin: Khỉ capuchin sử dụng đá làm công cụ để đập vỡ hạt, đào bới và tìm thức ăn. Chúng có khả năng sáng tạo công cụ như búa, đe, thể hiện sự khéo léo và trí tuệ gần với loài linh trưởng lớn.
Vẹt xám châu Phi: Loài vẹt này có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ, tư duy trừu tượng và ghi nhớ vượt trội. Con vẹt Alex nổi tiếng biết hơn 100 từ, đếm đến 6 và thậm chí thực hiện phép toán đơn giản.
Bạch tuộc: Với bộ não phân tán, bạch tuộc có thể tự giải quyết vấn đề mà không cần chỉ đạo từ trung tâm. Chúng từng được ghi nhận mở lọ thủy tinh để săn mồi, thể hiện trí tuệ sáng tạo và tò mò
Đười ươi: Loài linh trưởng này biết chế tạo găng tay từ lá để bảo vệ tay, sử dụng công cụ và học ngôn ngữ ký hiệu. Chúng có khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề độc lập, dù sống khá đơn độc.
Cá heo mũi chai: Cá heo có khả năng tự nhận thức qua gương, giao tiếp phức tạp và hiểu khái niệm trừu tượng. Chúng còn dạy con dùng bọt biển làm công cụ săn mồi, chứng minh trí tuệ và sự đồng cảm
Lợn thể hiện trí tuệ cảm xúc và nhận thức, thậm chí chơi trò điện tử bằng mõm. Chúng có khả năng học hỏi và phân loại thông tin vượt trội, đôi khi còn hơn cả trẻ em trong một số thử nghiệm.
Chuột Long-Evans: Loài chuột này có khả năng ghi nhớ, định hướng và thậm chí đưa ra quyết định mang tính đạo đức. Cá thể Hobbie-J được tăng cường gen NR2B cho thấy tiềm năng nghiên cứu bệnh sa sút trí tuệ.
Cá voi sát thủ (Orca): Orca có trí tuệ xã hội cao, biết phối hợp săn mồi và truyền đạt kiến thức qua nhiều thế hệ. Chúng có hệ thống giao tiếp riêng và hình thành “văn hóa” dưới nước với sự gắn kết cảm xúc
Bướm Heliconius: Nghiên cứu tại Đại học Bristol cho thấy chúng có khả năng học hỏi và ghi nhớ không gian. Chúng tìm thức ăn trong môi trường phức tạp bằng cách ghi nhớ vị trí, tương tự như ong, trái quan niệm rằng côn trùng thiếu trí tuệ
Bluestreak Cleaner Wrasse: Loài cá nhỏ này là loài đầu tiên trong thế giới cá vượt qua bài kiểm tra soi gương – dấu hiệu của sự tự nhận thức. Chúng có trí nhớ tốt, biết chọn “khách hàng” nhiều ký sinh trùng để ưu tiên.
Ong mật: Ong mật có khả năng định hướng chính xác, ghi nhớ vị trí hoa và truyền đạt thông tin bằng “điệu nhảy lắc lư”. Hành vi này cho thấy trí tuệ xã hội và khả năng giao tiếp phức tạp, giúp cả đàn tối ưu hóa việc tìm kiếm thức ăn.
Voi: Voi nổi tiếng với trí nhớ siêu việt, khả năng nhận thức bản thân qua gương và hành vi đồng cảm. Chúng biết thương tiếc đồng loại, hợp tác trong nhóm và sử dụng công cụ, thể hiện trí tuệ xã hội và cảm xúc sâu sắc.
Nhện Portia: Loài nhện này nổi tiếng với khả năng săn mồi bằng chiến lược tinh vi. Chúng có thể quan sát, ghi nhớ và điều chỉnh hành vi để đánh lừa con mồi, thậm chí giả làm rung lưới để dụ nhện khác lại gần.
Theo Giáo dục và Thời đại
#động vật thông minh #khoa học #trí tuệ #động vật đặc biệt #loài vật

