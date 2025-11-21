Hà Nội

Giải mã

Rùng rợn hàng trăm con giun đất trồi lên sân vận động ở Đồng Nai

Nhiều người dân giật mình, sợ hãi khi nhìn thấy hàng trăm con giun đất trồi lên quanh khu vực sân vận động phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.

Tâm Anh (TH)

Vào sáng ngày 20/11, người dân bất ngờ phát hiện hàng trăm con giun đất trồi lên mặt đất quanh khu vực sân vận động phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai).

Theo lời kể của một số nhân chứng, khi đang tập thể dục, đi bộ quanh sân vận động, họ giật mình khi thấy giun đất từ dưới mặt sân tràn lên mặt đất, bò dày đặc. Khi chứng kiến cảnh này, một số người cảm thấy lo lắng không biết điều gì đang xảy ra. Trong khi đó, những người khác dùng điện thoại quay video, chụp ảnh ghi lại hiện tượng hiếm gặp này.

giunn-1.jpg
Hàng trăm con giun đất trồi lên sân vận động ở Đồng Nai. Ảnh cắt từ clip. Nguồn: Vietnamnet.

Theo người dân địa phương, họ thường xuyên tập thể dục tại đây nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng giun xuất hiện với mật độ lớn như vậy. “Xưa giờ sống ở đây, tôi chưa từng thấy giun đất nhiều như sáng nay. Cảnh tượng rất lạ lùng, nhìn mà rợn người”, một người dân chia sẻ.

Liên quan đến sự việc này, một chuyên gia cho rằng, giun đất hô hấp qua da nhờ lượng oxy trong các khe đất. Khi mưa lớn làm nước ngấm sâu, oxy giảm, giun phải trồi lên mặt đất để hô hấp.

Ngoài ra, một số yếu tố như thời điểm sinh sản hay môi trường bị xáo trộn cũng có thể khiến giun bất ngờ xuất hiện với số lượng lớn. Việc giun đất bò lên mặt đường là một hiện tượng tự nhiên, không phải điều kỳ lạ, bí ẩn.

Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
