Giun đất trồi lên rồi chết khô ở Quảng Trị, chuyên gia giải mã sao?

Giải mã

Giun đất trồi lên rồi chết khô ở Quảng Trị, chuyên gia giải mã sao?

Hàng loạt giun đất trồi lên trên đường bê tông và sân vườn rồi chết khô ở Quảng Trị khiến người dân bất ngờ, khó hiểu. Chuyên gia đã lên tiếng về sự việc này.

Tâm Anh (TH)
Vào ngày 1/12, người dân thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị phát hiện hàng loạt giun đất trồi lên, nằm la liệt trên các lối đi bê tông và sân vườn, kéo dài đến tận Quốc lộ 1 đoạn dưới chân Đèo Ngang. Ảnh: Người lao động.
Giữa trời nắng, nhiều con giun chết và xác khô quắt lại, co rút trên đường. Trong khi đó, một số con giun ngọ nguậy yếu ớt. Việc hàng loạt giun đất trồi lên trên đường bê tông và sân vườn rồi chết khô khiến người dân bất ngờ, lo lắng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ảnh: Người lao động.
Liên quan đến sự việc này, ông Trần Đình Chiến - Trưởng thôn Vịnh Sơn, cho biết địa phương chưa từng chứng kiến hiện tượng tương tự. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này nên người dân ai cũng bất ngờ. Ảnh: thenatureplace.com.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị nhận định hiện tượng động vật đồng loạt nổi lên mặt đất thường là dấu hiệu dự báo những biến động của thiên nhiên. Bởi lẽ, động vật sống trong đất rất nhạy cảm với những biến động của địa chất. Ảnh: 321pest.com.
Hiện tượng hàng loạt giun bò lên mặt đất, thậm chí chết trên đường khiến nhiều người giật mình không chỉ xuất hiện ở Việt Nam mà còn được ghi nhận tại nhiều quốc gia khác trên thế giới. Hiện tượng này thường gặp nhất trong mùa mưa. Ảnh: Shutterstock.
Teri Balser, Phó giáo sư ngành sinh thái đất và hệ sinh thái, Đại học Wisconsin-Madison, cho hay nguyên nhân khiến hàng loạt giun bò lên mặt đất là do cách giun hô hấp. Chúng thở qua da, oxy từ không khí hoặc nước đi trực tiếp qua lớp biểu bì mỏng vào hệ mạch. Ảnh: Dan Brekke / Flickr.
Theo Phó giáo sư Teri, bình thường, đất có sự cân bằng giữa nước và không khí, với khoảng một nửa thể tích lỗ rỗng chứa oxy. Nhờ vậy, quá trình khuếch tán oxy diễn ra dễ dàng, giúp đất luôn ở trạng thái hiếu khí. Khi trời mưa và đất úng nước, giun không thể lấy đủ oxy, nên chúng phải bò lên mặt đất để thở. Ảnh: fir0002 / Wikimedia Commons.
Ngoài ra, khi lượng carbon dioxide trong nước tăng, nước sẽ chua hơn, giun sẽ rời khỏi tổ để tránh các yếu tố bất lợi. Sau khi đất khô, chúng khó có thể chui xuống mặt đất do dễ mất phương hướng nên chết trên mặt đất. Ảnh: schizoform / Flickr.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (TH)
#Hiện tượng giun đất trồi lên mặt đất #Hành vi thở của giun đất #giun đất

