Vì sao Triệu Vy bị khán giả ghét bậc nhất showbiz Hoa ngữ?

Theo Tiền Phong, ít ngày trước, trang 163 đưa tin, rộ nghi vấn Triệu Vy và chồng cũ - doanh nhân Huỳnh Hữu Long dính líu tới đường dây lừa đảo viễn thông tại biên giới Thái Lan - Myanmar. Tuy nhiên, tin đồn chưa rõ thực hư bởi người tố đã xóa bài đăng. Ảnh: Dân Việt. Mới nhất, Sina đưa tin một người bạn đã chia sẻ hình ảnh Triệu Vy vui vẻ bên bạn bè trong một buổi gặp gỡ. Ảnh: Tiền Phong. Không ít lần Triệu Vy vướng ồn ào. Năm 1999, cô bị chỉ trích vì phá hợp đồng với nữ văn sĩ Quỳnh Dao - người nâng đỡ Triệu Vy trong Hoàn châu cách cách. Giữa ồn ào, Triệu Vy đã viết thư tạ lỗi: “Xin tha lỗi cho hành vi vô tâm của một người trẻ tuổi, non dạ”. Ảnh: Người Lao Động.Sự nghiệp của Triệu Vy xuống dốc không phanh từ năm 2001 - 2003 do vướng sự cố trang phục dù cô công khai xin lỗi khán giả. Ảnh: Vietnamplus. Năm 2017, Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long bị phạt hành chính hơn 2 tỷ đồng và bị cấm tham gia thị trường chứng khoán trong 5 năm vì các sai phạm trong việc chuyển nhượng cổ phần. Ảnh: Dân Việt. Theo VOV, năm 2018, Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải kết luận Triệu Vy "sử dụng hiệu ứng người nổi tiếng để đánh lừa thị trường và các nhà đầu tư một cách nghiêm trọng". Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long bị cấm đảm nhận các vị trí chủ chốt trong các công ty niêm yết trong vòng 5 năm vì "phá vỡ trật tự thị trường". Đồng thời, Huỳnh Hữu Long và Triệu Vy đối mặt với 500 vụ kiện từ các đối tác bị thiệt hại, phá sản. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa. Năm 2019, theo Vietnamnet, loạt ảnh Triệu Vy thân mật bên một người đàn ông lạ mặt gây xôn xao. Trước nghi vấn ngoại tình, phía nữ diễn viên lên tiếng. Ảnh: Vietnamnet. Đại diện của Triệu Vy cho biết, “én nhỏ” đi ăn cùng đạo diễn Lý Phi và đạo diễn Điền Tráng Tráng cùng đoàn trợ lý. "Do nhà hàng rất ồn ào nên họ phải ngồi sát lại để trò chuyện và không hề có chuyện cả hai hôn nhau", đại diện Triệu Vy khẳng định. Ảnh: Người Lao Động. Năm 2021, Triệu Vy bị xóa tên khỏi hàng loạt phim làm nên tên tuổi, các nền tảng mạng xã hội. Tin đồn Triệu Vy bị phong sát ngầm có lẽ liên quan đến việc gà cưng của cô - Trương Triết Hạn vướng ồn ào liên quan đến chính trị, lịch sử. Đến nay, vẫn chưa rõ lý do Triệu Vy bị xóa tên khỏi showbiz. Ảnh: Người Đưa Tin. Xem video: "Triệu Vy song ca cùng Đan Trường trong Biệt khúc chờ nhau". Nguồn Vietnamnet

Theo Tiền Phong, ít ngày trước, trang 163 đưa tin, rộ nghi vấn Triệu Vy và chồng cũ - doanh nhân Huỳnh Hữu Long dính líu tới đường dây lừa đảo viễn thông tại biên giới Thái Lan - Myanmar. Tuy nhiên, tin đồn chưa rõ thực hư bởi người tố đã xóa bài đăng. Ảnh: Dân Việt. Mới nhất, Sina đưa tin một người bạn đã chia sẻ hình ảnh Triệu Vy vui vẻ bên bạn bè trong một buổi gặp gỡ. Ảnh: Tiền Phong. Không ít lần Triệu Vy vướng ồn ào. Năm 1999, cô bị chỉ trích vì phá hợp đồng với nữ văn sĩ Quỳnh Dao - người nâng đỡ Triệu Vy trong Hoàn châu cách cách. Giữa ồn ào, Triệu Vy đã viết thư tạ lỗi: “Xin tha lỗi cho hành vi vô tâm của một người trẻ tuổi, non dạ”. Ảnh: Người Lao Động. Sự nghiệp của Triệu Vy xuống dốc không phanh từ năm 2001 - 2003 do vướng sự cố trang phục dù cô công khai xin lỗi khán giả. Ảnh: Vietnamplus. Năm 2017, Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long bị phạt hành chính hơn 2 tỷ đồng và bị cấm tham gia thị trường chứng khoán trong 5 năm vì các sai phạm trong việc chuyển nhượng cổ phần. Ảnh: Dân Việt. Theo VOV, năm 2018, Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải kết luận Triệu Vy "sử dụng hiệu ứng người nổi tiếng để đánh lừa thị trường và các nhà đầu tư một cách nghiêm trọng". Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long bị cấm đảm nhận các vị trí chủ chốt trong các công ty niêm yết trong vòng 5 năm vì "phá vỡ trật tự thị trường". Đồng thời, Huỳnh Hữu Long và Triệu Vy đối mặt với 500 vụ kiện từ các đối tác bị thiệt hại, phá sản. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa. Năm 2019, theo Vietnamnet, loạt ảnh Triệu Vy thân mật bên một người đàn ông lạ mặt gây xôn xao. Trước nghi vấn ngoại tình, phía nữ diễn viên lên tiếng. Ảnh: Vietnamnet. Đại diện của Triệu Vy cho biết, “én nhỏ” đi ăn cùng đạo diễn Lý Phi và đạo diễn Điền Tráng Tráng cùng đoàn trợ lý. "Do nhà hàng rất ồn ào nên họ phải ngồi sát lại để trò chuyện và không hề có chuyện cả hai hôn nhau", đại diện Triệu Vy khẳng định. Ảnh: Người Lao Động. Năm 2021, Triệu Vy bị xóa tên khỏi hàng loạt phim làm nên tên tuổi, các nền tảng mạng xã hội. Tin đồn Triệu Vy bị phong sát ngầm có lẽ liên quan đến việc gà cưng của cô - Trương Triết Hạn vướng ồn ào liên quan đến chính trị, lịch sử. Đến nay, vẫn chưa rõ lý do Triệu Vy bị xóa tên khỏi showbiz. Ảnh: Người Đưa Tin. Xem video: "Triệu Vy song ca cùng Đan Trường trong Biệt khúc chờ nhau". Nguồn Vietnamnet