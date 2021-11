Chân dung nữ ca sĩ tiểu tiện vào mặt khán giả trên sân khấu

Sophia Urista là giọng ca chính của nhóm nhạc rock Brass Against. Ngày 11/11, nữ ca sĩ 36 tuổi đã gây sốc với màn tiểu tiện vào mặt khán giả ngay trên sân khấu trình diễn ở Florida, Mỹ trong khuôn khổ lễ hội Welcome To Rockville. Khi đang trình diễn bài Wake Up, Sophia bỗng mời một khán giả nam đứng ở hàng đầu tiên lên sâu khấu để thưởng thức một "cơn mưa vàng". Điều đáng ngạc nhiên nữa là người đàn ông này lại tỏ ra rất vui với ý tưởng kỳ quái của Sophia, lập tức lên sân khấu, nằm xuống để cho nữ ca sĩ tè lên khắp đầu và người anh ta. Màn tiểu tiện có một không hai trên thế giới kéo dài khoảng hơn 10 giây. Sophia Urista sở hữu vẻ ngoài rất cá tính. Body của nữ ca sĩ cũng vô cùng quyến rũ. Tuy nhiên, hành động hoang dại của cô trên sân khấu hôm 11/11 đã khiến fan sốc và cô bị mất điểm trong mắt người hâm mộ. Sophia Urista là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Hiện cô đang hẹn hò đồng giới với nữ huấn luyện viên thể dục, cựu vũ công Jess King. Sau sự việc mà nhiều khán giả cho là kinh tởm này, đại diện của ban nhạc BrassAgainst đã lên mạng xã hội Twitter gửi lời xin lỗi khán giả. Xem video "Ngỡ ngàng ngoại hình sao Hollywood thời đi học". Nguồn VTC

Sophia Urista là giọng ca chính của nhóm nhạc rock Brass Against. Ngày 11/11, nữ ca sĩ 36 tuổi đã gây sốc với màn tiểu tiện vào mặt khán giả ngay trên sân khấu trình diễn ở Florida, Mỹ trong khuôn khổ lễ hội Welcome To Rockville. Khi đang trình diễn bài Wake Up, Sophia bỗng mời một khán giả nam đứng ở hàng đầu tiên lên sâu khấu để thưởng thức một "cơn mưa vàng". Điều đáng ngạc nhiên nữa là người đàn ông này lại tỏ ra rất vui với ý tưởng kỳ quái của Sophia, lập tức lên sân khấu, nằm xuống để cho nữ ca sĩ tè lên khắp đầu và người anh ta. Màn tiểu tiện có một không hai trên thế giới kéo dài khoảng hơn 10 giây. Sophia Urista sở hữu vẻ ngoài rất cá tính. Body của nữ ca sĩ cũng vô cùng quyến rũ. Tuy nhiên, hành động hoang dại của cô trên sân khấu hôm 11/11 đã khiến fan sốc và cô bị mất điểm trong mắt người hâm mộ. Sophia Urista là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Hiện cô đang hẹn hò đồng giới với nữ huấn luyện viên thể dục, cựu vũ công Jess King. Sau sự việc mà nhiều khán giả cho là kinh tởm này, đại diện của ban nhạc BrassAgainst đã lên mạng xã hội Twitter gửi lời xin lỗi khán giả. Xem video "Ngỡ ngàng ngoại hình sao Hollywood thời đi học". Nguồn VTC