Sống Khỏe

Giải pháp giảm căng cơ bàn tay khi dùng smartphone, laptop lâu

Sử dụng smartphone và laptop thường xuyên có thể gây đau nhức kéo dài. Nhận biết sớm và áp dụng các biện pháp phòng tránh để bảo vệ sức khỏe bàn tay hiệu quả.

Trương Hiền

Bạn có cảm giác mỏi, đau hoặc tê nhức bàn tay sau nhiều giờ làm việc với laptop hay thao tác trên smartphone? Đây là dấu hiệu phổ biến của căng cơ bàn tay – vấn đề sức khỏe thường bị bỏ qua trong thời đại công nghệ số. Nếu không được quan tâm kịp thời, căng cơ bàn tay có thể dẫn đến các bệnh lý lâu dài như hội chứng ống cổ tay, viêm gân hoặc hạn chế khả năng vận động. Hiểu rõ nguyên nhân, nhận biết dấu hiệu và áp dụng các biện pháp phòng ngừa là cách tốt nhất để bảo vệ đôi tay của bạn.

Nguyên nhân gây căng cơ bàn tay

Sử dụng smartphone và laptop kéo dài khiến các cơ, gân và dây chằng ở bàn tay phải hoạt động liên tục. Một số nguyên nhân chính bao gồm:

Gõ phím liên tục: Việc đánh máy nhiều giờ liền mà không nghỉ ngơi khiến cơ ngón tay, cơ cổ tay và bàn tay bị quá tải, dẫn đến mỏi và căng cơ.

Sử dụng điện thoại lâu: Thao tác bằng ngón cái liên tục trên màn hình cảm ứng, đặc biệt khi cầm điện thoại bằng một tay, khiến các cơ ngón cái và cổ tay bị áp lực lớn.

Tư thế không đúng: Đặt cổ tay lệch hoặc không giữ vai, khuỷu tay ở vị trí thoải mái tạo áp lực lên cơ bàn tay và cổ tay.

Thiếu nghỉ ngơi: Không cho bàn tay thời gian phục hồi sẽ dẫn đến mỏi cơ, tê nhức ngón tay, lâu dần có thể gây viêm gân hoặc hội chứng ống cổ tay.

z6903147595996-5e0c544067b51d96a94fa6335ee2dd06.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Dấu hiệu nhận biết căng cơ bàn tay

Nhận biết sớm các dấu hiệu căng cơ bàn tay sẽ giúp bạn can thiệp kịp thời:

Cảm giác mỏi, đau nhức hoặc căng cứng ở bàn tay, ngón tay và cổ tay.

Tê hoặc kim châm ở ngón tay sau thời gian dài sử dụng thiết bị.

Giảm lực nắm, khó cầm nắm vật hoặc thực hiện các động tác tinh tế.

Xuất hiện cảm giác cứng tay, đặc biệt vào buổi sáng hoặc sau khi ngủ dậy.

Nếu xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng, như tê bì liên tục, đau lan lên cánh tay hoặc bàn tay sưng đỏ, cần tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác.

Các biện pháp phòng ngừa và giảm căng cơ bàn tay

Thường xuyên nghỉ giải lao: Mỗi 45–60 phút làm việc với laptop, hãy dành 5–10 phút để thả lỏng tay, đứng dậy vận động hoặc xoay cổ tay, ngón tay.

Tập thể dục và giãn cơ tay: Một số bài tập đơn giản bao gồm:

Nắm và mở bàn tay 10–15 lần.

Xoay cổ tay theo chiều kim đồng hồ và ngược lại 10 vòng.

Kéo giãn các ngón tay, duỗi thẳng từng ngón trong vài giây.

Điều chỉnh tư thế làm việc

Giữ cổ tay thẳng, vai thả lỏng và khuỷu tay tạo góc 90 độ khi đánh máy.

Khi sử dụng điện thoại, cố gắng thay đổi tay cầm hoặc đặt điện thoại ngang tầm mắt để giảm áp lực cổ tay.

Sử dụng phụ kiện hỗ trợ

Bàn phím và chuột ergonomics giúp giảm áp lực lên cổ tay.

Miếng kê cổ tay khi gõ phím hoặc dùng chuột giúp giữ tư thế trung lập.

Hạn chế thời gian thao tác liên tục trên smartphone

Chia nhỏ thời gian sử dụng, nghỉ giải lao sau 30–45 phút.

Thử sử dụng các ngón khác ngoài ngón cái để thao tác trên màn hình.

Chườm ấm hoặc massage bàn tay

Chườm khăn ấm 5–10 phút hoặc massage nhẹ nhàng giúp tăng tuần hoàn máu, giảm mỏi cơ và căng thẳng.

Bổ sung dinh dưỡng hỗ trợ cơ và gân

Các thực phẩm giàu vitamin B, canxi, magie và omega-3 giúp cơ và gân chắc khỏe, giảm nguy cơ căng cơ và viêm gân.

Khi nào cần gặp bác sĩ

Nếu các biện pháp trên không cải thiện triệu chứng, hoặc bạn xuất hiện tê bì, đau kéo dài, yếu lực tay, sưng đỏ hoặc nóng đau tại bàn tay, hãy tìm đến bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp hoặc vật lý trị liệu để được khám và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

Căng cơ bàn tay do sử dụng smartphone và laptop kéo dài là vấn đề thường gặp nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa. Việc duy trì thói quen sử dụng thiết bị hợp lý, kết hợp các bài tập giãn cơ tay và nghỉ ngơi đúng cách sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe bàn tay lâu dài, giảm nguy cơ đau mỏi và các bệnh lý liên quan.

#giảm căng cơ bàn tay #bảo vệ sức khỏe bàn tay #đau nhức bàn tay khi dùng smartphone #phòng tránh hội chứng ống cổ tay #tập thể dục giãn cơ tay #tư thế làm việc đúng

Bài liên quan

Sống Khỏe

Người phụ nữ 64 tuổi biến chứng nặng sau khi căng da mặt

Sau khi phẫu thuật làm căng da mặt tại một cơ sở spa trên địa bàn TP Pleiku (Gia Lai), một phụ nữ 64 tuổi bị biến chứng nghiêm trọng phải nhập viện điều trị.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân nữ L.T.H. (64 tuổi, trú tại TP Pleiku) trong tình trạng chảy máu nhiều vùng mặt, phù nề, bầm tím lan rộng sau khi thực hiện thủ thuật căng da mặt tại một spa trên địa bàn.

Theo thông tin từ Đơn vị Cấp cứu 115 - Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, bệnh nhân được đưa đến trong tình trạng vùng mặt phải sưng nề nghiêm trọng, tụ máu dưới da, vết mổ chảy máu liên tục. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành xử trí cầm máu, kiểm soát nhiễm trùng và theo dõi sát sao diễn tiến của bệnh nhân. Sau khi được điều trị kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm và được cho xuất viện trong thời gian ngắn sau đó.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đau lưng sau quan hệ, tưởng thận yếu hóa ra do tư thế sai

Đau lưng sau quan hệ khiến nhiều nam giới lo sợ thận yếu. Tuy nhiên, nguyên nhân thường đến từ tư thế sai, căng cơ hoặc các vấn đề về cơ xương khớp.

Không ít nam giới từng trải qua cảm giác đau lưng sau khi quan hệ tình dục, đặc biệt là sau những lần "yêu" kéo dài hoặc cường độ mạnh. Nhiều người ngay lập tức cho rằng nguyên nhân là do thận yếu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là quan niệm phổ biến nhưng không hoàn toàn chính xác.

Anh N.T.K. 47 tuổi, (TP.HCM) là một trong số những trường hợp như vậy. Sau một đêm nồng nhiệt với vợ, anh đột ngột bị đau lưng dữ dội, cơn đau lan xuống chân khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Lo lắng mình gặp vấn đề về thận – đặc biệt khi trước đó từng tự ý dùng nhiều loại thuốc bổ thận không rõ nguồn gốc – anh K. lập tức đến bệnh viện kiểm tra.

Xem chi tiết

Kiến thức cần biết

Người đàn ông đứt gân cơ vai khi... chơi pickleball

Pickleball là môn thể thao mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, tuy nhiên, nếu chơi quá sức hoặc không đúng kỹ thuật rất dễ bị bong gân, căng cơ, rách cơ hoặc viêm gân ở chân, cẳng tay, khuỷu tay...

Mới đây, khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận bệnh nhân nam N.T.T. 45 tuổi, vào viện điều trị bị đứt gân cơ trên gai vai trái do chơi pickleball.
Sau khi nhập viện, bệnh nhân đã được các bác sĩ phẫu thuật khâu chóp xoay và chuyển tập phục hồi chức năng để tập cải thiện vận động khớp vai sau mổ. Người bệnh được bác sĩ điều trị giảm đau, chống viêm tại chỗ bằng các máy điều trị vật lý trị liệu như: điện xung, siêu âm điều trị, sóng ngắn… kết hợp với các bài tập làm mạnh các nhóm cơ vùng vai, cánh tay trái, xoa bóp làm mềm các tổ chức vùng vai bị xơ cứng.
Nguoi dan ong dut gan co vai khi... choi pickleball
Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: BVCC 
Sau 4 tuần điều trị, bệnh nhân không còn cảm giác đau nhức khớp vai và cải thiện vận động, chức năng sinh hoạt hằng ngày thực hiện độc lập, có thể tham gia các hoạt động thể thao nhẹ nhàng.

Theo bác sĩ Lê Thanh Tùng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Pickleball hiện đang trở thành bộ môn thể thao được ưa chuộng. Dù là môn thể thao nhẹ nhàng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, song cũng có nhiều trường hợp gặp phải chấn thương do vận động quá sức hoặc tập luyện không đúng cách. Để tránh các rủi ro, người chơi cần luyện tập điều độ, khởi động kỹ và trang bị kiến thức bảo vệ bản thân trước khi tham gia.

Pickleball là sự kết hợp của tennis, cầu lông, bóng bàn, tạo nên một môn thể thao hấp dẫn. Chơi pickleball đều đặn mang lại nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe: Cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường sức mạnh cơ bắp, cải thiện sự linh hoạt và khả năng phối hợp, nâng cao sức khỏe tinh thần. Dù là môn thể thao khá nhẹ nhàng, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ chấn thương, nhất là khi chơi quá sức, như: Bong gân, căng cơ, rách cơ hoặc viêm gân do vận động quá mức ở chân, cẳng tay, khuỷu tay.
 
Xem chi tiết

