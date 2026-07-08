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Doanh nghiệp

Giải pháp bồi thường tự động Fast track giúpOPES thắng giải quốc tế lần thứ 3 liên tiếp

Ngày 7/7/2026, Công ty Cổ phần bảo hiểm OPES vừa được vinh danh tại Insurance Asia Awards 2026 với hạng mục “Sáng kiến giải quyết quyền lợi bảo hiểm của năm” .

PV

Giải thưởng ghi nhận nỗ lực đổi mới sáng tạo của OPES trong việc số hoá toàn trình bảo hiểm, vừa rút ngắn thời gian bồi thường, vừa minh bạch và mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho khách hàng.

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OPES nhận giải thưởng “Sáng kiến giải quyết quyền lợi bảo hiểm của năm” từ Insurance Asia Awards.

Fast track là tính năng xử lý bồi thường tự động dành riêng cho sản phẩm bảo hiểm vật chất ô tô, được tích hợp ngay trên ứng dụng OPES. Hội đồng giám khảo quốc tế đánh giá, nhờ Fast track, lần đầu tiên tại Việt Nam khách hàng nhận được tiền bồi thường bảo hiểm trong 30 phút.

Cụ thể, khách hàng có thể thực hiện yêu cầu bồi thường theo 3 bước đơn giản: tạo yêu cầu, chụp ảnh 360 độ xe và tải giấy tờ, nhận kết quả bồi thường. Quy trình này giúp người dùng không cần chuẩn bị hồ sơ bản cứng, không phải chờ giám định viên, cũng không cần gọi nhiều cuộc điện thoại để hỏi tình trạng hồ sơ. Toàn bộ tiến trình được cập nhật theo thời gian thực, giúp khách hàng biết rõ yêu cầu của mình đang được xử lý đến đâu.

Trong nhiều năm, bồi thường vẫn là bước tốn công, tốn sức không chỉ của khách hàng mà của cả đội ngũ giám định viên. Fast track được OPES phát triển để rút ngắn hành trình đó, bằng một hành trình số hóa nhanh gọn, gần với thói quen sử dụng ứng dụng mỗi ngày của người dùng hiện đại.

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Ông Nguyễn Đức Hoài - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bảo hiểm OPES, phát biểu tại lễ vinh danh của Insurance Asia Awards.

Đằng sau trải nghiệm liền mạch đó là nền tảng công nghệ lõi được OPES đầu tư và phát triển trong thời gian dài. Fast track được xây dựng theo mô hình “AI-first”, đưa trí tuệ nhân tạo vào vai trò cốt lõi trong toàn bộ hành trình xử lý hồ sơ. Ngay khi khách hàng gửi hình ảnh tổn thất, hệ thống có thể nhận diện hư hỏng, ước tính chi phí sửa chữa, đối chiếu dữ liệu lịch sử để kiểm tra tính hợp lệ và phát hiện các dấu hiệu bất thường hoặc rủi ro gian lận. Công nghệ tự động hóa quy trình tiếp tục hỗ trợ vận hành hồ sơ thông suốt hơn, giảm bớt các bước xử lý thủ công ở những trường hợp tiêu chuẩn.

Việc ứng dụng AI giúp tốc độ xử lý được cải thiện đáng kể. Theo kết quả triển khai, thời gian bồi thường có thể được rút ngắn từ 50% so với cách làm truyền thống. Với nhóm hồ sơ phổ biến, tần suất cao và độ phức tạp thấp - chiếm khoảng 60% tổng khối lượng - hệ thống có thể hỗ trợ giải quyết gần như tức thì. Khi các trường hợp tương tự được đánh giá theo cùng một logic dữ liệu, khách hàng có thêm cơ sở để tin vào sự minh bạch và tính ổn định của kết quả.

Ông Nguyễn Đức Hoài, Tổng Giám đốc OPES chia sẻ, giải thưởng là sự ghi nhận có ý nghĩa đặc biệt với OPES, bởi đây là sáng kiến chạm trực tiếp vào giá trị cốt lõi của bảo hiểm: giải quyết quyền lợi khi khách hàng cần bảo hiểm nhất.

“OPES xem công nghệ là công cụ để nâng chuẩn trải nghiệm, nhưng mục tiêu lớn hơn là xây dựng một mô hình bảo hiểm mà ở đó khách hàng cảm nhận được sự nhanh chóng, minh bạch và công bằng trong từng điểm chạm. Fast track là một bước đi quan trọng trong chiến lược đó, đồng thời phản ánh định hướng dài hạn của OPES trong việc kiến tạo chuẩn mực mới cho bảo hiểm số tại Việt Nam”.

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OPES lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh tại Insurance Asia Awards.

Insurance Asia Awards là giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh các doanh nghiệp bảo hiểm xuất sắc nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong các mùa trước đó, OPES đã được vinh danh nhiều hạng mục quan trọng như "Sáng kiến ứng dụng AI của năm", "Nhà bảo hiểm số của năm" và "Sáng kiến bảo hiểm ô tô của năm". Doanh nghiệp cũng vươn lên mạnh mẽ trong Top 10 Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam 2025; lọt Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, dẫn đầu trong lĩnh vực bảo hiểm - được công bố bởi Vietnam Report.

Năm 2025, doanh thu phí bảo hiểm gốc của OPES đạt hơn 4.800 tỷ đồng, tăng 84% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 638 tỷ đồng, tăng 38%. Là công ty thuộc hệ sinh thái tài chính mở rộng khác biệt của VPBank, OPES có được lợi thế từ sự hậu thuẫn toàn diện của mô hình tập đoàn, tiếp cận tệp 30 triệu khách hàng rộng khắp nước tại nhiều lĩnh vực từ tài chính ngân hàng, chứng khoán, tiêu dùng. Từ đó, giúp công ty đa dạng mô hình kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ phù hợp với từng phân khúc khách hàng.

#Giải pháp bồi thường tự động Fast track #Ứng dụng AI trong bảo hiểm #Chứng nhận quốc tế Insurance Asia Awards #Đổi mới số hóa dịch vụ bảo hiểm #Trải nghiệm khách hàng nhanh chóng và minh bạch

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