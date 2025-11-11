Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Giải mã tuyến đường hàng hải cổ từng kết nối Hội An với thế giới

Tuyến hàng hải cổ từng kết nối Hội An với thế giới phản ánh thời kỳ vàng son của thương mại biển Đông Nam Á, khi Việt Nam giữ vai trò cầu nối Đông - Tây.

Thanh Bình

Vào thế kỷ 16, khi những cánh buồm đầu tiên của thương nhân Bồ Đào Nha, Trung Hoa và Nhật Bản phấp phới trên sóng nước miền Trung, Hội An đã sớm trở thành một cửa ngõ nhộn nhịp mở ra thế giới. Thương cảng cổ này không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là điểm hội tụ của những luồng văn hóa, kỹ nghệ và tri thức hàng hải đến từ khắp nơi trên bản đồ toàn cầu. Giải mã tuyến hàng hải cổ từng kết nối Hội An với thế giới là hành trình nhìn lại thời kỳ vàng son của thương mại biển Đông Nam Á, khi Việt Nam giữ vai trò cầu nối giữa Đông và Tây trong thời đại thương thuyền vươn khơi.

Từ thế kỷ 15–16, cùng với sự suy yếu của các tuyến thương mại trên con đường tơ lụa lục địa, các cường quốc hàng hải phương Tây như Bồ Đào Nha, Hà Lan và Tây Ban Nha bắt đầu tìm đến châu Á bằng đường biển. Họ đi qua Ấn Độ Dương, vòng qua eo biển Malacca rồi tiến vào Biển Đông – nơi xuất hiện một điểm dừng lý tưởng: Hội An. Tọa lạc bên hạ lưu sông Thu Bồn, có cửa Đại và cảng sâu, lại nằm giữa tuyến hàng hải nối liền Nhật Bản – Trung Quốc – Đông Nam Á – Ấn Độ, Hội An trở thành một “trạm trung chuyển” quan trọng của thương nhân quốc tế. Những ghi chép cổ của người Bồ Đào Nha từ thế kỷ 16 gọi nơi này là “Faifo”, điểm đến thân thuộc của các đoàn tàu buôn chở tơ lụa, gốm sứ, tiêu, trầm hương, vàng bạc và đồ sắt thép.

Thương cảng Hội An được ví như một “Singapore của châu Á tiền hiện đại”. Ảnh: Quốc Lê.

Vào thời cực thịnh thế kỷ 17, thương cảng Hội An được ví như một “Singapore của châu Á tiền hiện đại”. Các thương nhân Nhật Bản gọi đây là “Hội An cảng”, lập nên khu phố riêng của họ với hàng chục ngôi nhà gỗ truyền thống, cầu Nhật Bản nổi tiếng và các thương điếm hoạt động tấp nập. Cùng thời, người Hoa lập nên khu Minh Hương, xây dựng hội quán Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu, mang đến phong cách kiến trúc và lễ hội riêng. Trong khi đó, các thương nhân Bồ Đào Nha và Hà Lan cũng chọn nơi đây làm nơi trao đổi hàng hóa, gửi thư từ, thậm chí lập kho hàng. Các tư liệu ghi lại rằng tàu Hà Lan của Công ty Đông Ấn từng ghé Hội An để mua tơ sống và đường, còn thương nhân Nhật thì đưa hàng ngọc trai, đồng, gươm, cùng hàng xa xỉ từ Nagasaki sang.

Những tuyến hàng hải nối Hội An với thế giới được xác định kéo dài từ bờ biển Việt Nam qua đảo Hải Nam, xuống eo biển Malacca, đến cảng Goa của Ấn Độ, rồi xa hơn là Trung Đông và châu Âu. Cũng nhờ tuyến đường ấy, hàng hóa của Đại Việt lần đầu tiên xuất hiện trong các kho hàng của Lisbon hay Amsterdam. Từ Hội An, gốm Chu Đậu và lụa tơ tằm được đóng trong thùng gỗ xuất sang Nhật, trong khi bạc, lưu huỳnh, và sắt từ Nhật lại cập bến Faifo để phân phối đi khắp vùng lục địa Đông Dương. Chính sự giao thương quốc tế ấy đã khiến Hội An trở thành một “nút thắt” quan trọng trong mạng lưới thương mại toàn cầu đầu tiên của nhân loại – mạng lưới mà các nhà sử học gọi là “toàn cầu hóa sớm”.

Hội An vẫn là minh chứng sống động cho một thời kỳ mà Việt Nam đã góp phần vào sự hình thành của thế giới toàn cầu hóa sớm trong lịch sử nhân loại. Ảnh: Quốc Lê.

Không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, tuyến hàng hải cổ này còn là con đường lan tỏa văn hóa và tri thức. Cùng với hàng hóa, người Hội An thời ấy tiếp nhận nghệ thuật kiến trúc gỗ Nhật Bản, kỹ thuật gốm Trung Hoa, và cả phong cách buôn bán của người Bồ Đào Nha – những yếu tố hòa quyện tạo nên bản sắc Hội An đa tầng mà ngày nay du khách vẫn nhận thấy trong từng mái ngói, con hẻm và lễ hội dân gian. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng chính sự cởi mở và tính “toàn cầu” này đã giúp Hội An duy trì sự thịnh vượng suốt hơn hai thế kỷ, dù không gắn với trung tâm quyền lực của triều đình.

Tuy nhiên, bước sang thế kỷ 18, cùng với sự bồi lắng của cửa Đại và sự nổi lên của Đà Nẵng như một cảng quân sự – thương mại mới, tuyến hàng hải quốc tế dần rời xa Hội An. Cảng thị từng sôi động lặng dần, những con thuyền ngoại quốc không còn neo đậu như trước, và Hội An trở lại là một thị trấn yên bình bên sông Thu Bồn. Nhưng chính sự “ngủ quên” ấy lại giúp Hội An bảo tồn nguyên vẹn diện mạo của một thương cảng thế kỷ 17–18, để rồi hàng trăm năm sau, nơi đây được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa Thế giới.

Ngày nay, việc “giải mã” tuyến hàng hải cổ từng kết nối Hội An không chỉ là câu chuyện khảo cổ dưới đáy biển hay bản đồ thương mại cổ, mà còn là cách để hiểu sâu hơn về tinh thần giao lưu, hội nhập đã chảy trong mạch máu của người Việt từ hàng trăm năm trước. Trên những dòng sông đã từng in bóng thuyền buôn đến từ những vùng đất cách xa ngàn dặm, Hội An vẫn là minh chứng sống động cho một thời kỳ mà Việt Nam, bằng vị trí chiến lược và tầm nhìn mở cửa, đã góp phần vào sự hình thành của thế giới toàn cầu hóa sớm trong lịch sử nhân loại.

#Lịch sử tuyến hàng hải cổ Hội An #Vai trò thương mại quốc tế Hội An #Giao lưu văn hóa và kỹ nghệ #Thời kỳ vàng son của thương mại biển Đông #Ảnh hưởng của các cường quốc phương Tây #Di sản văn hóa Hội An

Bài liên quan

Xã hội

Tàu cổ nổi lên nguyên vẹn ở bãi biển Hội An sau bão số 13

Nhiều người dân và du khách đổ về bãi biển Tân Thành, phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng) xem con tàu gỗ nghi là tàu cổ hiện rõ sau nhiều tháng bị cát vùi lấp.

Chiều ngày 8/11, thông tin từ ông Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy phường Hội An Tây cho biết, lực lượng chức năng đã khoanh vùng khu vực phát lộ, cắm biển cảnh báo và tuyên truyền người dân không tiếp cận, nhằm bảo vệ hiện trạng di sản dưới nước.

Những ngày qua, sóng mạnh liên tiếp xâm thực bờ biển, cuốn trôi lớp cát phủ, kết hợp mực nước rút thấp vào buổi sáng khiến phần thân tàu gỗ dài hàng chục mét lộ rõ hơn. Con tàu nằm song song với bờ, nhiều bộ phận vẫn còn nguyên kết cấu, thu hút sự chú ý của người dân và du khách từ sáng sớm.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Thổn thức loạt ảnh hiếm về phố cổ Hội An thập niên 1940

Cùng xem loạt ảnh quý về Hội An thập niên 1940 được giới thiệu trên Life - một tạp chí ảnh nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ.

Thon thuc loat anh hiem ve pho co Hoi An thap nien 1940
 Lối vào Chùa Cầu, công trình biểu tượng của phố cổ Hội An, khoảng thập niên 1940. Ảnh: Life.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Giải mã đôi mắt bí ẩn trên cửa gỗ ở phố cổ Hội An

Trên cánh cửa ra vào những di tích ở khu phố cổ Hội An có gắn hai khoanh gỗ hình tròn, hình lục giác, hình bát giác… được chạm khắc công phu, sơn son thếp vàng, cư dân địa phương quen gọi là Mắt cửa.

Giai ma doi mat bi an tren cua go o pho co Hoi An
    Mắt cửa ở chùa Cầu, Hội An. Ảnh: V.V.H. Báo Đà Nẵng
Mắt cửa là một dạng trang trí khá đặc sắc cho ngôi nhà, nó thực chất là núm khóa chốt cửa, có hình dáng chiếc đinh, phần tán ở đầu dày 10cm, đường kính khoảng 20cm, và phần chốt đục liền với tán tiết diện hình chữ nhật dài khoảng 30cm, có chức năng liên kết đố cửa và khung cửa giữ không cho cánh cửa rời ra.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới