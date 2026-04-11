Giá xăng dầu hôm nay 11/4: Dầu thế giới giảm sâu, trong nước ổn định

Giá dầu thế giới ghi nhận xu hướng giảm trong phiên giao dịch cuối tuần trước thềm đàm phán Mỹ-Iran, trong khi giá xăng dầu trong nước vẫn duy trì ở mức thấp.

Giá dầu thô quốc tế có xu hướng đi xuống trong phiên giao dịch cuối tuần trước những diễn biến mới liên quan đến cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Thông tin Lebanon sẽ tham gia cuộc họp với đại diện Mỹ và Israel tại Washington vào tuần tới để thảo luận về lệnh ngừng bắn đã tác động đến thị trường.

Cụ thể, vào lúc 6h16 ngày 11/4 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao dịch ở mức 95,2 USD/thùng, giảm 0,75% so với phiên trước. Giá dầu WTI cũng ghi nhận mức giảm 1,33%, xuống còn 96,57 USD/thùng.

Đáng chú ý, tính chung cả tuần, giá dầu Brent đã giảm tới 12,7%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2022. Giá dầu WTI cũng chứng kiến mức giảm 13,4% trong tuần, là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2020.

Diễn biến thị trường dầu mỏ và eo biển Hormuz

Hiện giá dầu thô neo quanh ngưỡng 100 USD/thùng trong bối cảnh các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn và dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz tiếp tục bị hạn chế. Những lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung tại Saudi Arabia vẫn hiện hữu.

Lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch quan trọng cho vận chuyển dầu khí toàn cầu, đã giảm xuống dưới 10% so với mức thông thường. Nguyên nhân là do Iran đã phát cảnh báo các tàu thuyền di chuyển trong vùng lãnh hải của nước này, khiến phần lớn tàu thuyền qua lại eo biển trong những ngày gần đây có liên quan đến Iran.

Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh sau hai kỳ điều chỉnh

Tại thị trường Việt Nam, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giảm giá xăng dầu trong hai kỳ gần đây vào ngày 8/4 và 9/4.

Tại kỳ điều hành ngày 9/4, giá xăng E5 RON 92 được giảm 2.393 đồng/lít, đưa mức giá bán lẻ về 22.344 đồng/lít. Giá xăng RON95-III giảm 2.993 đồng/lít, còn 23.543 đồng/lít.

Đặc biệt, giá dầu diesel đã giảm sâu tới 9.872 đồng/lít, mức giá bán mới là 32.969 đồng/lít. Giá dầu mazut cũng giảm 1.658 đồng/kg, xuống còn 22.613 đồng/kg.

Trước đó, trong kỳ điều chỉnh ngày 8/4, giá xăng E5 RON 92 đã giảm 691 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 440 đồng/lít. Dầu diesel giảm 1.947 đồng/lít và dầu mazut giảm 322 đồng/kg.

Với những đợt giảm giá liên tiếp này, mặt bằng giá xăng dầu trong nước hiện đã lùi về mức thấp so với khu vực, đặc biệt là giá dầu diesel.