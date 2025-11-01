Hà Nội

Ghé thăm ngôi làng biệt lập ở Scotland

Thế giới

Ghé thăm ngôi làng biệt lập ở Scotland

Inverie là một ngôi làng biệt lập ở Scotland. Để đến được nơi đây, người ta chủ yếu di chuyển bằng tàu thuyền.

An An (Theo Daily Mail)
Theo Daily Mail, nằm bên hồ Loch Nevis, Inverie là một ngôi làng biệt lập ẩn mình trong vùng cao nguyên Scotland. Ảnh: Getty.
Ngôi làng có những ngôi nhà được quét vôi trắng và dân số rất ít, chỉ khoảng 120 người. Ảnh: Getty.
Khu dân cư không có đường nối với đất liền nên chủ yếu mọi người đến đây bằng tàu thuyền, khiến việc di chuyển gặp khó khăn khi thời tiết xấu. Ảnh: Getty.
Inverie là ngôi làng xa xôi nhất và là nơi có quán rượu xa xôi nhất ở đất liền Vương quốc Anh - quán rượu Old Forge Pub. Ảnh: Getty.
Ngôi làng này còn có cảnh quan tuyệt đẹp để thưởng ngoạn và khám phá, cũng như nhiều loài động vật hoang dã. Ảnh: Getty.
Hàng hóa được vận chuyển đến ngôi làng bằng tàu thuyền. Ảnh: Getty.
Nếu muốn đi bộ đến Inverie, có một tuyến đường đi bộ dài khoảng 26 km qua địa hình hiểm trở ở vùng cao nguyên. Ảnh: Getty.
