Doanh nghiệp

Gen Z và những chuyến đi nước rút để làm mát tâm trí

Khi nắng dịu và deadline tạm hạ nhiệt, thành phố như được thở ra sau những tháng ngày gấp gáp.

PV

Trong khoảng lặng hiếm hoi ấy, người trẻ tìm đến những chuyến đi ngắn, những phút tĩnh lặng giữa thiên nhiên hay không gian riêng, để làm mát tâm trí, cân bằng lại cảm xúc và chuẩn bị tinh thần cho mùa nước rút cuối năm. Giữa xu hướng “coolcation” – kỳ nghỉ hạ nhiệt cả thân, tâm, trí – thế hệ trẻ đang viết nên một lối sống mới: dám đối diện áp lực, dũng cảm tạm dừng và tận hưởng từng khoảnh khắc để sống trọn vẹn hơn.

Như Phương Lan (28 tuổi, TP.HCM), trưởng nhóm Digital Marketing tại một doanh nghiệp vật liệu xây dựng và nội thất, người đã chọn Bảo Lộc làm điểm dừng để làm mới chính mình sau 10 tháng miệt mài chạy cùng deadline và KPI.

Giải phóng tâm trí với hương trà giữa núi rừng

Suốt nhiều tháng liền, Lan biến áp lực thành động lực để dẫn dắt đội nhóm. Nhưng cường độ công việc dày đặc khiến cô dần kiệt sức.

“Mình dễ cáu gắt, có lúc căng thẳng đến tột độ,” Lan kể. “Những cuộc họp liên miên khiến đầu óc như muốn nổ tung.”

Khi kế hoạch năm 2026 được phê duyệt, cô được giải phóng khỏi áp lực. Nhưng nhìn lại, Lan chợt nhận ra: “Mình thắng công việc, nhưng lại thua chính mình. Tinh thần mệt mỏi, sức lực cạn kiệt.”

1.jpg
Căng thẳng, mệt mỏi với công việc, cuộc sống khiến xu hướng du lịch “colocation” ngày càng được người trẻ yêu thích.

Để sẵn sàng cho chặng nước rút quý 4, Lan biết mình cần một cú “refresh” thật sự. Cô mở cửa sổ, cảm nhận hơi nóng thành phố, nhìn dòng người hối hả trên con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa trước mặt, cô tự nhủ: đây là lúc để làm mới bản thân.

Quay lại bàn, Lan mở nắp chai Trà Xanh Không Độ. Hơi lạnh lan tỏa trên đầu lưỡi, cảm giác sảng khoái bùng nổ như luồng gió mát quét qua tâm trí, đánh tan mệt mỏi. Hương vị thơm ngon, thanh khiết từ lá trà xanh nguyên chất với EGCG như công tắc kích hoạt tinh thần, mang lại cảm giác nhẹ nhõm tức thì.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Lan sáng lên: “Đây chính là điều mình tìm kiếm.” Trong đầu cô hiện lên hình ảnh những đồi chè xanh mướt đọng sương dưới nắng mai. Ngay tối hôm đó, Lan đã yên vị trên chuyến xe về Bảo Lộc.

002.jpg
Giữa kỳ nghỉ “coolcation”, Trà Xanh Không Độ là một “must-have item” không thể thiếu của người trẻ để giải nhiệt cuộc sống.

Giữa cao nguyên xanh mướt, nơi những đồi chè ôm trọn sương mù, cô thả lỏng từng giác quan, nhấp ngụm trà xanh mát lạnh giữa núi rừng lộng gió. Hương trà thiên nhiên quyện trong không khí se lạnh, lan qua từng hơi thở, để lại dư vị thanh mát như nút “refresh” cho tâm trí, giải nhiệt cuộc sống, mang lại cảm giác tươi mới đến lạ.

“Lần đầu tiên trong năm, mình không chỉ thắng công việc, mà còn thắng stress,” Lan mỉm cười. Cô đã dừng lại đúng lúc, để sẵn sàng tiến xa hơn.

Cân bằng tâm hồn với từng ngụm trà trên sông Sài Gòn

Vợ chồng Vương Thảo Vy làm trong ngành xuất nhập khẩu, nơi công việc là một “cuộc đua tốc độ” không hồi kết, từng giờ bay, từng chuyến tàu đều gắn liền với deadline và áp lực.

Công việc căng như dây đàn, cùng khói bụi, kẹt xe, mưa nắng khiến cả hai dần kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần.

Trước sự mệt mỏi chạm ngưỡng, Vy từng nghĩ đến chuyện đổi việc. Nhưng cuối cùng, vợ chồng cô chọn giải pháp: về quê tại Nhơn Trạch (Đồng Nai) mỗi cuối tuần để giải nhiệt cuộc sống.

Hành trình len khỏi thành phố, chờ phà Cát Lái mỗi lần về quê, luôn là “cửa ải” cuối cùng của stress, nơi mọi bức bối đạt đến đỉnh điểm.

3.jpg
Được làm từ lá trà xanh thiên nhiên nguyên chất với EGCG, Trà Xanh Không Độ được người trẻ yêu thích nhờ công dụng làm giảm căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống.

Nhưng khi phà nhổ neo, mọi thứ bỗng thay đổi. Ánh nắng sáng cuối tuần nhảy nhót trên sóng nước, hơi mát từ sông Sài Gòn ùa đến như một cái vuốt ve xoa dịu.

Vy mở nắp chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh. “Cảm giác đó thật kỳ diệu,” cô kể. “Gió sông thổi tung tóc, mùi bùn non phảng phất, và hương vị thanh mát từ lá trà xanh với EGCG lan tỏa khắp người. Nó không chỉ giải nhiệt, mà còn là cú reset tức thì cho tâm trí để giảm căng thẳng, đem lại tinh thần tích cực. Vượt qua con phà không chỉ là thay đổi địa lý, mà là vượt qua áp lực của chính mình.”

Giây phút bồng bềnh giữa sóng nước với chai Trà Xanh Không Độ ấy, Vy thấy bình yên trở lại. Cô tìm lại phiên bản tĩnh lặng của mình, nơi tâm hồn được thả lỏng, và cơ thể như được tiếp thêm năng lượng.

Chỉ một hành động đơn giản, nhưng đó là lời báo hiệu đầy tự chủ rằng: hành trình giải nhiệt cuộc sống và tái cân bằng đã chính thức bắt đầu.

Giải nhiệt cuộc sống, dừng lại để tiến xa hơn

Dù ở cao nguyên Bảo Lộc hay trên dòng sông Sài Gòn, điểm chung của những người trẻ ấy vẫn là tinh thần dừng lại để tiến xa hơn.

Mỗi hành trình là một cách “giải nhiệt” khác nhau, nhưng cùng chung tinh thần: áp lực không thể nhấn chìm khát vọng vươn lên. Thế hệ trẻ hôm nay không né tránh stress, họ đối mặt, bật lại, và biết cách “tự thưởng” cho bản thân bằng những khoảnh khắc giải nhiệt cuộc sống ý nghĩa.

Giữa những chuyến đi và khoảng lặng để nạp lại năng lượng, Trà Xanh Không Độ luôn là “must-have item” của người trẻ. Được làm từ lá trà xanh thiên nhiên nguyên chất với EGCG, mỗi chai trà mang lại cảm giác sảng khoái tức thì, giúp giảm căng thẳng, xua tan mệt mỏi.

Không chỉ là một thức uống, Trà Xanh Không Độ đã trở thành biểu tượng của tinh thần “giải nhiệt cuộc sống” thời hiện đại: dám chạy hết mình, và cũng dám dừng lại để tái tạo năng lượng.

Bởi đôi khi, đích đến không nằm ở cuối hành trình, mà ở khoảnh khắc ta dừng lại, nhấp một ngụm trà mát lành, cảm nhận tinh thần sảng khoái, và mỉm cười: mình đã thắng stress, và tìm lại chính mình.

Gập laptop, sống chậm: Gen Z chọn trà và khoảnh khắc yên bình trước mùa chạy nước rút

Tháng 11 – khoảng lặng ngắn trước nhịp sống hối hả cuối năm. Khi áp lực công việc và cuộc họp dồn dập, nhiều bạn trẻ Gen Z tìm đến cách "giải nhiệt" tinh thần. 

Tháng 11 – khoảng lặng ngắn trước nhịp sống hối hả cuối năm. Khi áp lực công việc và cuộc họp dồn dập, nhiều bạn trẻ Gen Z tìm đến cách “giải nhiệt” tinh thần: từ nhâm nhi trà xanh mát lành, tận hưởng âm nhạc yêu thích, đến những chuyến đi ngắn để refresh bản thân. Mỗi khoảnh khắc sống chậm là một tuyên ngôn: chủ động F5 tinh thần, giảm stress và sẵn sàng bứt phá cho những bước tiến sắp tới.

Nghỉ phép chữa lành: Khi tâm trí sự kiệt sức đòi quyền được thở

Khi stress thành sức bật để tân sinh viên trưởng thành

Không chỉ là thức uống giải khát, Trà Xanh Không Độ còn mang đến thông điệp mạnh mẽ tới người trẻ: dám đối mặt với stress...

Đã bao giờ bạn tự hỏi, cảm giác rời nhà, bước vào giảng đường đại học nơi thành phố phấn khích đến mức nào chưa? Đó không chỉ là một chuyến đi, mà là cú "teleport" đưa bạn tới thế giới mới toanh khiến bạn vừa háo hức vừa choáng ngợp.

Đại học gắn liền với tự do, tri thức, nhưng ít ai kể rằng, hành trình "lớn lên" này lại khởi đầu bằng sự căng thẳng, cô đơn. Câu chuyện của tân sinh viên mỗi mùa tựu trường là minh chứng: để "level up" bản thân, bạn phải dám đối diện với áp lực, học cách giảm stress, vượt lên chính mình mới có thể tận hưởng những năm tháng tươi đẹp nhất.

