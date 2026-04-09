Gen Z dẫn dắt tiêu dùng, doanh nghiệp buộc phải “lột xác”

Gen Z không mua sản phẩm – họ mua giá trị và niềm tin

Không còn là “khách hàng tương lai”, Gen Z hiện đã trở thành một trong những lực lượng tiêu dùng quan trọng nhất. Theo McKinsey, thế hệ này chiếm khoảng 20% dân số toàn cầu và đang đóng góp tỷ trọng ngày càng lớn vào tổng chi tiêu.

Tại Việt Nam, Gen Z lớn lên cùng internet, mạng xã hội và thương mại điện tử. Điều này tạo ra một thế hệ người tiêu dùng có hành vi hoàn toàn khác biệt. Nếu các thế hệ trước ưu tiên giá cả và sự tiện lợi, thì Gen Z đưa ra quyết định dựa trên một hệ tiêu chí phức hợp hơn: trải nghiệm, giá trị cá nhân, tính xác thực và mức độ tương tác của thương hiệu.

Một khảo sát của Nielsen cho thấy hơn 70% người tiêu dùng trẻ sẵn sàng trả thêm tiền cho những thương hiệu mà họ tin tưởng hoặc có cùng hệ giá trị. Điều đó cho thấy, yếu tố “niềm tin” đã trở thành một loại “tài sản” mới trong tiêu dùng.

Đáng chú ý, mạng xã hội không còn đơn thuần là kênh giải trí mà đã trở thành “sàn giao dịch niềm tin”. Trên TikTok, Instagram hay Facebook, sản phẩm có thể nhanh chóng được lan truyền, đánh giá, thậm chí bị tẩy chay chỉ trong thời gian ngắn. Quyền lực truyền thông đã dịch chuyển từ doanh nghiệp sang cộng đồng người dùng.

Song song đó, xu hướng “tiêu dùng có ý thức” cũng nổi lên mạnh mẽ. Gen Z quan tâm đến nguồn gốc sản phẩm, quy trình sản xuất và tác động đến môi trường, xã hội. Theo Deloitte, thế hệ này có xu hướng ủng hộ các thương hiệu thể hiện rõ quan điểm về phát triển bền vững, bình đẳng và trách nhiệm xã hội.

Tuy nhiên, đây cũng là thế hệ có mức độ trung thành thấp. Họ sẵn sàng rời bỏ thương hiệu nếu tìm thấy lựa chọn tốt hơn hoặc nếu niềm tin bị phá vỡ. Trong mắt Gen Z, thương hiệu không còn là “biểu tượng lâu dài”, mà là một lựa chọn có thể thay thế bất cứ lúc nào.

Doanh nghiệp buộc “lột xác”: Từ quảng cáo sang xây dựng cộng đồng

Sự thay đổi của Gen Z đang buộc doanh nghiệp phải viết lại toàn bộ chiến lược tiếp cận thị trường.

Các mô hình quảng cáo truyền thống như TVC, biển bảng hay thông điệp một chiều ngày càng mất hiệu quả. Thay vào đó, doanh nghiệp phải chuyển sang “cuộc chơi nội dung” – nơi thông tin cần chân thực, cá nhân hóa và có khả năng lan tỏa tự nhiên trên mạng xã hội.

Một trong những xu hướng rõ nét nhất là sự dịch chuyển từ “marketing thương hiệu” sang “marketing cộng đồng”. Gen Z không chỉ mua sản phẩm, họ muốn trở thành một phần của câu chuyện thương hiệu. Vì vậy, các chiến dịch thành công thường tập trung vào việc tạo kết nối cảm xúc, thay vì chỉ thúc đẩy bán hàng.

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng thích nghi bằng cách đẩy mạnh hợp tác với KOLs, micro-influencers và đầu tư vào video ngắn. Tuy nhiên, không phải mọi chiến lược đều hiệu quả.

Thách thức lớn nhất nằm ở khả năng “nhận diện quảng cáo” rất cao của Gen Z. Họ dễ dàng phân biệt đâu là nội dung chân thực, đâu là nội dung mang tính thương mại. Những thông điệp thiếu tự nhiên hoặc “diễn” quá mức có thể phản tác dụng, thậm chí gây phản ứng tiêu cực.

Áp lực cũng đến từ yêu cầu minh bạch. Khi các yếu tố như bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và cách quản trị doanh nghiệp (ESG) ngày càng được người tiêu dùng coi trọng, mọi sự thiếu nhất quán giữa lời nói và hành động đều có thể bị phát hiện. Chỉ trong vài giờ, doanh nghiệp có thể rơi vào khủng hoảng truyền thông, ảnh hưởng không chỉ doanh số mà cả uy tín thương hiệu.

Bên cạnh đó, sự phát triển của thương mại điện tử và kinh tế số cũng làm mờ ranh giới giữa “giải trí” và “mua sắm”. Hành vi tiêu dùng diễn ra liên tục, đa nền tảng, buộc doanh nghiệp phải hiện diện đúng lúc, đúng nơi và đúng cách.

Gen Z không đơn thuần là một thế hệ tiêu dùng mới, mà là lực lượng đang tái định nghĩa toàn bộ luật chơi của thị trường. Trong một môi trường nơi niềm tin được quyết định chỉ sau vài cú lướt, doanh nghiệp không còn lựa chọn đứng ngoài.