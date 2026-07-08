Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

GELEX thực hiện cải chính thông tin, tiếp tục chuẩn hóa quy trình quản trị và minh bạch

Thực hiện văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến công bố thông tin về tình hình sử dụng vốn của một số lô trái phiếu đã phát hành trong giai đoạn trước đây, ngày 8/7/2026, GELEX đã thực hiện cải chính thông tin theo đúng quy định.

PV
logo-gelex.jpg

Nội dung cải chính liên quan đến việc rà soát, cập nhật thông tin tại các báo cáo công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu giai đoạn 2020–2024, nhằm đảm bảo thông tin được phản ánh đầy đủ, chính xác và nhất quán hơn.

GELEX cho biết đây là nội dung điều chỉnh, làm rõ thông tin đã công bố, không làm phát sinh nghĩa vụ tài chính mới hoặc thay đổi quyền lợi của trái chủ.

Hiện tại, các lô trái phiếu hết hạn và được thanh toán đầy đủ nghĩa vụ với nhà đầu tư theo quy định. Chỉ còn một lô trái phiếu do CGIF bảo lãnh sẽ đáo hạn vào năm 2029, GELEX đang thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ với trái chủ theo quy định.

GELEX nhìn nhận việc nâng cao chất lượng công bố thông tin, tăng cường kiểm soát và chuẩn hóa dữ liệu là yêu cầu quan trọng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt khi quy mô hoạt động ngày càng mở rộng và các yêu cầu về quản trị ngày càng cao.

Từ sự việc này, GELEX tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình nội bộ, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận liên quan nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công bố thông tin và tính minh bạch với thị trường.

Trong giai đoạn phát triển mới, GELEX kiên định với định hướng xây dựng nền tảng quản trị vững chắc, hoạt động minh bạch, có trách nhiệm, tạo dựng niềm tin dài hạn với cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

#Dự án GELEX Connect #GELEX

Bài liên quan

Doanh nghiệp

GELEX trở lại ấn tượng trong TOP 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Danh sách do Forbes Việt Nam vừa công bố, khẳng định vị thế và uy tín vững chắc của một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam.

Sau 5 năm, kể từ 2018, việc góp mặt trở lại trong danh sách uy tín này là minh chứng rõ nét cho năng lực tài chính vượt trội, khả năng quản lý hiệu quả và chiến lược kinh doanh đúng đắn của GELEX. Từ đó, duy trì được hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng trưởng bền vững và tạo ra giá trị cho cổ đông.

anh-1-bctc-gex.jpg
GELEX liên tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, thể hiện qua các chỉ số doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng ổn định qua các năm.
Xem chi tiết

Doanh nghiệp

GELEX vinh dự là Doanh nghiệp có chiến lược M&A tiêu biểu 2024-2025

Nhờ kiên định chiến lược M&A trọng tâm và sáng tạo, Tập đoàn GELEX đã được vinh danh Doanh nghiệp có chiến lược M&A tiêu biểu 2024-2025.

Hạng mục được trao chiều ngày 9/12 trong khuôn khổ Diễn đàn M&A Việt Nam 2025 lần thứ 17 do Báo Tài chính – Đầu tư tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính. Đây là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia kinh tế – tài chính hàng đầu trong nước và quốc tế.

1-5307.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Long – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEX đại diện nhận vinh danh Doanh nghiệp có chiến lược M&A tiêu biểu 2024-2025.
Xem chi tiết

Doanh nghiệp

GELEX trao tặng trang thiết bị y tế, hỗ trợ nâng cấp phòng bệnh tại Nghệ An

Ngày 5/12, Tập đoàn GELEX đã trao tặng trang thiết bị y tế và hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa các cơ sở y tế tại tỉnh Nghệ An với tổng giá trị khoảng 3,3 tỷ đồng.

z7295626694394-b5256efa9ee778b10590e97d97b67b44.jpg
Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn GELEX trao tặng gói thiết bị y tế và hỗ trợ nâng cấp phòng bệnh tại tỉnh Nghệ An.

Theo đó, GELEX đã tài trợ 150 giường bệnh và 1 máy thở cho Bệnh viện Ung bướu tỉnh Nghệ An, Trung tâm Y tế Tương Dương, Trung tâm Y tế Kỳ Sơn và Trung tâm Y tế Con Cuông. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng hỗ trợ nâng cấp và cải tạo 4 phòng bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới