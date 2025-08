Gần 10 mẫu xe sang Lexus sắp bị "khai tử", có cả ôtô điện

Video: Giới thiệu xe sang Lexus LC500 bản cuối cùng.

Lexus đang chuẩn bị ngừng sản xuất một số mẫu xe chủ chốt, báo hiệu sự kết thúc của một kỷ nguyên đối với nhiều dòng sản phẩm lâu đời nhất của hãng. Theo đó, hầu hết các phiên bản của các dòng xe Lexus IS, RC, và UX thuần điện sẽ bị khai tử. Lịch trình sản xuất các mẫu xe này tại Nhật Bản dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 11/2025.

Khi truy cập danh mục của các mẫu xe này trên trang web chính thức của Lexus tại Nhật Bản, người dùng sẽ thấy thông báo sau: “Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến các dòng xe của chúng tôi. Việc sản xuất các mẫu IS 500, IS 350, IS 300h AWD, IS 300, RC 350, RC 300h và RC 300 sẽ kết thúc vào tháng 11/2025. Xe sẽ bị ngừng bán khi số đơn hàng đạt đủ chỉ tiêu sản xuất cho tháng 11. Tùy vào thời điểm quý khách đặt mua xe, một số gói trang bị có thể không còn khả dụng. Vui lòng liên hệ đại lý Lexus gần nhất để biết thêm chi tiết”.

Gần 10 mẫu xe Lexus sắp bị ngừng sản xuất, bao gồm cả sedan, coupe và SUV điện, đánh dấu một bước chuyển mình lớn của hãng xe Nhật Bản.

Một thông báo tương tự cũng xuất hiện trên trang web chính hãng dành cho Lexus RC F Final Edition – phiên bản tạm biệt được giới thiệu hồi tháng 1/2025 của dòng coupe hạng sang này. Phiên bản đặc biệt này chỉ có 200 chiếc xuất xưởng, dành riêng cho thị trường Nhật Bản và Lexus xác nhận toàn bộ đều đã có chủ:

“Cảm ơn sự ủng hộ liên tục của quý khách. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng RC F 'Final Edition' đã bán hết 200 chiếc giới hạn. Chúng tôi xin cảm ơn sự đồng hành của quý khách với dòng xe RC F. RC 'Final Edition' sẽ được bán cho đến khi kết thúc sản xuất vào tháng 11/2025”, Lexus thông báo.

Sau đợt cắt giảm này, chỉ còn Lexus IS 300h dẫn động cầu sau tiếp tục được sản xuất cho thị trường Nhật Bản. Trong khi đó, tất cả các phiên bản khác của hai dòng xe IS và RC sẽ bị dừng lại.

Động thái này không quá bất ngờ. Lexus gần đây cũng đã giới thiệu các bản nâng cấp cuối cùng cho cả IS và RC. Hai dòng xe này đã xuất hiện từ năm 2013, tức là hơn một thập kỷ. IS từng được nâng cấp ngoại hình vào năm 2017 và 2020 trong khi còn RC được làm mới vào năm 2018.

Theo tờ Creative Trend, Lexus đang phát triển thế hệ mới của dòng IS, dự kiến ra mắt vào năm 2026. IS thế hệ mới được kỳ vọng sẽ có cả phiên bản điện và hybrid, tương tự Lexus ES cỡ lớn hơn.

Tình hình của mẫu coupe hạng sang Lexus RC có phần phức tạp hơn. Rất có thể mẫu xe này sẽ không có người kế nhiệm trực tiếp. Lexus được cho là đang phát triển một mẫu coupe thể thao mới, có thể thay thế cả RC và LC. Dòng LC cũng đang bước vào giai đoạn cuối vòng đời với phiên bản đặc biệt LC 500 Pinnacle Edition vừa được ra mắt. Việc ngừng sản xuất LC dự kiến diễn ra vào năm 2026, nhưng chưa có ngày cụ thể.

Lexus cũng xác nhận rằng mẫu SUV điện nhỏ nhất của hãng UX 300e sẽ bị ngừng sản xuất vào tháng 11/2025.

Cuối cùng, Lexus cũng xác nhận rằng mẫu SUV điện nhỏ nhất của hãng UX 300e sẽ bị ngừng sản xuất vào tháng 11/2025. UX 300e được ra mắt vào năm 2019, sau phiên bản xăng và hybrid trình làng từ 2018.

Theo tờ Nikkan Kogyo Shimbun, Lexus UX 300h cũng sẽ bị khai tử với việc sản xuất kết thúc trong năm tài chính 2025, tức là trước ngày 30/3/2026. Lexus hiện chưa công bố "người kế nhiệm", nhưng UX là một dòng xe toàn cầu nằm trong phân khúc cạnh tranh khốc liệt. Mối liên hệ mật thiết với Toyota C-HR và Corolla Cross cho thấy nhiều khả năng Lexus UX sẽ có thế hệ mới trong tương lai.