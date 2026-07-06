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[GALLERY] McMurtry Spéirling PURE - hypercar điện 1000hp giá hơn 34 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] McMurtry Spéirling PURE - hypercar điện 1000hp giá hơn 34 tỷ đồng

Siêu xe điện Spéirling PURE của hãng McMurtry, Anh đã đi vào sản xuất với công suất 1.000 mã lực, xe có giá bán 1,3 triệu USD (hơn 34 tỷ đồng).

Thanh Nguyễn
Mặc dù đã ra mắt lần đầu vào năm 2021 và được tuyên bố có bản thương mại vào năm 2023, hypercar điện Anh Quốc McMurtry Spéirling PURE phải tới nay mới chính thức đi vào sản xuất. Và việc Spéirling PURE cuối cùng đã mở bán thậm chí có thể không phải là điều đáng chú ý nhất về cỗ máy điện 1.000 mã lực này.
Mặc dù đã ra mắt lần đầu vào năm 2021 và được tuyên bố có bản thương mại vào năm 2023, hypercar điện Anh Quốc McMurtry Spéirling PURE phải tới nay mới chính thức đi vào sản xuất. Và việc Spéirling PURE cuối cùng đã mở bán thậm chí có thể không phải là điều đáng chú ý nhất về cỗ máy điện 1.000 mã lực này.
McMurtry đã tiết lộ thông số kỹ thuật sản xuất cuối cùng của Spéirling PURE. Chiếc siêu xe điện một chỗ ngồi này lần đầu tiên gây chú ý khi đánh bại mọi đối thủ tại Goodwood. Chiếc hypercar này đã hoàn thành chặng đua chỉ trong 39,08 giây trước khi tiếp tục lập kỷ lục trên toàn cầu.
McMurtry đã tiết lộ thông số kỹ thuật sản xuất cuối cùng của Spéirling PURE. Chiếc siêu xe điện một chỗ ngồi này lần đầu tiên gây chú ý khi đánh bại mọi đối thủ tại Goodwood. Chiếc hypercar này đã hoàn thành chặng đua chỉ trong 39,08 giây trước khi tiếp tục lập kỷ lục trên toàn cầu.
Trên hành trình đó, nó đã trở thành chiếc xe đầu tiên chạy lộn ngược , phá vỡ kỷ lục lâu đời của đường đua Top Gear bằng cách đánh bại một chiếc xe F1, và đánh bại Mercedes-AMG One tại đường đua Hockenheim - Đức với khoảng cách 14,1 giây. Giờ đây, khách hàng cuối cùng sẽ có cơ hội tìm hiểu xem trải nghiệm đó có thực sự phi thường hay không.
Trên hành trình đó, nó đã trở thành chiếc xe đầu tiên chạy lộn ngược , phá vỡ kỷ lục lâu đời của đường đua Top Gear bằng cách đánh bại một chiếc xe F1, và đánh bại Mercedes-AMG One tại đường đua Hockenheim - Đức với khoảng cách 14,1 giây. Giờ đây, khách hàng cuối cùng sẽ có cơ hội tìm hiểu xem trải nghiệm đó có thực sự phi thường hay không.
Chỉ riêng những con số thôi cũng đã khó tin. Bộ pin 100kWh mới cung cấp năng lượng cho hai động cơ đặt phía sau, sản sinh công suất 1.000 mã lực (746kW), đủ để giúp Spéirling PURE tăng tốc từ 0-97km/h chỉ trong 1,55 giây trước khi đạt tốc độ tối đa theo công bố là 306km/h.
Chỉ riêng những con số thôi cũng đã khó tin. Bộ pin 100kWh mới cung cấp năng lượng cho hai động cơ đặt phía sau, sản sinh công suất 1.000 mã lực (746kW), đủ để giúp Spéirling PURE tăng tốc từ 0-97km/h chỉ trong 1,55 giây trước khi đạt tốc độ tối đa theo công bố là 306km/h.
Ấn tượng hơn cả là hệ thống tạo lực ép không khí theo yêu cầu (Downforce-on-Demand) được cấp bằng sáng chế, có thể tạo ra lực ép xuống lên tới 2.000kg ngay từ khi xe đứng yên. Theo McMurtry, điều đó cho phép chiếc xe đạt lực quán tính lên tới 3g khi vào cua và khi phanh. Và hệ thống này cũng cho phép chiếc xe treo ngược và chạy ngược - nếu như có con đường nào trên trần nhà.
Ấn tượng hơn cả là hệ thống tạo lực ép không khí theo yêu cầu (Downforce-on-Demand) được cấp bằng sáng chế, có thể tạo ra lực ép xuống lên tới 2.000kg ngay từ khi xe đứng yên. Theo McMurtry, điều đó cho phép chiếc xe đạt lực quán tính lên tới 3g khi vào cua và khi phanh. Và hệ thống này cũng cho phép chiếc xe treo ngược và chạy ngược - nếu như có con đường nào trên trần nhà.
Điều bất ngờ hơn nữa là McMurtry không quảng bá Spéirling PURE như một sản phẩm kỹ thuật tinh vi đòi hỏi đội đua chuyên nghiệp vận hành. Công ty cho biết ngay từ đầu, chiếc xe được thiết kế để mang đến trải nghiệm sở hữu chỉ việc sạc và sử dụng.
Điều bất ngờ hơn nữa là McMurtry không quảng bá Spéirling PURE như một sản phẩm kỹ thuật tinh vi đòi hỏi đội đua chuyên nghiệp vận hành. Công ty cho biết ngay từ đầu, chiếc xe được thiết kế để mang đến trải nghiệm sở hữu chỉ việc sạc và sử dụng.
Trong khi nhiều siêu xe chỉ dành cho đường đua đòi hỏi đội ngũ hỗ trợ hùng hậu và thiết bị chuyên dụng, McMurtry khẳng định chủ sở hữu có thể vận hành xe chỉ với sự trợ giúp của một người bạn có kinh nghiệm trong khu vực kỹ thuật.
Trong khi nhiều siêu xe chỉ dành cho đường đua đòi hỏi đội ngũ hỗ trợ hùng hậu và thiết bị chuyên dụng, McMurtry khẳng định chủ sở hữu có thể vận hành xe chỉ với sự trợ giúp của một người bạn có kinh nghiệm trong khu vực kỹ thuật.
Giám đốc điều hành Thomas Yates chia sẻ rằng chiếc xe này mang lại “hiệu năng ngang tầm xe F1 nhưng trải nghiệm sở hữu lại tương đương với một chiếc [Porsche 911] GT3 RS. Một trong những trọng tâm chính là giảm chi phí vận hành của chiếc xe này xuống mức thấp nhất có thể”.
Giám đốc điều hành Thomas Yates chia sẻ rằng chiếc xe này mang lại “hiệu năng ngang tầm xe F1 nhưng trải nghiệm sở hữu lại tương đương với một chiếc [Porsche 911] GT3 RS. Một trong những trọng tâm chính là giảm chi phí vận hành của chiếc xe này xuống mức thấp nhất có thể”.
Chiếc xe cuối cùng được trang bị pin lớn hơn 100kWh, khung gầm liền khối bằng sợi carbon được thiết kế lại, không gian buồng lái rộng hơn, tầm nhìn được cải thiện, hệ thống chiếu sáng tích hợp, khả năng tiếp cận bảo dưỡng dễ dàng hơn, và thậm chí cả không gian chứa mũ bảo hiểm và thiết bị đỡ đầu/cổ HANS bên dưới cánh gió phía sau.
Chiếc xe cuối cùng được trang bị pin lớn hơn 100kWh, khung gầm liền khối bằng sợi carbon được thiết kế lại, không gian buồng lái rộng hơn, tầm nhìn được cải thiện, hệ thống chiếu sáng tích hợp, khả năng tiếp cận bảo dưỡng dễ dàng hơn, và thậm chí cả không gian chứa mũ bảo hiểm và thiết bị đỡ đầu/cổ HANS bên dưới cánh gió phía sau.
Khoảng 95% các bộ phận của xe là mới so với các nguyên mẫu đã lập kỷ lục trên toàn thế giới. Giá khởi điểm của mẫu xe là 995.000 bảng Anh hoặc khoảng 1,3 triệu USD (hơn 34 tỷ đồng). McMurtry cho biết họ đã bán được 25 chiếc cho đến nay. Đó là một con số ấn tượng trong phân khúc này, nơi tràn ngập những mẫu hypercar ấn tượng.
Khoảng 95% các bộ phận của xe là mới so với các nguyên mẫu đã lập kỷ lục trên toàn thế giới. Giá khởi điểm của mẫu xe là 995.000 bảng Anh hoặc khoảng 1,3 triệu USD (hơn 34 tỷ đồng). McMurtry cho biết họ đã bán được 25 chiếc cho đến nay. Đó là một con số ấn tượng trong phân khúc này, nơi tràn ngập những mẫu hypercar ấn tượng.
Video: Giới thiệu McMurtry Spéirling PURE - hypercar điện 1000hp.
Thanh Nguyễn
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