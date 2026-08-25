[GALLERY] Xem trước BMW R 12 S sắp mở bán Việt Nam, giá 789 triệu đồng

Được ra mắt lần đầu từ năm 2024 nhưng do là một dòng xe đặc biệt, BMW R 12 S đã mất gần 2 năm để tìm được đường tới thị trường Việt và giới hạn chỉ 12 chiếc.