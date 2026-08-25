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[GALLERY] Xem trước BMW R 12 S sắp mở bán Việt Nam, giá 789 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Xem trước BMW R 12 S sắp mở bán Việt Nam, giá 789 triệu đồng

Được ra mắt lần đầu từ năm 2024 nhưng do là một dòng xe đặc biệt, BMW R 12 S đã mất gần 2 năm để tìm được đường tới thị trường Việt và giới hạn chỉ 12 chiếc.

Thảo Mai
BMW Motorrad Việt Nam hiện đang mời chào khách hàng mua mẫu cafe racer đặc biệt R 12 S. Đây là mẫu xe được ra mắt lần đầu vào tháng 11/2024, lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển, nhằm tôn vinh chiếc cafe racer R 90 S năm 1973.
BMW Motorrad Việt Nam hiện đang mời chào khách hàng mua mẫu cafe racer đặc biệt R 12 S. Đây là mẫu xe được ra mắt lần đầu vào tháng 11/2024, lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển, nhằm tôn vinh chiếc cafe racer R 90 S năm 1973.
Mặc dù không phải là một mẫu xe giới hạn, nhưng R 12 S lại được BMW giới hạn thời gian phân phối và số lượng phân phối tới từng thị trường. Theo các tư vấn viên bán hàng chia sẻ, mẫu xe môtô BMW R 12 S sẽ chỉ được phân phối chính hãng tại Việt Nam với số lượng giới hạn 12 chiếc.
Mặc dù không phải là một mẫu xe giới hạn, nhưng R 12 S lại được BMW giới hạn thời gian phân phối và số lượng phân phối tới từng thị trường. Theo các tư vấn viên bán hàng chia sẻ, mẫu xe môtô BMW R 12 S sẽ chỉ được phân phối chính hãng tại Việt Nam với số lượng giới hạn 12 chiếc.
Với ý nghĩa tôn vinh "đàn anh" BMW R 90 S, R 12 S mới cũng có màu sơn cam là Lava Orange Metallic với nhôm phay xước và sọc kép màu đỏ tương tự như Daytona Orange của người tiền nhiệm năm 1975.
Với ý nghĩa tôn vinh "đàn anh" BMW R 90 S, R 12 S mới cũng có màu sơn cam là Lava Orange Metallic với nhôm phay xước và sọc kép màu đỏ tương tự như Daytona Orange của người tiền nhiệm năm 1975.
Ngoài ra, các tấm ốp bên che hộp gió có huy hiệu với chữ S màu đỏ lấy cảm hứng từ huy hiệu 900 màu đỏ của bản gốc. Ngoài những điểm đó ra, R 12 S về cơ bản là một chiếc R 12 NineT màu cam với quây gió lắp sẵn.
Ngoài ra, các tấm ốp bên che hộp gió có huy hiệu với chữ S màu đỏ lấy cảm hứng từ huy hiệu 900 màu đỏ của bản gốc. Ngoài những điểm đó ra, R 12 S về cơ bản là một chiếc R 12 NineT màu cam với quây gió lắp sẵn.
Về mặt cơ học, R 12 S và R NineT giống nhau. Cả hai đều được trang bị động cơ Boxer 1.170cc làm mát bằng không khí/dầu, cho công suất cực đại 109 mã lực tại 7.000 vòng/phút và 115Nm tại 6.500 vòng/phút.
Về mặt cơ học, R 12 S và R NineT giống nhau. Cả hai đều được trang bị động cơ Boxer 1.170cc làm mát bằng không khí/dầu, cho công suất cực đại 109 mã lực tại 7.000 vòng/phút và 115Nm tại 6.500 vòng/phút.
Động cơ của BMW R 12 S được kết hợp với hộp số 6 cấp, với công suất được truyền đến bánh sau thông qua trục truyền động các đăng. Hệ thống treo cũng giống hệt nhau, với phuộc ngược 45mm có thể điều chỉnh hoàn toàn và hệ thống treo sau Paralever có khả năng điều chỉnh độ nảy và tải trước.
Động cơ của BMW R 12 S được kết hợp với hộp số 6 cấp, với công suất được truyền đến bánh sau thông qua trục truyền động các đăng. Hệ thống treo cũng giống hệt nhau, với phuộc ngược 45mm có thể điều chỉnh hoàn toàn và hệ thống treo sau Paralever có khả năng điều chỉnh độ nảy và tải trước.
Hệ thống phanh cũng không thay đổi, với đĩa kép 310mm và heo phanh monobloc 4 piston lắp xuyên tâm ở phía trước cùng đĩa đơn 265mm và kẹp phanh hai piston ở phía sau. Chống bó cứng phanh biến thiên theo cua BMW Motorrad ABS Pro là tiêu chuẩn.
Hệ thống phanh cũng không thay đổi, với đĩa kép 310mm và heo phanh monobloc 4 piston lắp xuyên tâm ở phía trước cùng đĩa đơn 265mm và kẹp phanh hai piston ở phía sau. Chống bó cứng phanh biến thiên theo cua BMW Motorrad ABS Pro là tiêu chuẩn.
Là một mẫu xe đặc biệt nên BMW R 12 S được trang bị "full option". Vành xe là loại Option 719 Wheel Classic II, với vành nan hoa không săm bằng nhôm anode bạc dành riêng cho R 12 S.
Là một mẫu xe đặc biệt nên BMW R 12 S được trang bị "full option". Vành xe là loại Option 719 Wheel Classic II, với vành nan hoa không săm bằng nhôm anode bạc dành riêng cho R 12 S.
Các tính năng khác cho người sử dụng BMW R 12 S mới bao gồm tay nắm có sưởi, kiểm soát hành trình, Headlight Pro, Shift Assistant Pro, Hill Start Assist và một số chi tiết nhôm CNC.
Các tính năng khác cho người sử dụng BMW R 12 S mới bao gồm tay nắm có sưởi, kiểm soát hành trình, Headlight Pro, Shift Assistant Pro, Hill Start Assist và một số chi tiết nhôm CNC.
Theo thông tin từ phía đại lý BMW Motorrad Việt Nam, đã có 6 chiếc BMW R 12 S đã có khách đặt cọc và giá niêm yết của mẫu xe này là 789 triệu đồng. Như vậy R 12 S đắt hơn 90 triệu đồng so với chiếc R 12 nineT mà nó dựa trên.
Theo thông tin từ phía đại lý BMW Motorrad Việt Nam, đã có 6 chiếc BMW R 12 S đã có khách đặt cọc và giá niêm yết của mẫu xe này là 789 triệu đồng. Như vậy R 12 S đắt hơn 90 triệu đồng so với chiếc R 12 nineT mà nó dựa trên.
Video: Giới thiệu mẫu xe môtô BMW R 12 S mới sắp về Việt Nam.
Thảo Mai
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