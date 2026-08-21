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[GALLERY] 5 tủ lạnh Inverter dung tích lớn dưới 10 triệu

Số hóa - Xe

[GALLERY] 5 tủ lạnh Inverter dung tích lớn dưới 10 triệu

Với ngân sách dưới 10 triệu đồng, người dùng vẫn có thể chọn tủ lạnh Inverter trên 300 lít, đáp ứng tốt nhu cầu dự trữ thực phẩm cho gia đình.

Thiên Trang (TH)
Samsung Inverter Bespoke RT31CB56248ASV có dung tích thực 305 lít, thiết kế ngăn đá trên và mức giá từ khoảng 9,04 triệu đồng, phù hợp với gia đình cần tủ tương đối lớn nhưng diện tích bếp hạn chế.
Samsung Inverter Bespoke RT31CB56248ASV có dung tích thực 305 lít, thiết kế ngăn đá trên và mức giá từ khoảng 9,04 triệu đồng, phù hợp với gia đình cần tủ tương đối lớn nhưng diện tích bếp hạn chế.
Mẫu tủ này nổi bật với ngăn đông mềm Optimal Fresh+ có 4 chế độ, bộ lọc than hoạt tính, kết nối Wi-Fi và hỗ trợ điều khiển qua SmartThings, trong khi thiết kế Bespoke mặt gương tạo điểm nhấn cho không gian bếp.
Mẫu tủ này nổi bật với ngăn đông mềm Optimal Fresh+ có 4 chế độ, bộ lọc than hoạt tính, kết nối Wi-Fi và hỗ trợ điều khiển qua SmartThings, trong khi thiết kế Bespoke mặt gương tạo điểm nhấn cho không gian bếp.
Toshiba Inverter GR-RT535WE-PMV(06)-MG là mẫu có dung tích lớn nhất danh sách với 407 lít, gồm 300 lít ngăn lạnh và 107 lít ngăn đá, giá từ khoảng 9,92 triệu đồng.
Toshiba Inverter GR-RT535WE-PMV(06)-MG là mẫu có dung tích lớn nhất danh sách với 407 lít, gồm 300 lít ngăn lạnh và 107 lít ngăn đá, giá từ khoảng 9,92 triệu đồng.
Sản phẩm sử dụng Origin Inverter, công nghệ Air Fall Cooling, ngăn rau quả Origin Fresh và Cooling Zone -1°C, đồng thời bộ lọc Ag+ PureBio hỗ trợ khử mùi trong khoang tủ.
Sản phẩm sử dụng Origin Inverter, công nghệ Air Fall Cooling, ngăn rau quả Origin Fresh và Cooling Zone -1°C, đồng thời bộ lọc Ag+ PureBio hỗ trợ khử mùi trong khoang tủ.
Sharp Inverter SJ-BF330V-DG có dung tích thực 323 lít và thiết kế ngăn đông dưới, với giá tham khảo từ 9,89 triệu đồng, phù hợp người thường xuyên sử dụng ngăn mát và muốn lấy thực phẩm thuận tiện hơn.
Sharp Inverter SJ-BF330V-DG có dung tích thực 323 lít và thiết kế ngăn đông dưới, với giá tham khảo từ 9,89 triệu đồng, phù hợp người thường xuyên sử dụng ngăn mát và muốn lấy thực phẩm thuận tiện hơn.
Tủ được trang bị ngăn chuyển đổi linh hoạt, hệ thống Multi Air Flow, công nghệ Inverter kết hợp Eco cùng màn hình LED cảm ứng bên ngoài và khóa trẻ em, hướng tới trải nghiệm sử dụng tiện lợi.
Tủ được trang bị ngăn chuyển đổi linh hoạt, hệ thống Multi Air Flow, công nghệ Inverter kết hợp Eco cùng màn hình LED cảm ứng bên ngoài và khóa trẻ em, hướng tới trải nghiệm sử dụng tiện lợi.
Aqua Inverter AQR-T410FA(WGB) sở hữu dung tích thực 358 lít, giá từ khoảng 9,74 triệu đồng và hướng đến các gia đình 3-4 người cần không gian bảo quản rộng nhưng chưa cần đến tủ trên 400 lít.
Aqua Inverter AQR-T410FA(WGB) sở hữu dung tích thực 358 lít, giá từ khoảng 9,74 triệu đồng và hướng đến các gia đình 3-4 người cần không gian bảo quản rộng nhưng chưa cần đến tủ trên 400 lít.
Twin Inverter, làm lạnh đa chiều, DEO Fresh, ngăn Chiller Box -1°C và Fresh Box giúp mẫu tủ này đáp ứng đồng thời nhu cầu tiết kiệm điện, khử mùi và bảo quản thực phẩm tươi sống.
Twin Inverter, làm lạnh đa chiều, DEO Fresh, ngăn Chiller Box -1°C và Fresh Box giúp mẫu tủ này đáp ứng đồng thời nhu cầu tiết kiệm điện, khử mùi và bảo quản thực phẩm tươi sống.
LG Inverter LTB31BLM có dung tích 315 lít, trong đó ngăn mát 236 lít, giá từ khoảng 9,64 triệu đồng và sử dụng thiết kế ngăn đá trên quen thuộc.
LG Inverter LTB31BLM có dung tích 315 lít, trong đó ngăn mát 236 lít, giá từ khoảng 9,64 triệu đồng và sử dụng thiết kế ngăn đá trên quen thuộc.
Công nghệ LinearCooling, Door Cooling+, Multi Air Flow và Fresh 0 Zone hỗ trợ duy trì nhiệt độ ổn định, trong khi Smart Diagnosis giúp kiểm tra lỗi từ xa mà không cần trang bị kết nối Wi-Fi ThinQ.
Công nghệ LinearCooling, Door Cooling+, Multi Air Flow và Fresh 0 Zone hỗ trợ duy trì nhiệt độ ổn định, trong khi Smart Diagnosis giúp kiểm tra lỗi từ xa mà không cần trang bị kết nối Wi-Fi ThinQ.
Thiên Trang (TH)
#tủ lạnh #Inverter #dung tích lớn #giá dưới 10 triệu #bảo quản thực phẩm

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