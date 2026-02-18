Nhà thông minh chưa chắc đáng sống hơn vì tủ lạnh

Tủ lạnh thông minh ngày càng phổ biến nhưng lại gây lo ngại về độ bền, quyền riêng tư và sự phức tạp, khiến nhiều người nghi ngờ giá trị thực sự.
Không còn là những phong bao đỏ rập khuôn, bao lì xì năm Bính Ngọ với đủ phong cách từ sang chảnh đến lầy lội, khiến giới trẻ rần rần săn lùng cho mùa Tết 2026.
Trong thế giới động vật, ngựa nổi bật với trí nhớ bền bỉ và tinh tế, giúp chúng thích nghi, học hỏi và gắn bó sâu sắc với con người.
Andes là dãy núi dài nhất thế giới, sở hữu phong cảnh thiên nhiên vô cùng ấn tượng.
Khi nhắc đến khủng long, người ta thường nghĩ tới những gã khổng lồ, nhưng thực tế từng tồn tại các loài khủng long nhỏ bé đến khó tin.
Nhiều nghệ sĩ Việt giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới. Không chỉ gửi gắm thông điệp sum vầy, các ca khúc còn cho thấy sự đầu tư chỉn chu.
Nếu như mọi năm, hội chị em tất bật ngược xuôi chọn đào, chọn mai thì Tết năm nay, một làn sóng mới mang tên hoa kẽm nhung handmade đang đổ bộ khắp mọi nhà.
Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, nhiều du khách tìm đến xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình để tham quan, tạo dáng bên cầu ngói cổ chợ Lương...
Giữa sắc xuân rạng rỡ của Thủ đô, bờ hồ Hoàn Kiếm lại trở thành 'sàn diễn' của hội chị em, cùng xúng xính áo dài để chụp ảnh chào Tết.
Mẫu xe tay ga Honda Lead 125 tiếp tục được cập nhật phiên bản nâng cấp cho năm 2026 tại thị trường Thái Lan, xe có giá niêm yết từ nhỉnh 45 triệu đồng.
Trong chuyến thám hiểm biển sâu đến Iron Bottom Sound thuộc quần đảo Solomon, các chuyên gia đã làm sáng tỏ một số bí ẩn về Trận chiến đảo Guadalcanal.
Không chỉ hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực ca hát và điện ảnh, Trang Pháp và Băng Di còn ghi điểm nhờ nhan sắc rạng rỡ cùng phong thái tự tin.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 19/2, Kim Ngưu mọi sự hanh thông, muốn gì được nấy. Bọ Cạp đào hoa đi xuống, tình cảm có chút hư hao.
Từng được biết đến với danh xưng “hot teen thị phi”, Linh Ka của hiện tại đang mạnh mẽ hơn và nghiêm túc theo đuổi con đường nghệ thuật.
Nhiều người dùng iPhone vẫn tin vào các quan niệm sai lầm như sạc qua đêm hỏng pin hay Face ID dễ bị đánh lừa, dẫn đến sử dụng chưa đúng cách.
Tại vùng núi xa xôi Baja Verapaz (Guatemala), phụ nữ thường tụ họp tại Câu lạc bộ Sức khỏe để chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau phát triển.
Toyota Land Cruiser FJ 2026 khởi đầu với động cơ xăng quen thuộc, nhưng các nguồn tin cho biết hãng đang lên kế hoạch thêm bản máy dầu cho xe trong tương lai.
Trong năm 2026, các mẫu nhà ống không chỉ tối ưu diện tích mà còn mang trong mình nhiều giá trị thẩm mỹ, tiện nghi và bền vững hơn.
Khi rời xa ánh đèn sàn diễn, siêu mẫu cá tính Tuyết Lan có cuộc sống chậm và bình yên trong tổ ấm nhỏ bên người bạn đời và con gái đầu lòng.
Những ngày đầu xuân, Công viên Văn Lang rộn ràng người tham quan, chụp ảnh bên cánh đồng hoa cải nở vàng, tạo nên không khí du xuân tươi vui.
Năm Bính Ngọ, những người thuộc các con giáp khác nhau sẽ gặp phải những cơ hội và thách thức khác nhau trong sự nghiệp, các mối quan hệ và tài chính.