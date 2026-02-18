Hà Nội

Số hóa

Nhà thông minh chưa chắc đáng sống hơn vì tủ lạnh

Tủ lạnh thông minh ngày càng phổ biến nhưng lại gây lo ngại về độ bền, quyền riêng tư và sự phức tạp, khiến nhiều người nghi ngờ giá trị thực sự.

Thiên Trang (TH)
Trong thời đại công nghệ, nhiều người mơ ước sở hữu một ngôi nhà thông minh như trong phim.
Trong thời đại công nghệ, nhiều người mơ ước sở hữu một ngôi nhà thông minh như trong phim.
Tuy nhiên, thiết bị gia dụng "thông minh" như tủ lạnh lại khiến người dùng băn khoăn.
Tuy nhiên, thiết bị gia dụng “thông minh” như tủ lạnh lại khiến người dùng băn khoăn.
Tủ lạnh thông minh kết nối internet nhưng đôi khi chỉ thêm tính năng không cần thiết như xem YouTube.
Tủ lạnh thông minh kết nối internet nhưng đôi khi chỉ thêm tính năng không cần thiết như xem YouTube.
Thực tế, tủ lạnh thường có thể hoạt động hơn 10 năm, trong khi bản thông minh dễ hỏng hơn.
Thực tế, tủ lạnh thường có thể hoạt động hơn 10 năm, trong khi bản thông minh dễ hỏng hơn.
Người dùng lo ngại về quyền riêng tư khi thiết bị có thể thu thập dữ liệu cá nhân.
Người dùng lo ngại về quyền riêng tư khi thiết bị có thể thu thập dữ liệu cá nhân.
Vụ bê bối về Nhận dạng nội dung tự động (ACR) trên Smart TV cho thấy nguy cơ theo dõi ngay trong không gian riêng tư.
Vụ bê bối về Nhận dạng nội dung tự động (ACR) trên Smart TV cho thấy nguy cơ theo dõi ngay trong không gian riêng tư.
Nhiều người vẫn cần một chiếc tủ lạnh đơn giản, chỉ làm nhiệm vụ giữ thực phẩm lạnh.
Nhiều người vẫn cần một chiếc tủ lạnh đơn giản, chỉ làm nhiệm vụ giữ thực phẩm lạnh.
Nhưng với xu hướng thị trường, tương lai có thể chỉ còn những mẫu tủ lạnh thông minh đầy rủi ro.
Nhưng với xu hướng thị trường, tương lai có thể chỉ còn những mẫu tủ lạnh thông minh đầy rủi ro.
Thiên Trang (TH)
#nhà thông minh #tủ lạnh #công nghệ #quyền riêng tư #thiết bị gia dụng #xu hướng thị trường

