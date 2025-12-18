Hà Nội

Gái xinh Milan Phạm khoe vóc dáng săn chắc trên sân pickleball

Xuất hiện trên sân pickleball trong loạt hình ảnh mới, Milan Phạm nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ phong thái tự tin cùng hình thể săn chắc, khỏe khoắn.

Thiên Anh
Giữa không gian thể thao hiện đại, nữ hot girl đời đầu Milan Phạm mang đến hình ảnh tràn đầy năng lượng, cho thấy lối sống năng động và sự nghiêm túc trong việc rèn luyện thể chất.
Trong set đồ thể thao tối giản gồm áo bra trắng và chân váy xếp ly tông hồng nhạt, Milan Phạm khoe khéo vòng eo thon gọn, cơ bụng săn chắc cùng làn da mịn màng. Kiểu tóc ngắn cá tính, gương mặt trang điểm nhẹ giúp cô giữ được vẻ sắc sảo, cuốn hút.
Ở những góc chụp cận, đường nét gương mặt thanh tú, ánh mắt tự tin và thần thái mạnh mẽ càng làm nổi bật phong cách quyến rũ, khỏe khoắn đặc trưng của Milan Phạm.
Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ với tư thế đứng nghiêng hay khoảnh khắc tập trung trên sân đấu, Milan Phạm vẫn ghi điểm bởi thần thái chuyên nghiệp.
Hình ảnh này cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong phong cách của người đẹp: từ những bộ ảnh gợi cảm ngày nào sang vẻ đẹp của một phụ nữ hiện đại, yêu thể thao và trân trọng sức khỏe.
Milan Phạm, tên thật Phạm Trà My, sinh năm 1990, là một trong những hot girl đời đầu của Vbiz, cùng thời với Sam, Midu, Huyền Baby. Cô từng gây chú ý mạnh mẽ khi tham gia series phim ngắn “Phở”, xuất hiện trong nhiều MV ca nhạc và được mệnh danh là “quả bom sexy” nhờ những bộ ảnh khoe hình thể quyến rũ.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng Milan Phạm từng bị nhận xét là “dễ tăng cân”. Thay vì né tránh, cô chọn cách đối diện bằng việc thay đổi thói quen sinh hoạt, chăm chỉ tập gym và chơi thể thao. Thành quả là vóc dáng săn chắc, cân đối như hiện tại – minh chứng cho sự kỷ luật và kiên trì trong suốt nhiều năm.
Những năm gần đây, Milan Phạm dành nhiều thời gian cho thể thao, đặc biệt là pickleball – bộ môn đang ngày càng phổ biến. Cô không chỉ tập luyện để giữ dáng mà còn thường xuyên tham gia thi đấu, xuất hiện tại các giải phong trào và sự kiện thể thao, tạo ấn tượng bởi tinh thần nghiêm túc và phong cách thi đấu tự tin.
Song song với đó, Milan Phạm cũng tập trung vào kinh doanh và chăm sóc bản thân. Dù từng vướng tin đồn tình cảm với rapper Tiến Đạt, người đẹp đã lên tiếng phủ nhận và cho biết những ồn ào này từng ảnh hưởng đến cuộc sống. Hiện tại, cô lựa chọn lối sống kín tiếng, ưu tiên sức khỏe, công việc và những giá trị tích cực.
Giữ được sức hút bền bỉ sau nhiều năm hoạt động, Milan Phạm cho thấy hình ảnh một hot girl đời đầu trưởng thành: quyến rũ theo cách khỏe khoắn, độc lập và đầy năng lượng. Loạt ảnh trên sân pickleball không chỉ là màn khoe vóc dáng ấn tượng, mà còn phản ánh rõ nét tinh thần sống tích cực và hiện đại của Phạm Trà My ở tuổi ngoài 30.
