Xã hội

Gã thanh niên nhiễm HIV ép bé gái 12 tuổi vào nhà nghỉ

Công an xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo, Thành đe dọa, ép buộc cháu T.M.A (SN 2013) đến nhà nghỉ xâm hại thân thể nạn nhân rồi bỏ trốn.

Gia Đạt

Ngày 23/11, Công an xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 22/11, cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Long Thành (SN 1993, trú thôn Hiên, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", quy định tại khoản 3, Điều 142 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phê chuẩn các thủ tục trên.

capture-298.png

Cụ thể, ngày 15/11, Công an xã Tiền Hải tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc: Khoảng 15h cùng ngày, Nguyễn Long Thành đe dọa, ép buộc cháu T.M.A (SN 2013) đến nhà nghỉ (thuộc xã Tiền Hải) và có hành vi xâm hại thân thể nạn nhân nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục. Sau khi thực hiện xong, Thành bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay khi nhận tin báo, Công an xã Tiền Hải nhanh chóng triển khai xác minh và xác định Nguyễn Long Thành chính là đối tượng có hành vi xâm hại cháu A. Đây cũng là đối tượng bị nhiễm HIV, có 2 tiền án về hành vi cướp tài sản và là đối tượng manh động, mang theo hung khí trong quá trình bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tiền Hải xác định đối tượng đang có ý định bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam để tìm đường vượt biên sang Campuchia. Nếu không truy bắt kịp thời sẽ gây nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, xử lý tội phạm. Sau đó, đơn vị báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên trực tiếp chỉ đạo lực lượng các Phòng nghiệp vụ phối hợp Công an xã truy bắt đối tượng.

Bằng nhiều biện pháp xác minh, truy vết, đến chiều 19/11, cơ quan công an xác định đối tượng xuất hiện tại tỉnh Ninh Bình đang di chuyển sang Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) và bắt xe khách đi KonTum. Lúc này, Tổ công tác Công an xã Tiền Hải phối hợp với Cục CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị dừng phương tiện xe khách BKS 82B-006.xx, bắt giữ đối tượng, thu 2 dao nhọn, nhiều vật chứng liên quan và di lý về Công an xã để tiến hành điều tra, xác minh hành vi phạm tội của Thành.

Trong quá trình truy bắt đối tượng, Tổ công tác Công an xã Tiền Hải còn phát hiện và phối hợp với Công an phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) triệt xóa 1 điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do bạn tù cũ của Thành cầm đầu, bắt 2 đối tượng, thu 1 khẩu súng và 3 viên đạn cùng 13 gói ma túy tổng hợp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Một phụ nữ hiếp dâm trẻ em bị tuyên phạt 23 năm tù

Nguồn: ĐTHĐT.
#Hưng Yên #xâm hại #bé gái #HIV #điều tra #nhà nghỉ

