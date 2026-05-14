Ford giúp "ôtô tự bảo vệ mình" - tự biết lùi, tiến ngay cả khi dừng đỗ

Trong nỗ lực nâng cao bảo vệ phương tiện, Ford Motor Company vừa nộp bằng sáng chế hệ thống an toàn mới giúp ôtô tự lùi, tiến để ngay cả khi đang đỗ. 

Nguyễn Thảo
Video: Ford Ranger tại Việt Nam và Hành trình Sống chất.

Công nghệ này cho phép ôtô tự động nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn từ môi trường xung quanh và chủ động thực hiện các thao tác né tránh khi đang đỗ. Đây được xem là bước tiến quan trọng, mở rộng phạm vi hỗ trợ của các hệ thống an toàn chủ động từ trạng thái vận hành sang cả trạng thái dừng nghỉ không có người điều khiển.

Theo hồ sơ bằng sáng chế mang mã số US12617393B2, cốt lõi của công nghệ này là “Hệ thống phát hiện vật thể chuyển động”. Ford trang bị cho phương tiện hệ thống camera ngoại thất độ phân giải cao, các cảm biến tiệm cận và một phần mềm xử lý trung tâm mạnh mẽ. Hệ thống sẽ duy trì trạng thái giám sát liên tục các vật thể di động xung quanh thân xe trong bãi đỗ hoặc tại các khu vực công cộng.

Phần mềm xử lý có nhiệm vụ phân tích quỹ đạo di chuyển của các vật thể để tính toán xác suất va chạm. Các tình huống giả định mà hệ thống này hướng tới giải quyết bao gồm xe đẩy hàng tại siêu thị bị trôi tự do, phương tiện khác lùi thiếu quan sát hoặc các xe mất kiểm soát do mặt đường trơn trượt đang tiến về phía chiếc xe đang đỗ.

Khi xác định có nguy cơ va chạm, hệ thống an toàn của Ford sẽ thực hiện các bước phản ứng theo cấp độ tăng dần. Ban đầu, xe sẽ đưa ra các tín hiệu cảnh báo bằng thị giác và thính giác như nháy đèn pha hoặc bấm còi nhằm thu hút sự chú ý của người điều khiển phương tiện đang tiến đến. Biện pháp này nhằm mục đích nhắc nhở đối phương kịp thời điều chỉnh hướng lái hoặc phanh xe.

Trong tình huống va chạm được dự báo là không thể tránh khỏi thông qua các cảnh báo tĩnh, nếu không gian xung quanh cho phép, chiếc xe đang đỗ sẽ tự động khởi động và di chuyển sang một vị trí khác an toàn hơn. Ngoài khả năng chủ động né tránh, hệ thống còn tích hợp tính năng ghi hình sự cố. Toàn bộ quá trình diễn ra va chạm sẽ được camera ghi lại làm bằng chứng dữ liệu, giúp chủ xe dễ dàng xử lý các vấn đề liên quan đến bảo hiểm hoặc tranh chấp sau đó.

Mặc dù ý tưởng về chiếc xe "tự bảo vệ mình" mang lại nhiều kỳ vọng cho người tiêu dùng, Ford vẫn đưa ra những thông tin thận trọng về thời điểm thương mại hóa. Đại diện hãng xe Mỹ khẳng định việc đăng ký bằng sáng chế là một phần trong quy trình bảo hộ sở hữu trí tuệ định kỳ cho các phát kiến mới. Điều này không đồng nghĩa với việc công nghệ sẽ sớm xuất hiện trên các dòng xe thương mại trong tương lai gần.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc đua công nghệ tự lái và an toàn thông minh đang diễn ra gay gắt, bước đi của Ford cho thấy một tầm nhìn mới về bảo vệ phương tiện. Ngành công nghiệp ôtô không còn chỉ tập trung vào việc bảo vệ hành khách khi di chuyển, mà đang chuyển dịch sang bảo vệ tài sản của khách hàng trong mọi tình huống sử dụng thực tế của đời sống.

