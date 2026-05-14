Amazon đốt 200 tỷ USD cho AI nhưng KPI lại thành trò đua ảo

Amazon đang mạnh tay đầu tư AI và data center, nhưng nội bộ lại xuất hiện làn sóng “vẽ việc” bằng bot để chạy đua KPI công nghệ.

Amazon đang đối mặt với một nghịch lý lớn khi chi tới 200 tỷ USD cho AI và hạ tầng trung tâm dữ liệu, nhưng nhiều nhân viên lại dùng chính công cụ AI nội bộ để tạo ra các tác vụ vô nghĩa chỉ nhằm tăng điểm KPI trên bảng xếp hạng sử dụng công nghệ.
Theo Fortune và Financial Times, công cụ MeshClaw của Amazon vốn được thiết kế để tự động hóa công việc như triển khai mã nguồn, xử lý email hay quản lý Slack, nay lại trở thành “vũ khí” giúp nhân viên đốt token AI nhằm cải thiện vị trí cá nhân trong hệ thống theo dõi nội bộ.
Hiện tượng này được gọi là “tokenmaxxing”, thuật ngữ đang lan rộng tại Thung lũng Silicon, mô tả việc nhân sự cố tình tạo ra thật nhiều tương tác với AI để tăng số liệu sử dụng thay vì tập trung vào giá trị thực tế cho sản phẩm và doanh nghiệp.
Nguồn tin nội bộ tiết lộ Amazon đang đặt mục tiêu hơn 80% lập trình viên phải sử dụng AI hằng tuần, đồng thời triển khai leaderboard theo dõi mức tiêu thụ token của từng cá nhân và nhóm, tạo ra áp lực cạnh tranh chưa từng có trong môi trường làm việc công nghệ.
Dù Amazon khẳng định các chỉ số token không được dùng để đánh giá hiệu suất nhân viên, nhiều kỹ sư cho biết cấp quản lý vẫn âm thầm theo dõi các con số này, khiến không ít người cố tình để AI xử lý hàng loạt nhiệm vụ dư thừa chỉ để “làm đẹp” thành tích.
MeshClaw được mô tả như một “quái vật AI” có khả năng tự học, theo dõi tiến trình triển khai mã nguồn và tự xử lý các nhiệm vụ khi người dùng không online, nhưng điều này cũng làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về rủi ro bảo mật và quyền kiểm soát hệ thống.
Một số kỹ sư kỳ cựu tại Amazon thậm chí cho biết họ không dám giao toàn quyền cho AI vì sợ công cụ này có thể thực hiện các hành động ngoài ý muốn, gây lỗi hệ thống hoặc làm rò rỉ dữ liệu quan trọng trong môi trường vận hành quy mô lớn.
Trong bối cảnh Amazon lao mạnh vào cuộc đua AI toàn cầu, câu chuyện “vẽ việc bằng bot” đang trở thành lời cảnh báo lớn cho ngành công nghệ: nếu quá tập trung vào các chỉ số hào nhoáng như lượng token tiêu thụ, các tập đoàn có thể tự biến khoản đầu tư hàng trăm tỷ USD thành một cuộc chạy đua KPI đầy ảo giác.
