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Doanh nghiệp

Evo Grand Premia và Evo Grand Limited: Động cơ chống nước IP67 yên tâm đi phố

Động cơ đạt chuẩn chống bụi, chống nước IP67 là một điểm cộng của Evo Grand Premia và Evo Grand Limited khi sử dụng trong điều kiện đô thị.

PV

Đỡ lo khi đi mưa với động cơ chống nước IP67

Một cơn mưa bất chợt có thể làm thay đổi điều kiện đường sá ngay trên tuyến đi làm quen thuộc. Với người sử dụng xe máy hằng ngày, khả năng chống nước của động cơ vì thế là một tiêu chí thiết thực, bên cạnh công suất hay quãng đường sau mỗi lần sạc.

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Trên Evo Grand Premia và Evo Grand Limited, cụm động cơ đạt tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP67. Khả năng chống nước của động cơ ở mức ngập sâu 0,5 m trong thời gian 30 phút, giảm lo ngại cho người lái trong trường hợp không may đi qua khu vực mưa ngập.

Hai phiên bản đều sử dụng động cơ Inhub công suất tối đa 2.250 W, đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Động cơ điện vận hành êm, phù hợp với các chuyến đi trong phố. Ba chế độ Eco, Normal và Sport mở thêm lựa chọn giữa ưu tiên tiết kiệm năng lượng và tăng tốc thể thao.

Cùng đó, chính sách bảo hành dài hạn cũng tăng cảm giác an tâm cho khách hàng. Evo Grand Premia và Evo Grand Limited được bảo hành xe tới 6 năm, pin 8 năm, không giới hạn số km. Khi phát sinh nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận mạng lưới gần 800 cơ sở kinh doanh và dịch vụ xe máy điện VinFast trên toàn quốc.

Ưu đãi 3 triệu đồng, nhiều tiện ích đi kèm

Bên cạnh chất lượng sản phẩm và chính sách hậu mãi, mức giá dễ tiếp cận cũng là yếu tố tạo động lực cho người dùng có kế hoạch chuyển sang xe điện. Evo Grand Premia và Evo Grand Limited hiện có giá niêm yết lần lượt 27,9 triệu đồng và 29,9 triệu đồng.

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Từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 áp dụng ưu đãi 3 triệu đồng cho người mua Evo Grand Premia và Evo Grand Limited. Giá sau ưu đãi tương ứng là 24,9 triệu đồng và 26,9 triệu đồng.

Khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng hoặc xe máy điện sử dụng ắc quy chì của thương hiệu bất kỳ, hoặc ô tô, xe máy điện VinFast thuộc nhóm được hưởng chính sách. Nhờ phạm vi áp dụng rộng, người dùng xe xăng có thể dễ dàng chuyển đổi sang hai mẫu Evo Grand mới.

Ở khoảng giá này, cả hai phiên bản có màn hình LCD VA, hộc đồ đóng kín phía trước cùng hai cổng USB Type-A và Type-C. Cốp 35 lít dưới yên đáp ứng nhu cầu mang theo đồ dùng đi làm hoặc mua sắm.

Riêng Evo Grand Limited được trang bị Smart Key và tính năng chống trộm thông minh. Smart Key cho phép người dùng khởi động xe nhanh chóng mà không cần tra chìa. Hệ thống chống trộm tăng khả năng bảo vệ xe khi đỗ ở nơi công cộng.

Với Evo Grand Premia và Evo Grand Limited, người dùng còn có thể mở rộng quãng đường di chuyển theo nhu cầu đi lại. Ngoài pin cố định 2,4 kWh, xe có tùy chọn bổ sung pin rời cùng dung lượng. Cấu hình hai pin cho tầm vận hành lên tới 262 km, phù hợp với người thường xuyên có những chuyến đi dài.

Với người mua xe để gắn bó nhiều năm, khả năng chống nước của động cơ, chính sách bảo hành dài hạn và các tiện ích đi kèm là những lợi điểm đáng chú ý. Chính sách ưu đãi trong ba tháng cuối năm bổ sung lý do để thực hiện kế hoạch đổi xe ngay trong năm nay.

#Evo Grand Limited #vinFast #vingroup

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