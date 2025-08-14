EVNHANOI tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về sử dụng điện an toàn

Trong bối cảnh tình hình cháy nổ tại các khu vực đang diễn biến phức tạp, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã và đang triển khai mạnh mẽ các buổi tuyên truyền, kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng điện.

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2025 và phương hướng công tác trọng tâm 06 tháng cuối năm 2025 của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2025, toàn quốc xảy ra 1.710 vụ cháy, làm chết 42 người, làm bị thương 48 người.

Cháy chủ yếu tập trung ở địa bàn thành thị và xảy ra ở một số địa phương có tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ. Nguyên nhân chủ yếu xảy ra cháy là do sự cố hệ thống thiết bị điện chiếm 74,6%, tiếp theo là do sơ suất, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt chiếm 18,5%... gây ra hậu quả nghiêm trọng chưa từng có.

Trước thực trạng đáng lo ngại, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã chủ động phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về sử dụng điện an toàn, phòng chống cháy nổ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác sử dụng điện an toàn trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.

Công nhân EVNHANOI kiểm tra thiết bị điện tại khu vực cho thuê trọ thuộc phường Hà Đông

Theo đó, EVNHANOI đã triển khai các buổi tuyên truyền, kiểm tra tại các khu vực dân cư đông đúc, nhiều người thuê trọ. Tại các buổi tuyên truyền, người dân được phổ biến những kiến thức an toàn điện bao gồm nguyên nhân gây cháy, các biện pháp phòng cháy; các bước xử lý khi xảy ra cháy nổ; các biện pháp phòng tránh tai nạn điện; cách thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ an toàn lưới điện.

Ông Lê Hoàng Hiệp - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Đông cho biết: “Với địa bàn rộng, cùng số lượng 1.071 khách hàng chủ cho thuê trọ, chúng tôi rất quan tâm đến việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân. Để người dân đều sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, ngoài việc tổ chức tuyên truyền tại tổ dân phố, người dân còn được phát sổ tay PCCC ”.

Ngoài tuyên truyền, các đơn vị trực thuộc EVNHANOI còn tiến hành kiểm tra định kỳ hệ thống điện, hỗ trợ sửa chữa các điểm có nguy cơ mất an toàn, đặc biệt tại các khu nhà trọ cũ, chật hẹp.

Công nhân EVNHANOI phối hợp với tổ dân phố tuyên truyên an toàn điện, phòng chống cháy nổ tại nhà trọ thuộc phường Hà Đông

“Tôi thấy việc tuyên truyền, khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm của EVNHANOI trong thời gian qua là rất thiết thực và bổ ích, nhất là đối với các hộ kinh doanh nhà trọ như gia đình tôi. Thông qua các tờ rơi, video, thông báo hướng dẫn từ phía EVNHANOI và tổ dân phố, tôi được cung cấp nhiều thông tin hữu ích về cách lắp đặt hệ thống điện đúng kỹ thuật; sử dụng thiết bị như áp tô mát để bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch cho hệ thống điện; không đấu nối câu móc điện tùy tiện; Sử dụng các thiết bị điện đảm bảo chất lượng; Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng hoặc trước khi rời khỏi phòng và đặc biệt là kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra chập cháy điện” - Anh Bạch Đăng Tân - Chủ cho thuê tại chung cư thuộc Phường Hà Đông chia sẻ.

Thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng cao và tình trạng quá tải lưới điện tại nhiều khu vực, những nỗ lực của EVNHANOI không chỉ giúp đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, liên tục và ổn định mà còn góp phần bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân tại Thủ đô.