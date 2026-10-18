[eMagazine] Lan tỏa hành động đẹp vì môi trường sống xanh

Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, Chi bộ, các ban ngành đoàn thể và nhân dân ấp 8, xã Bình Lợi đã phối hợp với toàn thể viên chức

sapo: Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, Chi bộ, các ban ngành đoàn thể và nhân dân ấp 8, xã Bình Lợi đã phối hợp với toàn thể viên chức Vườn rừng ngập phèn TP.HCM cùng các hộ dân nhận khoán giữ rừng tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại khu vực bờ rào phía trước văn phòng Vườn rừng ngập phèn TP.HCM.

Buổi ra quân diễn ra trong không khí sôi nổi, đoàn kết và đầy trách nhiệm. Đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên cùng người dân địa phương đã tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang cây cỏ dại và làm sạch các điểm tồn đọng rác lâu ngày. Hoạt động không chỉ góp phần cải thiện mỹ quan khu vực, làm sạch môi trường mà còn tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần chung tay vì cộng đồng.

Qua phong trào này, ý thức bảo vệ môi trường của người dân từng bước được nâng cao, góp phần hình thành thói quen sinh hoạt văn minh, không xả rác bừa bãi, cùng nhau giữ gìn môi trường sống xanh – sạch – đẹp. Đây là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa tuyên truyền sâu rộng, thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương và các đơn vị đối với công tác bảo vệ môi trường, gắn liền với việc bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập phèn.

Đại diện lãnh đạo địa phương nhấn mạnh rằng, trong thời gian tới, xã Bình Lợi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, duy trì thường xuyên các hoạt động vệ sinh môi trường, xem đây là nhiệm vụ lâu dài gắn với phong trào xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững.

Hoạt động tổng vệ sinh môi trường ngày 18/12/2025 đã để lại nhiều dấu ấn tích cực, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, vì sức khỏe nhân dân và một tương lai xanh cho địa phương.