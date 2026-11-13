[e-Magazine] Bona Cát Tiên tiếc nuối một cảnh quay, tự tin hơn nhờ phim ảnh

Bona Cát Tiên bộc lộ niềm yêu thích nghệ thuật từ khoảng 3 tuổi, qua sở thích diễn lại các nhân vật, kể chuyện, ca hát và thể hiện trước máy quay. Từ những buổi casting đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, em dần có cơ hội thử sức với diễn xuất và sau đó đảm nhận vai Mỹ Tiên lúc nhỏ trong phim điện ảnh “Nhà gia tiên”.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, chị Linh - mẹ Bona Cát Tiên kể về hành trình em làm quen với diễn xuất, những lần thử vai chưa thành công, kỷ niệm trên phim trường và cách người thân đồng hành với sở thích nghệ thuật của em.

Ban đầu, chị Linh chỉ nghĩ việc Bona Cát Tiên diễn lại các nhân vật là sở thích tự nhiên của một em bé. Tuy nhiên, khi nhận thấy con hào hứng và muốn được thử sức, người thân Bona Cát Tiên quyết định tạo điều kiện để em có thêm trải nghiệm.

Buổi thử vai đầu tiên của Bona Cát Tiên là casting quảng cáo. Khi ấy, em còn nhút nhát, chưa tự tin thể hiện trước những người mới gặp. Dù không được lựa chọn, người thân diễn viên nhí không xem đây là thất bại mà giải thích để Bona Cát Tiên hiểu mỗi vai diễn đều có yêu cầu riêng về ngoại hình, tính cách và khả năng thể hiện.

Mẹ Bona Cát Tiên cho biết: “Rớt từ vòng gửi xe” là cách gia đình nói vui để câu chuyện nhẹ nhàng hơn thôi. Thật ra, Bona đã có rất nhiều lần thử vai chưa thành công. Dù vậy, con vẫn chăm chỉ tham gia casting mỗi khi có thời gian và cơ hội.

Tôi hiểu rằng khi mong chờ một vai diễn, con có thể buồn nếu chưa được chọn. Tôi không muốn bắt con phải vui ngay hay xem nhẹ cảm xúc ấy. Điều tôi muốn nói với con là: “Mẹ biết con đã cố gắng. Mình xem lần này học được gì để lần sau làm tốt hơn nhé”.

Tôi mong Bona giữ được sự hào hứng với diễn xuất, biết tôn trọng kết quả và chúc mừng bạn được lựa chọn. Một lần chưa phù hợp với vai diễn không phải là lý do để con mất niềm tin vào bản thân”.

Trong quá trình tham gia phim điện ảnh “Nhà gia tiên”, Bona Cát Tiên có cơ hội đảm nhận vai Mỹ Tiên lúc nhỏ. Khi biết em được lựa chọn, mẹ Bona Cát Tiên bất ngờ và vui mừng bởi đây là cơ hội để em trải nghiệm, học hỏi trong một dự án điện ảnh.

Tuy nhiên, phim trường cũng đem đến những thử thách mà Bona Cát Tiên chưa từng trải qua. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ là cảnh chơi chuyền. Trước đó, em chưa biết trò chơi này nên khi bước vào cảnh quay còn khá lúng túng.

Các cô chú trong ê-kíp đã hướng dẫn và tập cùng Bona Cát Tiên nhiều lần. Dù rất cố gắng, em vẫn chưa thực hiện thuần thục các động tác như mong muốn. Bona Cát Tiên cảm thấy tiếc nuối vì chưa hoàn thành tốt phần việc của mình.

Theo mẹ Bona Cát Tiên, đây cũng là cảnh quay khiến em gặp khó khăn nhất. Qua trải nghiệm này, người thân diễn viên nhí mong con hiểu rằng có những kỹ năng cần thời gian luyện tập mới có thể thành thạo. Việc bình tĩnh lắng nghe, tiếp thu hướng dẫn và sẵn sàng làm lại cũng quan trọng không kém khả năng diễn xuất.

Khi làm việc cùng đạo diễn Huỳnh Lập và các diễn viên chuyên nghiệp, Bona Cát Tiên có cơ hội được hướng dẫn trực tiếp. Điều khiến mẹ em bất ngờ là em tiếp thu và nhập vai khá nhanh khi được chỉ dẫn.

Người thân Bona Cát Tiên đặc biệt trân trọng cách các cô chú giải thích tâm lý nhân vật, giúp em hiểu vì sao nhân vật buồn, vui hoặc nói một câu thoại nhất định. Theo mẹ diễn viên nhí, việc học cách lắng nghe bạn diễn và cảm nhận tình huống là những kỹ năng cần thiết, bên cạnh khả năng ghi nhớ lời thoại.

Sau những trải nghiệm trên phim trường, mẹ Bona Cát Tiên mong con hiểu rằng mỗi cảnh quay là kết quả làm việc của nhiều người. Vì vậy, em cần nghiêm túc với vai diễn, lễ phép, biết lắng nghe và trân trọng sự hỗ trợ từ ê-kíp.

Mẹ diễn viên nhí là người đưa em đến những buổi casting đầu tiên và đồng hành cùng em trong quá trình làm quen với môi trường nghệ thuật.

Sau những lần casting và tham gia phim ảnh, mẹ Bona Cát Tiên nhận thấy em có thêm nhiều trải nghiệm, tự tin hơn khi thể hiện bản thân và biết cách tiếp thu hướng dẫn. Tuy nhiên, điều người thân diễn viên nhí mong muốn không chỉ là sự tiến bộ trong diễn xuất mà còn là khả năng giao tiếp, thấu hiểu cảm xúc và đón nhận những kết quả khác nhau.

Dù có niềm yêu thích nghệ thuật, Bona Cát Tiên trước hết vẫn là một em bé đang tuổi đi học. Vì vậy, gia đình Bona Cát Tiên luôn đặt lịch học, sức khỏe và thời gian nghỉ ngơi lên hàng đầu khi cân nhắc các dự án. Nếu lịch quay trùng với việc học hoặc kỳ thi, mẹ em sẽ trao đổi với nhà trường và ê-kíp để sắp xếp phù hợp.

Mẹ Bona Cát Tiên cũng chú trọng lắng nghe cảm nhận của con. Chị Linh chia sẻ: “Con thích diễn xuất nhưng vẫn cần được nói rằng hôm nay con mệt, con lo hoặc có điều chưa hiểu. Tôi mong con có thể chia sẻ với mẹ mọi chuyện, kể cả khi con muốn nghỉ.

Với những vai có cảm xúc phức tạp, tôi quan tâm đến nội dung, mức độ phù hợp với lứa tuổi và cách đạo diễn hướng dẫn. Tôi muốn con hiểu hoàn cảnh nhân vật bằng những lời giải thích vừa sức, không phải chịu áp lực hay bị khơi gợi nỗi buồn riêng để diễn. Sau cảnh quay, con cũng cần có thời gian thư giãn và trở lại với sinh hoạt bình thường.

Điều tôi mong là mỗi bộ phim mang đến cho con một trải nghiệm đẹp, giúp con học thêm điều mới mà vẫn giữ được sự hồn nhiên”.

Về định hướng tương lai, người thân Bona Cát Tiên sẵn sàng đồng hành nếu em tiếp tục yêu thích diễn xuất. Nếu Bona Cát Tiên muốn thử sức với ca hát, nhảy múa hoặc lĩnh vực nghệ thuật khác, mẹ em cũng tạo điều kiện phù hợp để em khám phá. Tuy nhiên, chị Linh không muốn quyết định quá sớm thay em bởi sở thích của trẻ có thể thay đổi khi trưởng thành.

Mẹ Bona Cát Tiên chia sẻ: “Nếu sau này Bona chọn theo nghề nghiêm túc, tôi mong con được học hành bài bản, biết tôn trọng công việc và có trách nhiệm với tập thể. Còn hiện tại, điều tôi ưu tiên là con khỏe mạnh, học tập tốt, sống tử tế và biết yêu thương mọi người.

Tôi vui khi con có một vai diễn hay được khán giả yêu mến. Nhưng niềm vui của một người mẹ còn nằm ở những điều rất giản dị: con đi làm về vẫn vui vẻ, có chuyện muốn kể và vẫn háo hức đến trường cùng các bạn.

Tôi mong sau này nhìn lại, Bona sẽ cảm thấy rằng trên hành trình theo đuổi điều mình thích, con luôn được gia đình lắng nghe và yêu thương, dù kết quả ra sao”.