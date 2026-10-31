[e-Magazine] 9X Hưng Yên ‘thu nhỏ’ nhà xưa qua mô hình tiểu cảnh

Tốt nghiệp ngành cơ khí, Nguyễn Duy Tài (sinh năm 1993, quê Hưng Yên) tự học làm mô hình nhà xưa qua mạng. Năm 2019, anh bắt đầu công việc này khi dựng lại căn nhà ba gian của ông bà làm quà tặng bà ngoại tuổi 80.

Đến nay, Nguyễn Duy Tài đã thực hiện gần 300 mô hình bằng xi măng. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, anh kể về hành trình theo đuổi công việc và dự định thử sức với các công trình hiện đại.

- Trong quá trình làm gần 300 mô hình, công trình nào khiến anh mất nhiều công sức nhất?

Mô hình đầu tiên cũng là công trình khiến tôi mất nhiều công sức nhất. Khi mới bắt tay vào làm, tôi chưa biết cách xử lý để ngôi nhà đẹp và cân đối về tỷ lệ. Dù đã hoàn thành, tôi vẫn chưa hài lòng nên phải chỉnh sửa nhiều lần để các chi tiết hài hòa hơn.

Quá trình đó giúp tôi tích lũy kinh nghiệm, hiểu rõ hơn cách tạo hình và hoàn thiện từng chi tiết. Từ công trình đầu tiên, tôi dần tự tin hơn khi thực hiện những mô hình tiếp theo.

- Khi khách hàng muốn dựng lại căn nhà cũ, anh tiếp nhận thông tin và lên thiết kế như thế nào?

Khách hàng thường gửi ảnh cũ của căn nhà, kèm phần mô tả hoặc phác thảo những chi tiết muốn giữ lại. Từ đó, tôi dựng bản thiết kế 3D và gửi khách hàng xem trước. Sau khi hai bên thống nhất về hình dáng, bố cục và các chi tiết chính, tôi mới bắt đầu làm mô hình.

- Khi mới làm, anh chú trọng điều gì nhất? Quan niệm của anh về một mô hình nhà xưa có thay đổi theo thời gian không?

Ban đầu, tôi chú trọng phần ngoại thất, cố gắng tái hiện hình dáng căn nhà sao cho giống bản gốc. Sau một thời gian, tôi nhận ra những chi tiết bên trong, khoảng sân và không gian xung quanh cũng quan trọng không kém. Chúng góp phần tạo nên diện mạo quen thuộc của ngôi nhà và giúp mô hình gần hơn với ký ức của chủ nhân.

Vì vậy, trước mỗi đơn hàng, tôi cố gắng tìm hiểu đặc điểm riêng của căn nhà, từ kiến trúc đến cách bố trí không gian. Những chi tiết tưởng nhỏ đôi khi lại có ý nghĩa lớn với người đặt làm.

- Thông thường, anh mất bao lâu để hoàn thành một mô hình? Công việc này đòi hỏi những yêu cầu gì?

Một mô hình thường mất từ 15 ngày đến 2 tháng, tùy kích thước và độ phức tạp. Trong quá trình thực hiện, có những công đoạn phải chờ vật liệu khô mới có thể tiếp tục, nên tôi cần sắp xếp thời gian phù hợp.

Làm mô hình đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Các chi tiết phải hài hòa với tổng thể, trong khi vật liệu cần được xử lý cẩn thận để sản phẩm hoàn thiện đúng yêu cầu.

- Nếu khách hàng chưa hài lòng với mô hình sau khi nhận bản thiết kế hoặc xem sản phẩm, anh xử lý thế nào?

Tôi lắng nghe ý kiến của khách hàng để hiểu điểm nào chưa phù hợp, sau đó điều chỉnh theo mong muốn của họ. Tôi cố gắng hoàn thiện sản phẩm đến khi khách hàng hài lòng.

Với những mô hình gắn liền với kỷ niệm gia đình, mỗi người thường có những chi tiết muốn giữ lại. Vì vậy, việc trao đổi kỹ với khách hàng giúp tôi hiểu rõ hơn điều họ mong đợi ở sản phẩm.

- Trong quá trình làm mô hình, có khi nào anh phải thay đổi cách làm vì vật liệu không đáp ứng được yêu cầu thực tế không? Anh đã giải quyết ra sao?

Trong quá trình làm mô hình, tôi điều chỉnh vật liệu tùy theo yêu cầu của từng sản phẩm. Có mẫu cần nặng, chắc chắn, nhưng cũng có mẫu cần nhẹ để thuận tiện vận chuyển. Đặc biệt, với những đơn hàng gửi đi xa hoặc ra nước ngoài, tôi tìm cách giảm trọng lượng mà vẫn giữ xi măng làm vật liệu chính, đồng thời bảo đảm an toàn cho sản phẩm trong quá trình vận chuyển.

- Sau khi đăng các mô hình lên mạng xã hội, anh nhận được phản hồi như thế nào?

Sau khi đăng sản phẩm lên mạng xã hội, tôi nhận được nhiều câu hỏi từ mọi người ở nhiều nơi. Sự quan tâm này giúp công việc của tôi được biết đến rộng rãi hơn, đồng thời tạo động lực để tôi tiếp tục trau dồi kỹ thuật và cải thiện chất lượng sản phẩm.

- Nhu cầu đặt làm mô hình nhà cũ hiện nay có gì thay đổi so với thời gian đầu anh theo đuổi công việc này?

Tôi nhận thấy ngày càng có nhiều người muốn dựng lại căn nhà gắn với tuổi thơ hoặc kỷ niệm gia đình. Mỗi khách hàng có yêu cầu riêng về kiến trúc, cách bố trí và những chi tiết cần tái hiện. Vì vậy, tôi phải tìm hiểu kỹ từng trường hợp thay vì áp dụng một mẫu chung cho tất cả.

- Trong thời gian tới, anh có dự định mở rộng hướng làm mô hình hay thử sức với những công trình khác biệt hơn không?

Tôi muốn thử sức với những mô hình đặc biệt, có độ khó cao hơn để tiếp tục học hỏi. Bên cạnh nhà xưa, tôi cũng dự định làm các mô hình nhà hiện đại. Đây là hướng để tôi mở rộng kinh nghiệm và khám phá thêm những cách thể hiện mới trong công việc.

- Cảm ơn anh đã dành thời gian chia sẻ!