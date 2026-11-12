[e-Magazine] Hoàng Nam từng trượt vai phim Victor Vũ, vượt nỗi sợ độ cao

Hoàng Nam sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và diễn xuất. Em từng tham gia các dự án như “Kính vạn hoa”, “Truy tìm long diên hương”, đồng thời đạt một số giải thưởng tại các cuộc thi ca hát dành cho thiếu nhi.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, chị Hà Lê - mẹ Hoàng Nam kể về những lần con thử vai chưa thành công, kỷ niệm đáng nhớ trên phim trường và cách gia đình đồng hành với đam mê nghệ thuật của nam diễn viên nhí.

Hoàng Nam bắt đầu bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ năm lớp 4. Khi ấy, giáo viên âm nhạc nhận thấy em có giọng hát đặc biệt và đề nghị gia đình em tạo điều kiện để em tham gia các cuộc thi của trường.

Năng khiếu diễn xuất của Hoàng Nam được gia đình chú ý qua những lần em tham gia thi kể chuyện ở trường. Từ đó, gia đình Hoàng Nam đăng ký cho em thử vai trong một bộ phim của đạo diễn Thái Trình. Đây cũng là lần đầu Hoàng Nam làm quen với diễn xuất.

Ở buổi casting đầu tiên cho phim “Phía sau cái chết” của đạo diễn Thái Trình, Hoàng Nam được yêu cầu thể hiện tâm lý sợ hãi và khóc. Theo chị Hà Lê, đây là cảnh diễn khó với một diễn viên nhí mới làm quen với phim ảnh. Em phải thực hiện đi thực hiện lại nhiều lần mới hoàn thành.

Dù không được lựa chọn, Hoàng Nam chỉ buồn một chút. Sau khi nghe đạo diễn giải thích và được gia đình động viên tiếp tục thử sức, em dần ổn định tâm lý, không vì lần đầu chưa thành công mà từ bỏ mong muốn theo đuổi diễn xuất.

Một lần casting đáng nhớ khác của Hoàng Nam là với phim “Chiến bào” của đạo diễn Victor Vũ. Dù không nhận được vai, trải nghiệm này vẫn để lại nhiều ấn tượng, khiến em muốn thử sức ở những dạng nhân vật đa dạng hơn.

Có lần, Hoàng Nam rất mong muốn được đảm nhận một vai diễn nhưng cuối cùng không được lựa chọn. Dù nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo, em vẫn tự nhận thấy phần thể hiện của mình chưa tốt, chưa cảm nhận trọn vẹn tâm lý nhân vật và tinh thần kịch bản.

Gia đình Hoàng Nam nhẹ nhàng an ủi, cho rằng có thể em chưa “có duyên” với nhân vật ở lần thử sức đó. Thay vì đặt nặng chuyện được nhận vai, người thân khuyến khích Hoàng Nam tiếp tục trau dồi khả năng diễn xuất và xem mỗi buổi casting là một cơ hội học hỏi.

Trong số những dự án từng tham gia, “Kính vạn hoa” và “Truy tìm long diên hương” để lại cho Hoàng Nam nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Với “Kính vạn hoa”, khi ghi hình tại Phú Yên, em phải leo lên một cây xoài cao khoảng 4 m. Đây là thử thách không nhỏ bởi Nam vốn sợ độ cao. Dù lo lắng, em vẫn cố gắng vượt qua nỗi sợ để hoàn thành cảnh quay theo yêu cầu của đạo diễn.

Một tình huống khác xảy ra trong cảnh bắt cá dưới hồ. Hoàng Nam không may bị vật gì đó cứa vào chân, gây chảy máu. Vì không muốn ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình, em đã không báo ngay với ê-kíp mà tiếp tục hoàn thành cảnh quay.

Trong khi đó, quá trình ghi hình “Truy tìm long diên hương” cũng có những thử thách riêng. Hoàng Nam phải quay các cảnh ngoài biển vào buổi trưa, liên tục dưới trời nắng gắt trong hai ngày. Điều kiện thời tiết khiến da em bị bỏng nắng.

Những trải nghiệm đó giúp diễn viên nhí hiểu hơn về sự vất vả phía sau mỗi cảnh phim. Đó không chỉ là việc học lời thoại hay thể hiện cảm xúc trước ống kính, mà còn đòi hỏi sự kiên trì, khả năng thích nghi với điều kiện ghi hình và tinh thần phối hợp cùng ê-kíp.

Trong quá trình làm việc, Hoàng Nam nhận được sự hướng dẫn từ đạo diễn và các thành viên đoàn phim. Mọi người góp ý cách thể hiện cảm xúc, nhập vai sao cho phù hợp với nhân vật.

Chị Hà Lê kể, có cảnh quay được đạo diễn nhận xét là khá khó, thậm chí vượt ngoài khả năng của một đứa trẻ. Tuy nhiên, Hoàng Nam chủ động xin cơ hội thử sức thay vì bỏ cuộc. Kết quả, phần thể hiện của em vượt ngoài mong đợi của ê-kíp.

Theo gia đình Hoàng Nam, sau những lần casting và tham gia các dự án phim, em có nhiều thay đổi. Em tự tin, mạnh dạn hơn trong giao tiếp, biết cách thể hiện cảm xúc và chủ động hơn khi làm việc với mọi người. Mỗi vai diễn cũng đem đến cho em những bài học về suy nghĩ và cách ứng xử.

Bên cạnh diễn xuất, ca hát cũng là sở thích được Hoàng Nam nuôi dưỡng từ năm lớp 4. Gia đình Hoàng Nam tạo điều kiện để em tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường và những cuộc thi dành cho thiếu nhi.

Trong quá trình thử sức ở các sân chơi, Hoàng Nam đạt giải Khuyến khích cuộc thi Talent to Share, giải Ba cuộc thi Tiếng hát Tài năng nhí cùng một số giải thưởng khác.

Gia đình Hoàng Nam nhận thấy ca hát và diễn xuất có thể bổ trợ cho nhau. Việc tham gia biểu diễn giúp Hoàng Nam rèn luyện khả năng làm chủ sân khấu, trong khi diễn xuất giúp em thể hiện cảm xúc và truyền tải nội dung đến người xem tự nhiên hơn. Vì vậy, người thân khuyến khích em khám phá cả hai lĩnh vực thay vì phải sớm lựa chọn một con đường.

Dù ủng hộ sở thích của Hoàng Nam, gia đình diễn viên nhí vẫn đặt việc học tập, sức khỏe và sự phát triển tự nhiên lên hàng đầu. Các dự án phim và hoạt động nghệ thuật thường được ưu tiên vào dịp nghỉ hè hoặc thời gian Hoàng Nam không phải đến trường. Trong năm học, người thân diễn viên nhí cân nhắc lịch quay và khối lượng công việc để tránh khiến em mệt mỏi, quá tải.

Trước mỗi dự án, gia đình Hoàng Nam cũng tìm hiểu nội dung kịch bản, tính chất vai diễn và môi trường làm việc. Với những nhân vật đòi hỏi trẻ thể hiện cảm xúc phức tạp như sợ hãi, đau buồn hoặc áp lực tâm lý, người thân của diễn viên nhí càng thận trọng hơn, cân nhắc mức độ phù hợp với độ tuổi và khả năng tiếp nhận của em.

Về định hướng tương lai, Hoàng Nam mong muốn theo đuổi nghệ thuật nghiêm túc và lâu dài. Em ước mơ thi vào Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh để được đào tạo bài bản, trau dồi kỹ năng chuyên môn và có cơ hội thử sức ở nhiều vai trò khác nhau.

Phía gia đình Hoàng Nam chia sẻ: “Chúng tôi không đặt ra bất kỳ áp lực hay khuôn khổ nào về việc con phải lựa chọn diễn xuất hay ca hát, mà mong muốn con được tự do khám phá, trải nghiệm và phát triển những khả năng mà bản thân yêu thích. Điều gia đình ưu tiên nhất vẫn là sức khỏe, việc học tập và sự phát triển tự nhiên của con”.