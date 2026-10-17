Hơn 60 văn phòng khai trương ở Vịnh Tiên, kích hoạt nhịp đập 'Quận Nhất mới'

Sáng 17/10, hơn 60 đại lý chiến lược đã khai trương văn phòng bán hàng tại Vịnh Tiên, kích hoạt “Đại lộ Văn phòng Kinh doanh” tại Vinhomes Green Paradise.

Sự kiện đánh dấu cột mốc mới của siêu đô thị biển tại Cần Giờ khi những tuyến phố bắt đầu đón dòng người và hoạt động thương mại, đồng thời cho thấy sức hút của khu vực được định hướng trở thành “Quận Nhất mới” của TP.HCM.

Sự hội tụ của hơn 60 đại lý phân phối chiến lược kích hoạt sức sống kinh doanh sôi động tại “Đại lộ Văn phòng Kinh doanh”.

Hơn 60 đại lý “đổ bộ”: mở cầu nối với khách hàng, minh chứng sức nóng thị trường

Từ sáng sớm, đường Duyên Hải tại Vịnh Tiên đã trở nên nhộn nhịp khi hơn 60 đại lý chiến lược đồng loạt khai trương văn phòng bán hàng. Những dãy nhà phố khang trang được đưa vào sử dụng, đón hàng nghìn chuyên viên kinh doanh cùng khách hàng đến tham quan, tìm hiểu dự án, tạo nên không khí sôi động tại siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise.

Điều khiến các đại lý và khách hàng hào hứng là sự thay đổi nhanh chóng của diện mạo dự án. Chỉ sau hơn 1 năm khởi công, Vịnh Tiên đã xuất hiện những tuyến phố hoàn thiện, công viên xanh mát và các công trình khách sạn đang thành hình.

Đứng trước văn phòng mới trên đường Duyên Hải, ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch HĐQT Đông Tây Land, bày tỏ sự bất ngờ trước tiến độ triển khai.

“Thật thần tốc! Mới hơn một năm mà diện mạo siêu đô thị biển đã hình thành sắc nét: công viên hoàn thiện, cây xanh phủ bóng, các dãy khách sạn quy mô đang thành hình và giờ là bàn giao nhà để các đại lý đồng loạt khai trương”, ông Bình hào hứng.

Theo lãnh đạo Đông Tây Land, việc có văn phòng khang trang ngay giữa trái tim dự án giúp đội ngũ kinh doanh thuận tiện đón tiếp, tư vấn và đồng hành cùng khách hàng. Người mua cũng có cơ hội trực tiếp quan sát hiện trạng xây dựng, trải nghiệm không gian và đánh giá tốc độ phát triển của khu đô thị.

Hơn 60 đại lý chiến lược đồng loạt khai trương văn phòng tại Vịnh Tiên, là minh chứng rõ nét cho sức nóng thực tế của dự án.

Văn phòng của Đông Tây Land là một trong số hơn 60 văn phòng bán hàng đồng loạt mở cửa đón khách từ 17/10. Việc “Đại lộ Văn phòng Kinh doanh” hoạt động đã tạo lập một trục gắn kết vững chắc giữa chủ đầu tư, lực lượng môi giới và cộng đồng khách hàng.

Không chỉ là nơi hội tụ lực lượng bán hàng, “Đại lộ Văn phòng Kinh doanh” còn đóng vai trò như chiếc “phễu đón sóng” và lan tỏa thông tin, giúp thị trường tận mắt kiểm chứng tốc độ chuyển mình của toàn bộ vùng dự án.

Sự xuất hiện đồng loạt của hơn 60 đại lý còn mang ý nghĩa lớn đối với quá trình hình thành sức sống đô thị. Hoạt động đón khách, tư vấn, vận hành văn phòng kéo theo nhu cầu đi lại, ăn uống và các dịch vụ phục vụ lực lượng kinh doanh.

Đáng chú ý, đây mới là những hoạt động thương mại ban đầu tại Vịnh Tiên. Việc các doanh nghiệp phân phối lựa chọn đặt văn phòng ngay trong dự án cho thấy kỳ vọng của họ vào tiềm năng thị trường, đồng thời tạo thêm điều kiện để khách hàng tiếp cận bất động sản một cách trực quan.

Từ dấu mốc khai trương này, “Đại lộ Văn phòng Kinh doanh” được kỳ vọng trở thành một trong những tuyến phố đầu tiên tạo nhịp giao thương cho Vinhomes Green Paradise, trước khi các tổ hợp du lịch, mua sắm và giải trí quy mô lớn lần lượt vận hành.

Từ đại lộ kinh doanh đến trung tâm thương mại, giải trí mới của TP.HCM

Vịnh Tiên quy mô 1.067ha sẽ trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ và giải trí cao cấp mới của TP.HCM.

Sức hút của sự kiện khai trương càng đáng chú ý khi đặt trong quy hoạch tổng thể Vịnh Tiên, được định vị như một “Quận Nhất mới” của TP. HCM, nơi cuộc sống nhộn nhịp được khơi nguồn từ chuỗi trung tâm thương mại, dịch vụ và giải trí cao cấp.

Nếu Quận 1 cũ hình thành vị thế qua nhiều thập kỷ tập trung doanh nghiệp, khách sạn và các hoạt động thương mại, Vịnh Tiên được phát triển theo hướng chủ động tạo lập hệ sinh thái trải nghiệm quy mô lớn ngay từ giai đoạn đầu.

Tâm điểm là quần thể VinWonders Cần Giờ rộng 122 ha, hứa hẹn trở thành kỳ quan lễ hội giải trí toàn cầu và điểm đến mới của du khách trong nước lẫn quốc tế. Ngay kề bên, tổ hợp Trung tâm Hội nghị – Nhà hát Sóng Xanh quy mô 7 ha mở ra không gian biểu diễn nghệ thuật hàn lâm, triển lãm và các sự kiện ngoại giao thượng đỉnh.

Cùng với Outlet 20 ha, các đại lộ thương mại ven biển và Vincom Mega Mall, các dịch vụ tại đây được hoàn thiện khép kín từ mua sắm, ẩm thực đến giải trí. Mạng lưới khách sạn 5–6 sao quốc tế cùng chuỗi resort và bộ đôi sân golf cao cấp tiếp tục mở rộng khả năng tiếp đón, đáp ứng trọn vẹn nhóm khách có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú kéo dài.

Khi các công trình đi vào hoạt động, mỗi điểm đến có thể tạo thêm khách hàng cho những dịch vụ lân cận. Du khách vui chơi tại VinWonders có thể tiếp tục mua sắm, dùng bữa và lưu trú. Khách dự hội nghị có thêm lựa chọn nghỉ dưỡng, chơi golf hoặc khám phá các tuyến phố thương mại.

Chính sự kết hợp này mở ra triển vọng hình thành dòng khách đa dạng, kéo dài hoạt động kinh doanh qua nhiều thời điểm trong ngày.

VinWonders, Nhà hát Sóng Xanh, Outlet và hệ thống khách sạn quốc tế tạo nên hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, hướng tới thu hút nhiều dòng khách.

Để dòng người có thể tiếp cận dễ dàng, hàng loạt dự án giao thông mang tính chiến lược đang khẩn trương hoàn thành. Đáng chú ý nhất là dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ giúp kết nối khu vực trung tâm hiện hữu và Vịnh Tiên chỉ trong khoảng 13 phút.

Ở hướng liên vùng, tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành cùng các nhánh kết nối trục Rừng Sác góp phần mở rộng khả năng đón dòng khách từ khu vực phía Nam và Đông Nam Bộ. Cùng với cầu Cần Giờ và tuyến vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu, các hành lang giao thương huyết mạch sẽ liên tục được khơi thông. Sự kết hợp giữa hạ tầng siêu kết nối và hệ sinh thái trải nghiệm tạo ra lý do vững chắc để dòng người tìm đến, lưu trú và tiêu dùng.

Các dự án hạ tầng chiến lược được kỳ vọng mở rộng khả năng kết nối Vịnh Tiên với trung tâm TP.HCM và các vùng kinh tế trọng điểm.

Đáng chú ý, kế hoạch đưa những đại tiện ích trọng điểm tại Vinhomes Green Paradise vào hoạt động từ ngày 1/7/2027 sẽ tạo thêm động lực thu hút du khách, góp phần từng bước hình thành thị trường tiêu dùng tại Vịnh Tiên.

Khi các công trình từng bước vận hành, Vịnh Tiên sẽ đón dòng khách đa dạng từ du lịch giải trí, hội nghị MICE, mua sắm đến cộng đồng an cư. Dòng khách vãng lai mang lại nguồn thu thương mại trước mắt, trong khi cư dân ở thực tạo ra sức mua nội sinh ổn định suốt năm. Chính hai dòng khách này sẽ tạo lập nguồn cầu vững chắc cho bất động sản nhà ở và mặt bằng thương mại.

Lợi thế ấy càng được gia tăng khi khách hàng tiếp cận giải pháp tài chính “Mua nhà Vinhomes không lo lãi suất”, với các gói vay ưu đãi từ 3%/năm trong 18 tháng hoặc khóa trần lãi suất 9%/năm trong 5 năm, giúp tối ưu chi phí vốn và chủ động đón đầu chu kỳ phát triển.

Trong tiến trình mở rộng không gian đô thị của TP.HCM, những trung tâm thịnh vượng luôn hình thành tại nơi các dòng chuyển động kinh tế gặp nhau. Bắt đầu từ nhịp đập sôi động của “Đại lộ Văn phòng Kinh doanh” hôm nay, Vịnh Tiên đang khẳng định vóc dáng của một trung tâm kinh tế, dịch vụ và thương mại mới, dẫn dắt hành trình vươn mình ra biển của thành phố