Đừng biến so sánh thành vết rạn trong hôn nhân

So sánh có thể là động lực để tốt hơn, nhưng trong đời sống vợ chồng, nó thường mang đến tổn thương và hoài nghi nhiều hơn là thay đổi.

Khi một trong hai thường xuyên nghe những lời như: “Vợ người ta kìa”, “Chồng nhà người ta kìa”, đó không chỉ là sự chạm tự ái nhất thời mà có thể trở thành mầm mống của tổn thương, hoài nghi và xa cách. So sánh về bản chất có thể là động lực, nhưng khi áp dụng sai cách, nó lại là ngòi nổ cho đổ vỡ.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

So sánh là căn bệnh phổ biến của nhiều gia đình

Không ít người thừa nhận: Họ đã từng hoặc vẫn đang so sánh bạn đời với mẫu người lý tưởng ngoài kia. Đôi khi, điều này xuất phát từ sự thất vọng nhất thời, mong muốn đối phương tốt hơn, hoặc chỉ đơn giản là… quen miệng.

Những chuyện như vậy không hiếm gặp. Khi chồng trách vợ không đảm đang bằng người khác, hay vợ phàn nàn chồng không mạnh mẽ, kiếm tiền giỏi như bạn chồng thì trong lòng người bị so sánh luôn dấy lên một nỗi tủi thân sâu kín.

Vì sao so sánh lại gây tổn thương đến vậy?

Theo các chuyên gia tâm lý, so sánh nghĩa là bạn đang đặt người ấy lên bàn cân với một hình mẫu mà bạn cho là tốt hơn. Nhưng trong hôn nhân, khi một bên luôn thấy mình thua kém thì tình yêu rất khó duy trì.

Những tổn thương do so sánh thường diễn ra âm ỉ, không ồn ào nhưng đủ để bóp nghẹt sự tự tin. Người bị so sánh thường tự hỏi: “Vậy mình có giá trị gì? Người ta tốt hơn thì mình có còn xứng đáng không?”

Tâm lý này khiến họ thu mình lại, ít chia sẻ hơn. Hoặc tệ hơn, họ sẽ trả đũa bằng cách cũng mang chồng/vợ ra so sánh. Từ một câu nói vô tình, mầm mống mâu thuẫn lớn dần lên.

So sánh là ngòi nổ âm ỉ cho tan vỡ

Hôn nhân tan vỡ không bao giờ vì một chuyện nhỏ, mà vì những vết xước nhỏ lặp đi lặp lại mà không được chữa lành. Việc so sánh chính là một trong những vết xước ấy.

Nhiều gia đình tan vỡ trong im lặng. Vợ chồng vẫn sống chung một mái nhà, vẫn làm tròn trách nhiệm với con cái nhưng tình cảm đã nguội lạnh. Họ không còn chia sẻ những ước mơ, niềm vui, không còn nhìn nhau với ánh mắt của ngày đầu. Và khi đủ điều kiện, họ sẵn sàng buông tay, coi nhau như người dưng.

Đằng sau việc so sánh chính là thiếu kỹ năng giao tiếp

Nhiều người cho rằng so sánh mới là cách để đối phương thay đổi. Thực tế, so sánh chỉ phản ánh việc thiếu kỹ năng giao tiếp và tôn trọng trong hôn nhân.

Góp ý trực tiếp: Thay vì nói “Anh không giỏi bằng chồng cô B.”, hãy nói “Em mong anh quan tâm gia đình hơn, vì dạo này em thấy anh quá bận”.

Khích lệ tích cực: Tập trung vào điều tốt của nhau, khen ngợi kịp lúc sẽ hiệu quả hơn phàn nàn.

Thẳng thắn bày tỏ nhu cầu: Nhiều người giấu nhu cầu thật, chọn so sánh như một lời trách móc. Nhưng càng giấu, càng khó tìm được tiếng nói chung.

Vợ chồng cần làm gì để thoát bẫy so sánh?

Hiểu rằng không ai hoàn hảo: Mỗi người đều có điểm mạnh yếu. Vợ chồng nên coi nhau như một đội để bù đắp, nâng đỡ thay vì biến nhau thành phiên bản của ai đó.

Biết điều chỉnh lời nói: Lời nói có thể chữa lành hoặc làm tổn thương. Trước khi nói, hãy nghĩ: “Nếu nghe câu này, mình sẽ cảm thấy sao?”.

Tập trung vun đắp giá trị riêng: Thay vì nhìn ra ngoài, hãy nhìn vào gia đình mình. Một bữa cơm ấm, một lời động viên khi đối phương mệt mỏi, đôi khi giá trị hơn ngàn lời phàn nàn.

Tìm hỗ trợ nếu cần: Khi xung đột bị đẩy đi quá xa, đừng ngại tìm chuyên gia trị liệu tâm lý hôn nhân để được lắng nghe, tháo gỡ.

Hôn nhân là hành trình dài của hai con người không hoàn hảo, đi cùng nhau, vì nhau mà tốt lên. Đừng để những lời so sánh vô tình biến tổ ấm thành chiến trường lặng lẽ. Nếu thực sự yêu thương, hãy tập nói lời khen, lời cảm ơn, lời động viên thay vì mang người thứ ba vào trong từng câu chuyện.