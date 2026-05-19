Thuế thuốc lá, rượu bia bổ sung Quỹ BHYT, nâng cao khám sàng lọc
Chính phủ bổ sung thuế thuốc lá, rượu bia vào Quỹ BHYT để mở rộng dịch vụ khám sàng lọc ung thư, phòng bệnh và quản lý bệnh mãn tính.
Malaysia gắn mã QR từng quả sầu riêng Penang chống hàng giả
Malaysia triển khai mã QR trên từng quả sầu riêng Penang trước xuất khẩu, cho phép quét điện thoại xác thực nguồn gốc. Hiệp hội Nông dân Trồng cây ăn
Ngân hàng cắt gần 3.000 người nhưng vẫn tuyển mới: Cuộc cải tổ AI
Quý đầu năm, các ngân hàng như VietinBank, Sacombank cắt giảm gần 3.000 nhân sự nhưng vẫn tuyển mới, do AI thay thế công việc thủ công và tái cấu trúc mô hình.
Xăng sinh học E10 phủ sóng toàn quốc từ 15/5, giá rẻ hơn xăng khoáng
PVOil, Petrolimex đồng loạt bán xăng E10 tại gần 1.000 cửa hàng từ ngày 15/5, sớm hơn nửa tháng so với lộ trình. Giá xăng E10 thấp hơn xăng khoáng 620 đồng/lít.
Báo động: 87% trẻ em TP.HCM dùng Internet 5-7 giờ/ngày
UBND TP.HCM báo động 87% trẻ 12-17 tuổi dùng Internet 5-7 giờ/ngày, tiềm ẩn nguy cơ bạo lực và xâm hại trẻ em.
Siết phần mềm lậu: Doanh nghiệp nhỏ lao đao bài toán chi phí bản quyền
Doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn với chi phí bản quyền phần mềm có thể lên tới 300 triệu đồng cùng các quy định siết chặt, gây áp lực lớn cho hoạt động kinh doanh.
Hà Nội thí điểm cho thuê vỉa hè giá 45.000 đồng/m²
Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất thí điểm cho thuê vỉa hè tại bốn quận nội thành, giá tối đa 45.000 đồng/m²/tháng, nhằm tạo điều kiện kinh doanh hợp pháp.
Hà Nội yêu cầu mọi khu dân cư mới phải có đất xây trường, bệnh viện
Hà Nội yêu cầu các khu dân cư mới phải dành đất xây trường học, bệnh viện để phát triển cộng đồng bền vững.
Ngành thuế 'làm sạch' gần 1 triệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngừng hoạt động
Cục Thuế phát động chiến dịch "làm sạch" mã số thuế, xử lý gần 1 triệu doanh nghiệp và hộ kinh doanh ngừng hoạt động chưa chấm dứt mã số.
Khoan sâu gần 11km giữa sa mạc, Trung Quốc phát hiện mỏ dầu khí khổng lồ
Trung Quốc hoàn thành giếng khoan siêu sâu Shenditake 1 tại sa mạc Taklamakan, đạt độ sâu 10.910m, mở ra trữ lượng dầu khí hàng chục tỷ tấn tại bồn địa Tarim.