Công an cảnh báo chiêu lừa đảo mới khi mua điện máy giá rẻ trên MXH
Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua Facebook, kẻ gian lấy thông tin mua hàng tại Điện Máy Xanh, Nguyễn Kim để lừa đảo.
Ấn Độ tăng thuế vàng gấp đôi, chặn cơn sốt 25 tỷ USD cứu đồng rupee
Ấn Độ tăng thuế vàng lên 15% theo lời Thủ tướng Modi nhằm cứu đồng rupee sau khi Hội đồng Vàng Thế giới ghi nhận nhu cầu quý I đạt 25 tỷ USD.
Bộ Tài chính nêu tên 14 đơn vị trung ương giải ngân dưới 1%
Đến ngày 7/5, hơn 15% kế hoạch đầu tư công đã giải ngân, Bộ Tài chính chỉ rõ 14 cơ quan trung ương có tỷ lệ dưới 1% và kiến nghị giải pháp.
Thuế thuốc lá, rượu bia bổ sung Quỹ BHYT, nâng cao khám sàng lọc
Chính phủ bổ sung thuế thuốc lá, rượu bia vào Quỹ BHYT để mở rộng dịch vụ khám sàng lọc ung thư, phòng bệnh và quản lý bệnh mãn tính.
Malaysia gắn mã QR từng quả sầu riêng Penang chống hàng giả
Malaysia triển khai mã QR trên từng quả sầu riêng Penang trước xuất khẩu, cho phép quét điện thoại xác thực nguồn gốc. Hiệp hội Nông dân Trồng cây ăn
Ngân hàng cắt gần 3.000 người nhưng vẫn tuyển mới: Cuộc cải tổ AI
Quý đầu năm, các ngân hàng như VietinBank, Sacombank cắt giảm gần 3.000 nhân sự nhưng vẫn tuyển mới, do AI thay thế công việc thủ công và tái cấu trúc mô hình.
Xăng sinh học E10 phủ sóng toàn quốc từ 15/5, giá rẻ hơn xăng khoáng
PVOil, Petrolimex đồng loạt bán xăng E10 tại gần 1.000 cửa hàng từ ngày 15/5, sớm hơn nửa tháng so với lộ trình. Giá xăng E10 thấp hơn xăng khoáng 620 đồng/lít.
Báo động: 87% trẻ em TP.HCM dùng Internet 5-7 giờ/ngày
UBND TP.HCM báo động 87% trẻ 12-17 tuổi dùng Internet 5-7 giờ/ngày, tiềm ẩn nguy cơ bạo lực và xâm hại trẻ em.
Siết phần mềm lậu: Doanh nghiệp nhỏ lao đao bài toán chi phí bản quyền
Doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn với chi phí bản quyền phần mềm có thể lên tới 300 triệu đồng cùng các quy định siết chặt, gây áp lực lớn cho hoạt động kinh doanh.
Hà Nội thí điểm cho thuê vỉa hè giá 45.000 đồng/m²
Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất thí điểm cho thuê vỉa hè tại bốn quận nội thành, giá tối đa 45.000 đồng/m²/tháng, nhằm tạo điều kiện kinh doanh hợp pháp.