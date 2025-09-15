Dự đoán ngày mới 16/9/2025 cho 12 con giáp: Thân tài vận hanh thông

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân có tư duy nhanh nhạy nên có thể sớm tìm được giải pháp và tài vận hanh thông.
Để kỷ niệm chặng đường 8 năm Xpander có mặt tại Việt Nam và cột mốc 120.000 xe bán ra, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt.
Trên trang cá nhân, Ly Kute đăng bài mới: "Chỉ vì mê một góc bếp mà đem lòng yêu cả căn nhà. Em bé số 5 hoàn thiện vào một ngày thật đẹp. Yêu em này thật ý".
Với 130 ký tự tượng hình tạo thành bậc thang liên tục, kiến trúc cổ xưa này ẩn chứa nhiều bí ẩn chưa thể giải mã của nền văn minh Maya.
Kỳ đà sông Nile (Varanus niloticus) là loài thằn lằn lớn nhất châu Phi, nổi tiếng bởi sự dẻo dai, khả năng bơi lội và tập tính săn mồi thông minh.
Từng là giọng ca nhí gắn liền với tuổi thơ khán giả thế hệ 8x, 9x Xuân Nghi nay đã ở tuổi ngoài 30 với hình ảnh gợi cảm, phóng khoáng.
Đê cỏ lau giữa lòng Hà Nội đang “gây sốt” với triền cỏ xanh mướt và không gian bình yên, được ví như góc làng quê Nhật Bản giữa phố thị.
8 năm sau màn lột xác ấn tượng, nhiều người tò mò diện mạo hiện tại của 'Thị Nở tái sinh' Quách Phượng.
Chú trâu Murra khổng lồ nặng 1,5 tấn, trị giá gần 100 tỷ đồng, sở hữu vóc dáng "khủng" và được chăm sóc chế độ đặc biệt khiến nhiều người kinh ngạc.
Ba con giáp nổi bật từ nay đến cuối năm 2025 được dự đoán gặt hái thành công lớn, tài lộc dồi dào, sự nghiệp vững bước tiến xa.
Trong top ôtô bán ế ẩm nhất thị trường Việt tháng 8/2025 vẫn là những thương hiệu Nhật, Hàn. Tuy nhiên, các mẫu xe gầm thấp chiếm sóng nhiều hơn ở top đầu.
Nga Tây từng gây bão bằng bộ ảnh 'Tuyệt tình cốc' thực hiện năm 2017 bởi những tạo hình quá táo bạo. Sau gần chục năm nhan sắc của cô nàng ra sao?
Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Lệ Hằng thường xuyên xuất hiện với hình ảnh quyến rũ, quý phái trong các thiết kế váy lụa.
Căn hộ của Minh Tú và chồng Tây được sắp xếp hợp lý, tiện nghi, hiện đại, có thể ngắm nhìn khung cảnh thành phố tuyệt đẹp.
Nhà khảo cổ học đến từ Đại học Moorpark phát hiện ra ngôi mộ của một vị cai trị cầm quyền Maya cổ đại, tiết lộ những kho báu quý hiếm kỳ lạ, độc đáo.
Bé Cadie Mộc Trà - con gái Elly Trần giờ đã 11 tuổi và gây ấn tượng bởi sắc vóc thiếu nữ xinh đẹp vượt cả mẹ.
Một khám phá khảo cổ học hấp dẫn đã hé lộ nhiều thông tin bất ngờ về tàn tích xưởng đồ chơi Thời Trung Cổ.
Tượng ếch dính liền là một trong những phát hiện khảo cổ mới cực kỳ độc đáo tại Vichama.
H'hen Niê cho biết, cô có lẽ là mỹ nhân duy nhất, năm nào cũng xuất hiện trong bộ ảnh Gia đình Hoàn vũ từ 2018-2025.
Không chỉ là chiều cao nổi bật mà chính đôi chân nuột nà, dài thẳng giúp dàn mỹ nhân Việt dưới đây chiếm trọn spotlight mỗi lần xuất hiện.
Các nhà khảo cổ học đang khám phá bằng chứng về các kỹ thuật trồng khoai tây sáng tạo được thực hành bởi những người cổ đại.
Gấu túi mũi trần (Vombatus ursinus) là loài thú có túi đặc hữu của Úc, nổi tiếng không chỉ bởi ngoại hình dễ thương mà còn bởi những tập tính kỳ lạ hiếm thấy.