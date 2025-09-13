Hà Nội

Tử vi tuần mới (15 - 21/9): 3 con giáp may mắn, phát đạt

Giải mã

Tử vi tuần mới (15 - 21/9): 3 con giáp may mắn, phát đạt

Trong tuần mới, 3 con giáp được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn, nắm bắt thời cơ để phát triển sự nghiệp và tích lũy tài sản.

Tâm Anh (theo D1xz)
Tuổi Mão. Trong 7 ngày tới, người tuổi Mão thông minh, lạc quan, có chí ắt làm nên và có thể tạo được đột phá lớn trong sự nghiệp. Không những vậy, con giáp này còn có thể gặp vận may lớn giúp đạt được mục tiêu chỉ trong thời gian ngắn.
Về tài vận, tuổi Mão được thần Tài chiếu cố, thu nhập từ tiền lương và tiền thường đều sẽ tăng. Con giáp này cũng có thể gặp được cơ hội kinh doanh hoặc đầu tư lớn. Nếu biết cách nắm bắt thì con giáp này có thể kiếm được bộn tiền, tận hưởng cuộc sống sung túc.
Mối quan hệ của tuổi Mão với gia đình, bạn bè khá tốt đẹp, ngày càng thân thiết. Con giáp độc thân có thể gặp được mối lương duyên tốt. Trong khi đó, người đã có đôi có cặp cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc.
Tuổi Ngọ. Bước sang tuần mới, người tuổi Ngọ thật thà, chăm chỉ, nói đi đôi với làm. Họ cũng xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, tránh được những xung đột không cần thiết. Nhờ đó, tuổi Ngọ có thể biến nguy cơ thành cơ hội thể hiện năng lực, vươn lên tầm cao mới.
Tuổi Ngọ có thể được quý nhân dẫn lối, chỉ đường, cho những lời khuyên quý báu về kinh doanh hoặc đầu tư. Nhờ đó, con giáp này có thể thu về khoản lợi nhuận gấp nhiều lần so với số vốn bỏ ra.
Trong tình cảm, tuổi Ngọ có thể được người thân hoặc bạn bè thân thiết giới thiệu làm quen với những người bạn mới, mở rộng vòng tròn bạn bè. Tình yêu viên mãn, gia đình hòa hợp. Con giáp này có tấm lòng lương thiện, quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Tuổi Tuất. Trong tuần mới, người tuổi Tuất tự tin, quyết đoán, dám làm điều đi ngược với ý kiến của số đông. Họ có sức hút mạnh mẽ khiến nhiều người đi theo, chung tay thực hiện nhiệm vụ có tính thử thách cao. Mọi nỗ lực của con giáp này đều được đền đáp xứng đáng.
Tuổi Tuất có tầm nhìn sắc bén nên có thể đưa ra quyết định tài chính nhanh gọn, chuẩn xác. Các dự án, hợp đồng sẽ đến tới tấp. Nhờ vậy, tài chính của con giáp này luôn dồi dào, có của ăn của để dành.
Về tình cảm, tuổi Tuất đưa các mối quan hệ hiện có vào lên bước tiếp theo, ngày càng thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Con giáp này nhận được nhiều sự yêu thương, chiều chuộng từ một nửa của mình. Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.
