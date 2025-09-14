'Dòng chảy tâm ngôn của cha và con' trong hai tập thơ vừa ra mắt

Buổi ra mắt tập thơ "Vệt Thiều Quang" của tác giả Lê Thuận Nghĩa và "Vân Không" của tác giả Ngô Thanh Vân diễn ra ngày 14/9, tại Hội Nhà văn Việt Nam (Hà Nội).

Buổi ra mắt sách với chủ đề "Dòng chảy tâm ngôn của cha và con", không chỉ giới thiệu hai tác phẩm thơ mới, mà còn là cuộc đối thoại đầy ý nghĩa giữa hai thế hệ, hai tâm hồn nghệ thuật.

Hai tác giả Lê Thuận Nghĩa và Ngô Thanh Vân trong buổi ra mắt.

Tác giả Lê Thuận Nghĩa, sinh năm 1959, tại Quảng Bình, hiện sống và làm việc tại Hamburg (Đức). Ông là khí công sư, lương y, đồng thời là Giám đốc Trung tâm UNESCO nghiên cứu ứng dụng chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Ở ông, hơi thở hóa thân thành nhịp thơ, thành làn sóng năng lượng mạnh mẽ.

Tập thơ "Vệt Thiều Quang", với 66 bài thơ, tượng trưng cho tuổi 66 của tác giả và là hành trình khám phá nội tâm sâu sắc của ông. Tác phẩm gồm 4 chương: Khai đề ánh sáng - thiền tình song hành - khúc biến qua bụi đời - và khúc kết gom khí thành quang. Trong đó, mỗi bài thơ như một đoạn khí, một nhịp thở; ghép lại thành vòng vận hành năng lượng hoàn chỉnh.

Tác giả Lê Thuận Nghĩa thổi bài tiêu tại sự kiện.

Chia sẻ với phóng viên, tác giả Lê Thuận Nghĩa cho biết: "Hầu hết các bài thơ đều mô tả những cảnh giới hoặc những thành quả trong quá trình tập luyện. Trong thơ tôi, chữ "em" không phải là một người em ngoài kia, mà "em" chính là sức khỏe. Tôi yêu sức khỏe như yêu chính con người".

Trong thơ Lê Thuận Nghĩa, "sự đau khổ lớn nhất của một người là sự chia ly. Chia ly giữa người thân, chia ly âm dương, chia ly công việc, chia ly bạn bè - tất cả mọi sự chia ly là đau khổ nhất của cuộc đời".Thơ Lê Thuận Nghĩa mang đến thông điệp độc đáo về sức khỏe, về sự trưởng thành nội tâm. Ông không viết để chơi, mà mỗi bài thơ đều chứa đựng những thông điệp sâu sắc mà ông muốn gửi gắm đến độc giả - đặc biệt là những người yêu sức khỏe, yêu cuộc sống.

Trong khi đó, tập thơ “Vân không” của Ngô Thanh Vân, sinh năm 1981, công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai, lại gây ấn tượng mạnh mẽ bởi giọng thơ thủ thỉ, ân tình. Tập thơ gồm 66 bài, được sáng tác trong khoảng thời gian 8 năm (2018-2025), giai đoạn mà tác giả trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, gia đình và công việc. Chính những trải nghiệm chân thật này đã tạo nên một tập thơ đầy tính tự sự, nơi người phụ nữ trong thơ Ngô Thanh Vân đi qua không ít những đa đoan, xót xa, nhưng không vì thế mà mất đi niềm tin yêu vào cuộc đời.

"Tôi rất trăn trở khi đặt tên "Vân Không". Vân là tên của tôi, Vân Không là áng mây trôi trên nền bầu trời. Khi gặp những trắc trở, những khó khăn trong cuộc sống thì mình lùi lại một chút, nhìn mọi thứ luôn luôn nhẹ nhàng, luôn toả năng lượng tích cực", Ngô Thanh Vân tâm sự.

Cái tên "Vân Không" không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn thể hiện triết lý sống của một người phụ nữ đã trải qua nhiều thăng trầm.

Điều đặc biệt nhất của buổi ra mắt này chính là mối quan hệ đầy tình cảm giữa hai tác giả. Ngô Thanh Vân chia sẻ: "Tôi cũng muốn cảm ơn cha Thuận Nghĩa đã gợi ý giúp cái tên này. Trong thơ của cha có chất thiền và người đọc sẽ ngẫm được nhiều điều trong đó".

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, chia sẻ tại buổi ra mắt.

Trong buổi ra mắt, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã có những nhận xét sâu sắc về hai tác phẩm. Ông chia sẻ: "Thơ ca hay văn chương là dứt khoát vô cùng phức tạp, vô cùng khó. Đôi khi có những bài thơ tôi đọc năm 18 tuổi mà tôi không hiểu gì cả, đến năm nay - năm nay 68 tuổi - tôi mới hiểu một chút nào đó".

Về hai tác giả, Nguyễn Quang Thiều nhận định: "Tôi nghĩ rằng cả hai tác giả đã hiện diện trong cùng một không gian thơ ca, nhưng mà hai con đường hoàn toàn khác biệt nhau". Ông hình dung Thuận Nghĩa là "một người đã đi qua cuộc đời, trải nghiệm rất nhiều thăng trầm, nhiều biến cố" và đã viết xuống những câu thơ từ sự trải nghiệm ấy. Còn Ngô Thanh Vân thì "rất trẻ trung, vẫn mơ về cuộc đời".

"Tôi vẫn coi những bài thơ, những câu thơ đó như những hạt giống tinh túy của cuộc đời qua mưa gió, nắng gió, thời tiết bao nhiêu năm tháng để cùng tạo nên hạt giống tinh túy của tất cả," ông nói về thơ thầy Thuận Nghĩa.

Về thơ Ngô Thanh Vân, nhà thơ gạo cội này có cách nhìn thơ mộng: "Thành Vân dùng cây bồ công anh. Tất cả những gì trong thơ chỉ có một mục đích liên quan đến những hạt nhỏ bay ra, bay ra theo gió, mưa, nắng... Thơ của Thành Vân là như vậy - bay vô tận, thậm chí vô định. Không quan trọng bay đi đâu, miễn là nó bay".