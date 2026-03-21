Đòn sát thương đáng sợ của loài côn trùng chuyên bơi ngửa bụng trên mặt nước

Loài côn trùng nhỏ bé này ẩn chứa nhiều khả năng đặc biệt, từ cách bơi lạ lùng đến kỹ năng săn mồi đáng kinh ngạc.

T.B (tổng hợp)
Bơi ngửa độc đáo. Bọ bơi ngửa nâu (Notonecta glauca) nổi tiếng vì luôn bơi trong tư thế lật ngửa, với bụng hướng lên mặt nước và lưng quay xuống dưới, giúp chúng dễ dàng quan sát con mồi phía trên. Ảnh: biolib.cz.
Chân sau như mái chèo. Đôi chân sau dài, phủ lông mịn và xòe rộng như mái chèo, giúp chúng bơi nhanh và linh hoạt, tạo lực đẩy mạnh trong môi trường nước tĩnh. Ảnh: naturepl.com.
Sát thủ trong thế giới côn trùng. Chúng là loài săn mồi hung dữ, sử dụng vòi chích sắc nhọn để tiêm dịch tiêu hóa vào con mồi như côn trùng nhỏ hay ấu trùng, rồi hút chất lỏng bên trong. Ảnh: magnoliabox.com.
Vết đốt đau như ong. Dù nhỏ bé, bọ bơi ngửa có thể đốt người nếu bị bắt. Vết đốt của chúng được nhiều người mô tả là đau nhói, thậm chí tương tự như ong chích. Ảnh: inaturalist.org.
Thở bằng bong bóng khí. Chúng mang theo một lớp không khí bám dưới bụng khi lặn, hoạt động như “bình dưỡng khí” tự nhiên, cho phép ở dưới nước khá lâu mà không cần ngoi lên thường xuyên. Ảnh: observation.org.
Bay được giữa các ao hồ. Dù sống dưới nước, bọ bơi ngửa có cánh phát triển tốt và có thể bay vào ban đêm để di chuyển sang môi trường nước mới khi ao hồ cạn hoặc thiếu thức ăn. Ảnh: biolib.cz.
Vai trò trong hệ sinh thái. Bọ bơi ngửa giúp kiểm soát số lượng côn trùng nhỏ và ấu trùng muỗi, góp phần giữ cân bằng sinh thái trong các ao hồ và vùng nước ngọt. Ảnh: insecta.pro.
Xem video: Quán cà phê có thủy cung với hơn 1000 con sứa. Nguồn Vietnamnet
Bài liên quan

