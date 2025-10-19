Hà Nội

Đời sống

Đổi vị cuối tuần với hai món thịt bò đơn giản, ngon bất ngờ

Không cần cầu kỳ, chỉ vài bước đơn giản với thịt bò, bạn đã có hai món ngon khiến bữa ăn cuối tuần thêm hấp dẫn.

Vân Giang (Tổng hợp)

Không cần cầu kỳ, chỉ với thịt bò và vài nguyên liệu cơ bản có sẵn trong bếp, bạn đã có thể tạo nên hai món ăn đủ đầy hương vị, vừa nhanh gọn, vừa bổ dưỡng.

Thịt bò xào nấm đậm đà

Nguyên liệu cần có:

300g thịt bò tươi

150g nấm (nấm hương, nấm mỡ…)

2 tép tỏi, 1 củ hành tím

Dầu ăn, muối, tiêu, nước mắm

thit-bo-xao-nam-dam-da.png
Ảnh minh họa

Cách làm:

Thịt bò rửa sạch, thái mỏng vừa ăn. Ướp với muối, tiêu và hành tỏi băm nhỏ khoảng 15 phút.

Phi thơm hành tỏi, cho thịt bò vào xào nhanh trên lửa lớn để thịt mềm và giữ vị ngọt.

Thêm nấm đã sơ chế, nêm nếm vừa ăn, xào thêm 3–5 phút.

Dọn ra đĩa, ăn kèm cơm nóng là tuyệt vời.

Món thịt bò xào nấm giữ được vị ngọt tự nhiên, dễ ăn và nhanh gọn cho những ngày bận rộn.

Canh thịt bò củ cải thanh mát

Nguyên liệu cần có:

200g thịt bò

1 củ cải trắng

Hành lá, gừng

Gia vị cơ bản (muối, tiêu, nước mắm)

canh-thit-bo-cu-cai-thanh-mat.jpg
Ảnh minh họa

Cách làm:

Thịt bò rửa sạch, thái lát mỏng; củ cải gọt vỏ, thái khúc vừa ăn.

Đun sôi nước, cho gừng thái sợi và thịt bò vào chần sơ, vớt ra.

Nấu nước dùng, cho củ cải vào hầm mềm, sau đó thêm thịt bò trở lại.

Nêm nếm vừa ăn, rắc hành lá trước khi tắt bếp.

Món canh thanh nhẹ, ngọt vị thịt và củ cải, rất thích hợp để thưởng thức trong ngày mưa, giúp cơ thể ấm áp.

Bí quyết nấu thịt bò mềm, ngon

Thái thịt bò theo thớ, ướp gia vị trước khi nấu để mềm và thấm đều.

Xào thịt trên lửa lớn, thời gian vừa đủ để thịt không bị dai.

Nấu canh từ từ để thịt và củ cải giữ được vị ngọt tự nhiên.

Với hai món đơn giản này, bạn không chỉ có bữa ăn đủ chất mà còn mang đến cảm giác ấm áp, dễ chịu cho cả gia đình. Chỉ cần vài nguyên liệu quen thuộc, việc nấu ăn trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn bao giờ hết.

