Uống nước cốt chanh khi bụng rỗng, coi chừng hại sức khỏe

Ăn sáng bằng… nửa lít cốt chanh

Theo báo Phụ nữ TP HCM, uống nước cốt chanh vào sáng sớm đang trở thành trào lưu trên mạng xã hội với những tác dụng được đồn thổi không kém gì “thần dược”. Một tài khoản trên TikTok chia sẻ: “Không ăn sáng vẫn khỏe nhưng ăn sáng bằng chanh còn khỏe hơn”.

Theo đó, người này thường xuyên uống 300 - 400ml nước cốt chanh (6-7 trái chanh) mỗi sáng khi bụng đói và không ăn gì cho tới bữa trưa. Lý do được người này đưa ra là chanh chứa a xít nhẹ, khi đi vào cơ thể sẽ kết hợp muối khoáng biến thành kiềm giúp cơ thể khỏe mạnh. Thức uống này còn được cho là giúp cơ thể nhẹ nhàng, đầu óc sáng tạo, nhiều năng lượng.

Tương tự, một tài khoản nữ cũng cho rằng, uống nước cốt chanh buổi sáng có tác dụng thải độc. Những bệnh nhân mắc bệnh gan, ung thư, sỏi thận, tiểu đường, viêm phế quản, viêm khớp, viêm tai, vô sinh… nhất thiết phải uống nước chanh để tăng cường đề kháng. Có người còn khẳng định, chanh không những không gây đau dạ dày mà ngược lại còn có thể chữa căn bệnh này. Bởi chanh khi đi vào cơ thể chuyển hóa thành kiềm nên giúp cân bằng a xít dạ dày.

Dùng nước chanh để “thanh lọc” cơ thể là một tác dụng khác được nhiều người chia sẻ. Trên TikTok, một phụ nữ khiến nhiều người “sởn gai ốc” khi uống ly nước cốt chanh tới 500ml, vắt từ 15 trái chanh. Chị cho biết đã duy trì uống hằng ngày và khẳng định cơ thể khỏe mạnh, răng trắng, chắc khỏe.

Trên trang cá nhân, một tài khoản Facebook tự xưng là “lương y” khuyên mọi người nên uống vào sáng sớm vì nước cốt chanh có tác dụng “đánh thức tỳ vị, kích thích can khí, đẩy độc tố tích qua đêm ra ngoài”.

Lộ trình nên bắt đầu từ 1-5 trái, sau đó tăng dần lên theo thể trạng và lắng nghe cơ thể để thích nghi, không ép thân quá mức. Cách uống chanh tốt nhất là nguyên chất, giúp sinh tân dịch, thanh nhiệt. Sau khi uống chanh 30-60 phút mới nên ăn uống để điều hòa khí huyết, tránh làm rối “vị khí”.

“Chanh vào dạ dày, nếu dùng đúng, sẽ hóa tinh khí, nuôi thân khỏe mạnh. Bà con uống đúng, sẽ thấy da sáng, người nhẹ, bệnh tật dần tan”, vị “lương y” viết, song lưu ý, người dùng phải tự lắng nghe cơ thể để xem có phù hợp không. Dưới bài viết, bên cạnh những ý kiến băn khoăn, rất nhiều người chia sẻ đang theo đuổi trào lưu này. Có người cho biết đã uống tới 20 trái chanh/ngày, kỳ vọng giảm cân, giảm mỡ bụng, tăng cường sức đề kháng…

Chanh nhiều lợi ích nhưng khi uống chanh sai cách sẽ gây bất lợi

Theo Hà Nội Mới, đề cập đến trào lưu này, Thạc sĩ-bác sĩ Đoàn Thu Hồng, Phòng khám chuyên khoa Dinh dưỡng, Viện Y học ứng dụng Việt Nam cho biết, trong một quả chanh cỡ vừa (khoảng 48 gram) có chứa 10,6 kcal năng lượng; 18,6 mg (miligram) vitamin C; 9,6 mcg (microgram) vitamin B9 (Folate); 49,4mg kali; 0,01 mcg vitamin B1; 0,01 mcg vitamin B2 và 0,06 mcg vitamin B3.

Như vậy có thể thấy rằng, chanh là một loại quả có rất ít calo nhưng lại giàu vitamin C. Đặc biệt, trong một quả chanh có tới 18,6 mg vitamin C - khoảng 21% lượng khuyến nghị vitamin C hằng ngày.

Ngoài ra, khoa học đã chứng minh, chanh có một số lợi ích như: Cải thiện hệ miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa sỏi thận, cải thiện làn da, hỗ trợ tiêu hóa, tăng hấp thu sắt.

Thạc sĩ-bác sĩ Đoàn Thu Hồng cho hay, quả chanh tuy có nhiều lợi ích đối với sức khỏe, nhưng nếu uống sai cách lại gây nhiều tác hại đối với cơ thể.

Chẳng hạn như uống quá nhiều chanh mỗi ngày, uống lúc đói hay uống nước cốt chanh mà không pha loãng với nước lọc đều có thể gây ra những bất lợi đối với sức khỏe .

Đầu tiên là gây hại cho dạ dạy vì hàm lượng axit trong chanh cao. Vì vậy, nếu uống quá nhiều chanh, uống nước cốt chanh không pha loãng hoặc uống lúc đói có thể gây viêm loét dạ dày, trào ngược, ợ nóng…

Tiếp đến, do chanh có vị chua, một số người có thể vô tình cho thêm nhiều đường bổ sung vào cốc nước chanh để dễ uống hơn. Lượng đường bổ sung này đã được chứng minh là mang lại nhiều tác hại đối với sức khỏe như: Tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì, tiểu đường, tim mạch, huyết áp…

Ngoài ra, axit citric trong chanh có thể làm mòn men răng, khiến răng nhạy cảm, ê buốt, dễ sâu răng, yếu răng. Chanh cũng có thể khiến các vết loét trong miệng đau và lâu lành hơn.

Cuối cùng là chanh có chứa axit amin tyramine. Do đó, khi uống quá nhiều nước chanh sẽ gây dư thừa loại axit này và khiến máu đột ngột dồn lên não gây ra các cơn đau nửa đầu.

Để uống nước chanh đúng cách, phát huy được những tác dụng đối với sức khoẻ, Thạc sĩ-bác sĩ Đoàn Thu Hồng khuyến cáo, mọi người chỉ nên uống 1-2 quả mỗi ngày.

“Nên pha loãng chanh bằng nước ấm, không uống trực tiếp nước cốt chanh. Ngoài ra, không nên uống nước chanh lúc đói. Khi uống nước chanh nên dùng ống hút để uống và súc miệng sau khi uống nước chanh để tránh men răng tiếp xúc với chanh. Riêng với người bệnh dạ dày nên hạn chế uống nước chanh”, Thạc sĩ-bác sĩ Đoàn Thu Hồng lưu ý.

Theo vị chuyên gia này, bên cạnh việc uống nước chanh mỗi ngày, điều quan trọng để giúp tăng cường hệ miễn dịch đó là một chế độ cân bằng dinh dưỡng với nhiều rau xanh, trái cây họ cam quýt…

Cùng với đó, mỗi người nên tạo thói quen tập thể dục hằng ngày, có một chế độ sinh hoạt lành mạnh. Hạn chế sử dụng đường bổ sung, chất béo xấu, đồ uống có cồn, thuốc lá, tránh thức khuya, căng thẳng… Những lưu ý này sẽ giúp cải thiện hệ miễn dịch cũng như sức khỏe tổng thể.