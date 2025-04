Phát hiện hai thực phẩm chức năng chứa chất cấm Sibutramine

Ngày 29/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã nhận được báo cáo của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia về kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát, phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dáng xuân Phục linh Gold và Best Slim Collagen có chứa chất cấm Sibutramine.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dáng xuân Phục linh Gold. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dáng xuân Phục linh Gold (số lô 11 2023, NSX 01/11/2023, HSD 01/11/2026). Sản xuất tại Austin Biologic & Technology Limited Austin Road West Level 206, International Commerce Centre, Hong Kong. Công ty Cổ phần EU YB (địa chỉ tổ 20, P. Minh Tân, TP. Yên Bái) là thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Best Slim Collagen. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Best Slim Collagen (Số lô 29L367, HSD 01/2027), xuất xứ Mỹ. Sản xuất bởi Arnet Pharmaceutical, 2525 Davie Road, Bldg 330. Davied, Florida 33317. Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hoa Anh Đào (địa chỉ Xóm 4 Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội) là thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa.

Cả hai sản phẩm đều phát hiện chứa chất cấm Sibutramine. Sibutramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.