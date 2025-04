Nhiều người ở Bắc Giang nhập viện sau khi ăn đám cưới

Tối 9/4, ông Hoàng Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND xã An Bá (huyện Sơn Động, Bắc Giang) cho biết, nhiều người tại địa phương nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cỗ đám cưới tại gia đình bà P.T.T (sinh năm 1976, tại thôn An Bá, xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang).

Trước đó, ngày 5/4, gia đình bà T tổ chức đám cưới con gái. Lễ cưới diễn ra tại khu Lán Than, thôn Vá với khoảng 680 khách mời. Thực đơn mâm cỗ bao gồm: Cơm, xôi đỗ, miến xào, khau nhục, thịt trâu xào, sốt vang, thịt gà luộc, nộm rau, canh măng, canh ngao, tôm, cháo ngô, rượu, dưa hấu... Gia đình bà T thuê ông Trần Văn Thành (sinh năm 1976) ở thôn Vá nấu cỗ trọn gói.

Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện thăm hỏi tình hình sức khỏe bệnh nhân.

Sau khi dự đám cưới xong, khoảng 2h sáng ngày hôm sau, nhiều thực khách có các triệu chứng như: Buồn nôn, tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt, sốt… được đưa đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sơn Động cho biết, từ sáng 6/4 đến nay, đơn vị tiếp nhận 59 bệnh nhân đều ăn cỗ nhà bà T đến khám với các biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đi ngoài nhiều lần. Trong đó, 27 bệnh nhân nhập viện điều trị tại Khoa Nội lây và Khoa Ngoại. Qua điều trị bước đầu, hầu hết bệnh nhân đã giảm triệu chứng, chỉ một số ít còn đau bụng, dự kiến 1, 2 ngày tới nếu sức khỏe ổn định sẽ được xuất viện.

Tìm hiểu được biết, ngoài số khách mời đến dự đám cỗ, nhiều người lấy thực phẩm về cho người thân ở nhà, sau khi sử dụng cũng bị đau bụng, buồn nôn.

Trung tâm Y tế huyện tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để tìm nguyên nhân.