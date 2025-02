Người đàn ông suýt chết vì... tai nạn bất ngờ khi nằm võng

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội), tại đây vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị chấn thương bụng kín, viêm phúc mạc toàn thể do vỡ nhiều đoạn ruột non, dập nát đại tràng Sigma, đứt động mạch đại tràng Sigma, chảy máu trong ổ bụng do cột mắc võng bằng trụ bê tông đổ vào người.

Đây là một trong những phẫu thuật cấp cứu tối khẩn cần thực hiện nhanh chóng, chính xác để kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Theo đó, bệnh nhân B.A.D. 40 tuổi, (Hòa Bình) trong lúc nằm võng bị cột bê tông mắc võng đổ vào người. Bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, co cứng khắp bụng, bụng chướng nhiều.

Qua hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ chẩn đoán tình trạng chấn thương bụng kín, vỡ ruột non gây viêm phúc mạc toàn thể, nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân nhanh chóng được chỉ định phẫu thuật cấp cứu kịp thời.

Hình ảnh ổ bụng bệnh nhân nhiều chỗ vỡ dập nát. Ảnh Sức khỏe và Đời sống

Quá trình phẫu thuật, BS Bùi Đức Duy, Trưởng Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Đông cho biết, bệnh nhân vỡ nhiều chỗ ở ruột non, dập nát toàn bộ thanh mạc đại tràng Sigma, đứt động mạch đại tràng Sigma và khoảng hơn 1l máu trong ổ bụng.

Phẫu thuật viên đã tiến hành cắt đoạn ruột non có nhiều chỗ vỡ nối ruột, cắt đoạn đại tràng Sigma đưa 2 đầu ruột ra làm hậu môn nhân tạo, lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu ổ bụng. Sau phẫu thuật 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định.

Theo ThS.BSNT. Nguyễn Thị Đức - khoa Ngoại tiêu hóa bệnh viện Đa khoa Hà Đông, chấn thương bụng kín là những tổn thương nội tạng ở bên trong bụng do tác động trực tiếp hoặc gián tiếp, đây là một cấp cứu ngoại khoa phức tạp, dấu hiệu lâm sàng thường bị lu mờ do các rối loạn về hô hấp, tuần hoàn, thường xảy ra trong bệnh cảnh người bệnh bị đa chấn thương.

Chấn thương bụng kín có thể gây ra tổn thương vỡ các tạng đặc như gan, lách, tụy, thận… hoặc vỡ các tạng rỗng như dạ dày, ruột non, ruột già, tử cung, bàng quang.... hoặc chấn thương đứt vỡ các mạch máu lớn trong ổ bụng, thậm chí có thể phối hợp nhiều tổn thương cùng nhau. Tùy theo mức độ và các tạng tổn thương mà bệnh nhân có thể có các triệu chứng và biến chứng khác nhau: vỡ tạng đặc hay các mạch máu lớn gây xuất huyết nghiêm trọng, sốc mất máu, vỡ tạng rỗng gây nên viêm phúc mạc toàn thể, tất cả các tổn thương nếu không được xử trí kịp thời sẽ dẫn đến nguy cơ tử vong cao.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hà Đông khuyến cáo, Trong quá trình lao động, người dân cần trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, tuân thủ quy trình bảo hộ lao động.