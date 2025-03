Cứu sống bé gái ở Phú Thọ bị biến chứng sởi

Theo báo Sức khoẻ và Đời sống, các bác sĩ Khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương - Phú Thọ vừa cấp cứu thành công bé gái một tuổi, ho nhiều, mệt mỏi, nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao liên tục, co giật, phát ban toàn thân do sởi. Khi tiếp nhận, trẻ bị sốt cao liên tục, co giật, khó thở, ho nhiều, viêm loét miệng, nổi ban đỏ toàn thân, nhiễm khuẩn tiết niệu, tiên lượng nặng.

Ngay lập tức bé được cấp cứu hạ sốt và chống co giật, đồng thời hỗ trợ hô hấp, khí dung, điều trị viêm phế quản. Bác sĩ truyền dịch, bổ sung điện giải do mất nước nặng kèm sát khuẩn miệng, giảm đau, hỗ trợ ăn uống, sử dụng kháng sinh liều cao. Do biến chứng sởi, trẻ bị ngứa da, nhiễm khuẩn tiết niệu, phải liên tục theo dõi.

Sau 6 ngày điều trị tích cực, bé đã ổn định, hết sốt, ăn uống trở lại, các triệu chứng cải thiện rõ rệt. Hiện bé đang tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Theo báo Cao Bằng, nhiều người nghĩ rằng bệnh sởi chủ yếu là ở trẻ em và dễ dàng tự điều trị tại nhà, thế nhưng do trẻ sức đề kháng kém, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gặp những biến chứng nguy hiểm. Trên thực tế, người lớn cũng mắc bệnh sởi và có thể gặp những biến chứng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.

Bác sĩ Bế Thị Ngọc Lan, Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng cho biết: Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng lây lan thành dịch. Bệnh sởi biểu hiện chính là sốt, phát ban, trẻ mắc sởi thường sốt cao, khi sốt giảm sẽ xuất hiện ban dạng sẩn ở sau tai, sau đó lan ra mặt, lan dần xuống ngực, bụng và toàn thân.

Từ sau 7 - 10 ngày ban biến mất theo thứ tự đã nổi trên da và để lại những vết thâm thường gọi là “vằn da hổ”. Một số trường hợp biểu hiện kèm theo chảy nước mũi, ho, đỏ mắt, tiêu chảy. Bệnh sởi tuy ít gây tử vong nhưng một số biến chứng có thể gặp như: Viêm tai giữa cấp, viêm não, tiêu chảy và ói mửa, mờ hoặc loét giác mạc, có thể mù lòa, suy dinh dưỡng nặng, viêm phổi nặng có thể dẫn đến tử vong. Với phụ nữ có thai, bệnh sởi cũng có tác động xấu đến sức khỏe của mẹ và có ảnh hưởng tới thai nhi.

Bác sĩ khuyến cáo tiêm vắc xin sởi là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh. Để đạt hiệu quả phòng bệnh cao, trẻ cần được tiêm đủ 2 mũi vắc xin có chứa thành phần sởi (mũi 1 tiêm khi trẻ được 9 tháng tuổi, mũi 2 tiêm khi trẻ được 18 tháng tuổi).

Không cho trẻ tiếp xúc với bệnh nhân mắc sởi hoặc nghi mắc sởi. Thường xuyên rửa tay và vệ sinh thân thể cho trẻ, rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chăm sóc trẻ. Vệ sinh nhà cửa, giữ nhà cửa thông thoáng tránh gió lùa khi trời lạnh.

Khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu bệnh, cha mẹ cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để kịp thời phát hiện và điều trị, tránh biến chứng nặng của bệnh sởi.