Bé trai 12 tuổi bị kẹp chân vào thang cuốn trong siêu thị

Mỗi ngày, khoa Chấn thương Chi trên và Vi phẫu thuật, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận hàng chục ca gặp tai nạn sinh hoạt như tai nạn thang cuốn, cho tay vào máy xay hoa quả hay máy xay thịt, cá, máy tời vải, máy giặt, hay do tai nạn lao động… Các bệnh nhân đều gặp những tổn thương phức tạp do bị cuốn, dập nát tay hoặc chân, nếu không may gặp tai nạn, gia đình cần sơ cứu nạn nhân và nhanh chóng đưa đến cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa gần nhất để được cấp cứu, xử trí kịp thời.