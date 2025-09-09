Hà Nội

Xe

Honda Winner R 2025 sắp ra mắt Việt Nam "đấu" Yamaha Exciter 155

Phiên bản thiết kế mới của dòng xe côn tay Honda Winner 2025 sắp được ra mắt sẽ có tên mới là Winner R và thiết kế cập nhật lớn, nhằm cạnh tranh Yamaha Exciter.

Thảo Nguyễn
Video: Honda Winner R 2025 sắp ra mắt Việt Nam lộ diện.

Vào cuối tháng 8/2025, Honda Việt Nam (HVN) đã hé lộ sẽ ra mắt 3 mẫu xe mới khác nhau ở sự kiện Biker Rally tại Đà Lạt. 1 trong số đó là phiên bản mới của mẫu xe côn tay phân khối nhỏ Honda Winner X. Và có vẻ như mẫu xe mới này sẽ có tên gọi là Honda Winner R, nếu theo những hình ảnh và video hé lộ của Honda vừa được công bố chỉ ra.

1-2353.jpg
Honda Winner R 2025 sắp ra mắt Việt Nam "đấu" Yamaha Exciter 155.

Cả trong những hình ảnh và video của Honda, logo chữ R mới đều được hãng nhấn mạnh. Ngoài ra từ hình ảnh hé lộ duy nhất, sau khi chỉnh sáng lên, có thể thấy khá rõ dòng chữ Winner R nằm ở bên hông xe. Từ hình ảnh này, cũng có thể thấy Winner R vẫn dựa trên nền tảng của Winner X hiện tại với đồng hồ và "dàn chân" tương tự.

2-7800.jpg
Tuy nhiên từ video của Honda, cũng có thể thấy rõ xe có đèn pha LED mới với 2 bóng hình chữ nhật ở trung tâm, bên cạnh đó là cặp dải LED định vị.

Tuy nhiên từ video của Honda, cũng có thể thấy rõ xe có đèn pha LED mới với 2 bóng hình chữ nhật ở trung tâm, bên cạnh đó là cặp dải LED định vị vát xéo. Thay đổi này có thể dẫn tới dàn vỏ được thiết kế lại - đặc biệt ở hai bên cánh yếm. Ngoài ra có vẻ như đèn hậu LED cũng được sửa đổi dù trông nó vẫn tương tự như Winner X hiện tại.

3-6040.jpg
Đèn hậu LED xe được sửa đổi dù trông nó vẫn tương tự như Winner X hiện tại.

Lần cuối cùng Honda nâng cấp lớn Winner X tại Việt Nam là vào năm 2023 với vành 5 chấu chữ Y mới thay cho 6 chấu, cụm đèn soi biển số cũng được thay đổi, vòng mắt đọc ABS được tích hợp vào đĩa phanh và nồi chống trượt 2 chiều.

4-7353.jpg
Xe vẫn sở hữu động cơ xi-lanh đơn, DOHC, dung tích 149cc.

Xe vẫn sở hữu động cơ xi-lanh đơn, DOHC, dung tích 149cc, làm mát bằng chất lỏng. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 15,6 mã lực tại 9.000rpm và mô-men xoắn cực đại 13,5Nm tại 7.000rpm thông qua hộp số 6 cấp. Dự kiến Winner R vẫn sẽ thừa hưởng những trang bị này.

