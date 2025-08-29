Đoàn quân nhân Trung Quốc tham gia diễu binh, diễu hành đã đến Hà Nội

Hà Nội

Quân sự

Trưa 29/8, khối Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã đến Hà Nội để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành diễn ra vào dịp Quốc khánh 2/9.

Minh An
Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân ủy Trung ương/Bộ Quốc phòng Trung Quốc quyết định cử Đoàn nghi lễ theo nghi thức cấp quốc gia sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong ảnh Đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam đón và tặng hoa đoàn quân nhân Trung Quốc.
Trưa 29/8, tại Nhà ga quốc tế T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã diễn ra lễ đón 120 quân nhân đoàn Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tham gia diễu binh, diễu hành tại Việt Nam.
Sau lễ đón, đoàn di chuyển về nơi ăn nghỉ theo kế hoạch, sẵn sàng tập luyện, tham gia buổi tổng duyệt vào ngày 30/8 và thực hiện các hoạt động diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm sắp tới.
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 khẳng định ý nghĩa lớn lao và tôn vinh những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như công cuộc đổi mới.
Đây cũng là dịp để Việt Nam tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhân dân tiến bộ trên thế giới trong các cuộc kháng chiến của đất nước.
Chuyển hành lý từ máy bay.
Việc Việt Nam mời các nước bạn bè truyền thống tham dự lễ kỷ niệm và cử lực lượng tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội Việt Nam với các nước bạn bè.
Qua đó cũng khẳng định chủ trương đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
Đoàn xe di chuyển về nơi tập kết.
Minh An
