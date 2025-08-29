Đoàn quân nhân Trung Quốc tham gia diễu binh, diễu hành đã đến Hà Nội

Trưa 29/8, khối Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã đến Hà Nội để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành diễn ra vào dịp Quốc khánh 2/9.
Hai mẫu xe môtô naked-bike huyền thoại là Honda CB400 SF và CB500 SF dự kiến sẽ ra mắt trong vài tháng tới, đem lại sự phấn khích cho người hâm mộ xe 2 bánh.
Hai mẫu xe môtô naked-bike huyền thoại là Honda CB400 SF và CB500 SF dự kiến sẽ ra mắt trong vài tháng tới, đem lại sự phấn khích cho người hâm mộ xe 2 bánh.
Diệp Bảo Ngọc cùng các diễn viên Làm giàu với ma 2 xuất hiện trong buổi giới thiệu phim ở Hà Nội.
Vùng đất vốn được xem là tuyến sau an toàn nay đã trở thành tiền tuyến, dấu hiệu cho thấy chiến sự đang mở rộng và triển vọng hòa bình ngày càng xa vời.
Trong buổi sơ duyệt A80, nữ diễn viên Vũ Việt Hoa bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý với nhan sắc rạng ngời và thần thái dịu dàng.
Mỗi ngày, Kim Hiền dành khoảng 30 phút đến 1 tiếng để chăm sóc, tỉa lá, tưới cây trong vườn nhà tại Mỹ.
Hồng Diễm diện áo dài khoe nhan sắc xinh đẹp. Tiểu Vy, Lương Thùy Linh vinh dự khi được tham dự Lễ diễu binh, diễu hành A80.
YouTube thừa nhận dùng máy học để chỉnh sửa Shorts mà không báo trước, khiến nhiều nhà sáng tạo lo sợ AI đang làm xói mòn niềm tin khán giả.
Thiếu nữ Ai Cập cổ đại được tìm thấy chôn cùng với nhiều đồ trang sức quý giá, giúp hé lộ nhiều sự thật thú vị.
4 loại cây cảnh “mạ vàng” vừa đẹp, vừa hợp phong thủy, được xem như biểu tượng may mắn giúp gia chủ tụ tài, thịnh vượng và xua đuổi khí xấu.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 30/8: Nhân Mã được hỗ trợ, đầu tư có khả năng sinh lời cao. Song Ngư nên lý trí khi mua sắm, đừng bốc đồng.
Trưa 29/8, khu vực đường Hùng Vương, Hàng Cháo, Nguyễn Thái Học đã đông nghẹt người xếp hàng để xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
Lexus vừa công bố dải sản phẩm NX 2026 tại thị trường Mỹ với một thay đổi đáng chú ý: phiên bản NX 250 chính thức bị khai tử, đi kèm giá bán khởi điểm cao hơn.
Tử vi dự báo 90 ngày tới là giai đoạn hoàng kim của 3 con giáp này. Họ không chỉ công thành danh toại mà còn có lộc tiền bạc, tình duyên thuận lợi.
Từ tháng 9/2026, Google yêu cầu nhà phát triển Android phải xác minh danh tính nếu muốn phát hành app ngoài Play Store, chặn đứng app crack và lừa đảo.
Bản thảo Madrid là một văn bản cổ hiếm hoi còn sót lại của người Maya, chứa đựng nhiều bí mật về tôn giáo, chiêm tinh và đời sống xưa của nền văn minh châu Mỹ.
Toyota vừa ra mắt Corolla Hatchback 2026 nâng cấp, bên cạnh còn có sự xuất hiện của bản đặc biệt FX Edition, lấy cảm hứng từ mẫu Corolla FX16 thập niên 1980.
Ai Cập đã trục vớt thành công 3 bức tượng khổng lồ từ dưới đáy biển Địa Trung Hải. Phát hiện này hé lộ bí ẩn về thành phố cổ bị chìm dưới nước của Ai Cập.
Tylosaurus là một trong những loài bò sát biển khổng lồ sống ở kỷ Phấn Trắng, mang trong mình nhiều bí ẩn và đặc điểm đầy cuốn hút.
Brabus vừa giới thiệu dự án nâng cấp Mercedes-AMG SL 63 S thành Rocket GTC DEEP RED với công suất 985 mã lực, thân xe bằng sợi carbon màu đỏ đậm,...
Ba sự cố nghiêm trọng liên tiếp của máy bay tiếp dầu KC-46A gây thiệt hại gần 23 triệu USD: liệu con át chủ bài của Không quân Mỹ có thực sự đáng tin cậy?