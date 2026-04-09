Đình chỉ hoạt động của Nha khoa Jan Dentist vì hành vi thuê mượn chứng chỉ

Nha khoa Jan Dentist vì hành vi thuê mượn chứng chỉ, vi phạm luật khám chữa bệnh, bị phạt nặng và đình chỉ hoạt động, khách hàng có thể yêu cầu bồi thường.

Nha khoa Jan Dentist bị xử phạt hành chính, tước chứng chỉ hành nghề

Ngày 7/4, Sở Y tế TPHCM đã công khai nhiều quyết định xử phạt hành chính đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, tập trung vào các hành vi không phép, vượt phạm vi chuyên môn và sử dụng chứng chỉ hành nghề không đúng quy định.

Công ty TNHH Nha khoa Jan Dentist bị xử phạt, tước chứng chỉ vì thuê mượn giấy phép hành nghề. Ảnh chụp màn hình/Nguồn web.facebook.com/jandentistclinic

Trong đó, Sở Y tế TPHCM vừa ban hành quyết định số 1614/QĐ-XPHC ngày 02/4/2026 về việc xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Nha khoa Jan Dentist (địa chỉ 171 Trần Hưng Đạo, phường Bà Rịa) số tiền 87 triệu đồng. Do công ty này có hành vi thuê, mượn chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh để hoạt động; người hành nghề không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Ngoài xử phạt hành chính còn có các hình phạt bổ sung, khắc phục hậu quả là: tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong 23 tháng, buộc nộp lại gần 9,5 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp và nộp lại chứng chỉ hành nghề do có hành vi thuê, mượn chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh để hành nghề

Việc thuê mượn chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh nhằm đối phó với cơ quan quản lý khi mở phòng khám hoặc hành nghề mà không đủ năng lực chuyên môn, tiềm ẩn rủi ro lớn cho sức khỏe cộng đồng.

Sở Y tế TPHCM công khai quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Nha khoa Jan Dentist. Ảnh chụp màn hình

Khách hàng có quyền yêu cầu Nha khoa Jan Dentist hoàn trả chi phí dịch vụ

Trao đổi với Phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP và Nghị định 124/2021/NĐ-CP, hành vi thuê, mượn chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh để hành nghề đối với tổ chức có khung phạt tiền từ 60. 000.000 đồng đến 80.000.000 đồng. Bên cạnh đó, hành vi người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với tổ chức sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Như vậy, tổng hợp các hành vi vi phạm thì mức phạt 87.000.000 đồng nằm ở mức cao, tiệm cận mức tối đa của khung hình phạt cộng dồn. Đặc biệt, việc tước chứng chỉ hành nghề 23 tháng là hình phạt bổ sung khá nghiêm khắc, gần như đình chỉ hoàn toàn hoạt động chuyên môn của cá nhân/tổ chức vi phạm trong thời gian dài.

Ngoài xử phạt hành chính, hành vi thuê, mượn chứng chỉ hành nghề có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 315 Bộ luật Hình sự về Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác khi có đủ các cấu thành tội phạm. Các yếu tố cấu thành tội phạm bao gồm việc vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh gây ra hậu quả nghiêm trọng như: làm chết người, gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên. Trường hợp, việc khám chữa bệnh được thực hiện bởi người mượn chứng chỉ (không đủ chuyên môn) trực tiếp dẫn đến các thiệt hại về tính mạng và sức khỏe nêu trên, các cá nhân liên quan có thể đối mặt với hình phạt tương ứng với mức độ vi phạm, hậu quả của hành vi phạm tội gây ra.

Nha khoa Jan Dentist đăng quảng cáo ngày 7/4 trên web.facebook.com/jandentistclinic

Về quyền lợi của khách hàng, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng cho biết, khách hàng hoàn toàn có quyền yêu cầu hoàn trả chi phí dịch vụ ngay cả khi chưa xảy ra biến chứng sức khỏe. Về mặt pháp lý, việc cơ sở sử dụng nhân sự không đủ điều kiện pháp lý (thuê mượn chứng chỉ) đồng nghĩa với việc vi phạm điều kiện cung cấp dịch vụ y tế, khiến hợp đồng dịch vụ giữa khách hàng và phòng khám bị coi là vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật.

Trong trường hợp phát sinh vấn đề sức khỏe, dù cơ sở đang bị đình chỉ, Công ty TNHH Nha khoa Jan Dentist vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường bằng tài sản của công ty. Khách hàng cần nhanh chóng thu thập hồ sơ bệnh án, hóa đơn để có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe cũng như tổn thất tinh thần. Nếu Công ty TNHH Nha khoa Jan Dentist không thực hiện việc bồi thường, khách hàng có thể khởi kiện ra tòa để yêu cầu bồi thường.

Bị đình chỉ nhưng vẫn quảng cáo dịch vụ có thách thức pháp luật?

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 8/4 trên trang Facebook của Nha khoa Jan Dentist (tại https://web.facebook.com/jandentistclinic/) vẫn hoạt động đăng bài quảng cáo, giới thiệu dịch vụ hàng ngày.

Theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, việc Nha khoa Jan Dentist tiếp tục đăng tải nội dung giới thiệu dịch vụ y tế trên Facebook trong khi đã bị đình chỉ hoạt động là hành vi vi phạm nghiêm trọng Luật Quảng cáo 2012. Theo đó, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được xếp vào nhóm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt. Để được quảng cáo, cơ sở bắt buộc phải có giấy phép hoạt động và nội dung phải được cơ quan y tế có thẩm quyền phê duyệt.

Thông tin quảng cáo trên web.facebook.com/jandentistclinic ngày 8/4. Ảnh chụp màn hình

Theo khoản 1 Điều 49 Nghị định 38/2021/NĐ-CP thì hành vi quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định đã vi phạm các quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, mức xử phạt mà cơ sở này sẽ phải đối diện sẽ là phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Đồng thời, cơ sở buộc phải gỡ bỏ, xóa toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh đó, việc tiếp tục quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh trong thời gian đang bị đình chỉ hoạt động được xem như hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về khả năng kinh doanh và cung cấp dịch vụ thực tế của cơ sở. Theo quy định tại khoản 5 Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP mức phạt cho tổ chức quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ là từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng. Hành vi này thể hiện sự coi thường pháp luật của doanh nghiệp và cơ quan chức năng cần xem xét xử lý nghiêm nếu tiếp tục phát sinh các hậu quả nghiêm trọng.