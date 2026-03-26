Điều tra nguyên nhân người đàn ông gục chết trên vỉa hè ở TP HCM

Đang chạy xe máy trên đường Dương Đức Hiền (phường Tây Thạnh, TP HCM) người đàn ông dừng xe lại ngồi nghỉ trên vỉa hè rồi bất ngờ ngã gục.

Đến 10h30 ngày 26/3, Công an phường Tây Thạnh phối hợp với các đơn vị liên quan vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ người đàn ông tử vong trên vỉa hè đường Dương Đức Hiền.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người đàn ông chạy xe máy BKS: 51K2-7956 lưu thông trên đường Dương Đức Hiền. Người này sau đó dừng xe lại ngồi nghỉ trên vỉa hè. Không lâu sau đó, nạn nhân bất ngờ ngã gục, bất động.

Người dân địa phương đến kiểm tra phát hiện nạn nhân đã tử vong nên trình báo sự việc cho công an. Hiện, danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.